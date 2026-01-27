Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спортивное питание для женщин
Спортивное питание для женщин
© https://ru.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 9:45

Утром ничего не лезло — включила блендер и удивилась: этот смузи запускает день лучше кофе

Несладкий йогурт делает смузи густым без протеинового порошка — EatingWell

Утро не всегда начинается с аппетита, и именно поэтому "питьевой завтрак" часто спасает от пропусков еды. Один из самых удобных вариантов — смузи, который даёт энергию и не требует долгой готовки. В моём меню есть рецепт, к которому я возвращаюсь снова и снова: он получается тропическим на вкус, с хорошей порцией белка и ингредиентами, которые вписываются в противовоспалительный рацион. Об этом пишет EatingWell.

Почему смузи — удачный формат для утра

Многие люди без утреннего аппетита легко уходят в режим "кофе и побежал", но на длинной дистанции это часто оборачивается провалами по энергии и настроению. Завтрак помогает организму перейти в рабочий режим и снижает вероятность того, что к обеду голод станет слишком резким. Особенно полезно, когда в первом приёме пищи есть белок: он даёт более устойчивое насыщение и помогает закрывать потребности, если день активный или тренировки стоят в расписании.

Отдельный плюс — противовоспалительный акцент. Воспаление часто упоминают как общий фон, который сопутствует многим хроническим состояниям, поэтому в рационе ценятся продукты, богатые антиоксидантами, клетчаткой и полезными жирными кислотами. Смузи легко "собрать" под эту логику: фрукты, листовая зелень и ферментированные продукты хорошо сочетаются и не требуют сложных кулинарных навыков.

Что делает этот завтрак белковым и "антиоксидантным"

Главная опора здесь — обычный несладкий йогурт: он даёт около 17 г белка на порцию и делает текстуру густой и кремовой без протеиновых порошков. Дополнительная ценность йогурта — в пробиотических культурах, которые поддерживают микробиом кишечника, а через него — и общее самочувствие. В сочетании с листовой зеленью получается плотный по нутриентам завтрак, который проще выпить, чем заставлять себя есть "нормальную тарелку".

Фруктовая часть отвечает за вкус и антиоксиданты. Манго и маракуйя дают яркую кисло-сладкую тропическую основу, а финики добавляют мягкую сладость. Важно лишь следить, чтобы замороженная маракуйя (если берёте её в магазине) была без добавленного сахара: сладости в рецепте и так достаточно за счёт фруктов.

Как адаптировать под себя и не потерять баланс

Если вы любите более кислые напитки, финики можно уменьшить или убрать — смузи останется насыщенным за счёт манго и йогурта. Кейл легко заменить на замороженный шпинат: он часто нейтральнее по вкусу и удобнее тем, кто не любит яркий "зелёный" оттенок. А если хочется сделать напиток более сытным, можно чуть уменьшить воду и оставить консистенцию ближе к густому коктейлю, который удобно брать с собой.

Рецепт хорош ещё и тем, что все ключевые ингредиенты реально держать в морозилке — так завтрак собирается за считанные минуты даже в самые загруженные дни.

Рецепт

Смешайте в блендере кейл (или замороженный шпинат), замороженный манго, мякоть или кусочки маракуйи, несладкий натуральный йогурт, воду, 3 финика на 2 порции и при желании немного кинзы; взбейте до однородности и сразу разлейте по стаканам или бутылке для переноски.

Тропический вкус делает этот смузи особенно приятным зимой, когда хочется чего-то яркого, но при этом полезного и простого. Он помогает не пропускать утренний приём пищи, поддерживает насыщение и добавляет в рацион фрукты и зелень без лишних усилий.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Перезрелые бананы усиливают вкус и аромат хлеба — Chowhound вчера в 16:27
Этот банановый хлеб режется идеально и пахнет на весь дом — важен один момент перед духовкой

Банановый хлеб может получиться как из витрины пекарни — с влажным мякишем и богатым ароматом. Разбираем, какие детали решают и как хранить буханку.

Читать полностью » Имбирный шот готовят из свежих корней без порошков вчера в 12:50
Всего один имбирный шот в день — и утро начинается по-другому: организм словно просыпается

Имбирный шот — простой домашний рецепт с имбирём, куркумой и лимоном, который помогает поддержать иммунитет зимой: как приготовить и когда пить.

Читать полностью » Контроль времени замачивания улучшил результат тостов — The Takeout вчера в 8:56
Тосты получались мокрыми и тяжёлыми — спасли 10 секунд с каждой стороны

Простейшая ошибка с замачиванием хлеба способна испортить французские тосты: узнайте, почему 10–15 секунд на сторону решают текстуру и как выбрать время.

Читать полностью » Малиновые чизкейк маффины подходят для завтрака без тяжёлой глазури — Tasting Table 25.01.2026 в 17:13
Малина дала кислинку, сыр — сливочность: эти маффины исчезли раньше кофе

Утренний десерт станет завтраком: маффины с кремовой начинкой и хрустящим штрёцелью удивят вкусом к кофе. Подробный рецепт малиновых чизкейк-маффинов.

Читать полностью » Яблочное пюре добавляет влаги говяжьему жаркому — Tasting Table 25.01.2026 в 11:44
Говяжье жаркое заиграло по-новому — этот ингридиент делает мясо сочнее без лишних шагов

Яблочное пюре простым приёмом делает жаркое из говядины сочнее и ароматнее: сколько пюре на 1,8 кг, как готовить в медленноварке и духовке.

Читать полностью » Щепотка мускатного ореха делает шпинат ароматнее — Chowhound 25.01.2026 в 7:57
Обжаренный шпинат перестал быть скучным — одна щепотка меняет вкус полностью

Обжаренный шпинат легко сделать ярче одним ингредиентом: щепотка мускатного ореха добавляет глубину вкуса. Как жарить без воды и тусклого цвета?

Читать полностью » Рисовая бумага снижает вытекание сыра при жарке палочек — Chowhound 24.01.2026 в 22:08
Моцарелловая палочка держит сыр: рисовая бумага запечатывает начинку — простой кухонный трюк

Улучшите моцарелловые палочки: замените обычную панировку рисовой бумагой — сыр дольше тянется, оболочка хрустит и впитывает меньше масла.

Читать полностью » Японские рестораны подают салат с морковно-имбирной заправкой — Simply Recipes 24.01.2026 в 18:01
Домашний салат заиграл по-японски — всё решил один яркий соус

Морковно-имбирная заправка за 5 минут придаёт салату японское настроение: простой рецепт с рисовым уксусом, соевым соусом и лайфхаками шефов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Рыбий жир связан с повышенным риском инсульта у здоровых — BMJ Medicine
Наука
DECam фиксирует 669 млн галактик в обзоре DES
Спорт и фитнес
Прогрессивная нагрузка повышает физическую выносливость — фитнес-эксперты
Красота и здоровье
Два дня на овсянке снизили уровень холестерина на 10% — Боннский университет
Спорт и фитнес
Форма пресса зависит от работы дополнительных мышц корпуса — Стэнфорт кинезиолог
Дом
В интерьерах стали чаще использовать цвет и текстуры — дизайнеры
Авто и мото
Kia Europe рассматривает выпуск компактного электромобиля EV1 — Autocar
Спорт и фитнес
Утренняя силовая рутина ускорила набор мышечной массы после 50 — фитнес-тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet