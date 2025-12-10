Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ягуар (Пензенский зоопарк 2020)
Ягуар (Пензенский зоопарк 2020)
© commons.wikimedia.org by Vvv11886 is licensed under CC BY-SA 4.0
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 17:47

В джунглях нет правил, но есть этажи: ягуары, пумы и маргаи нашли способ не убивать друг друга

Четыре вида кошек используют разные ярусы леса для охоты — Journal of Animal Ecology

Как четыре дикие кошки — ягуар, пума, оцелот и маргай — делят один и тот же тропический лес, не вступая в кровавую конкуренцию? Новое исследование показало: в густых джунглях Гватемалы каждый вид занял свой "этаж" леса — от земли до верхушек деревьев. Эта вертикальная экосистема помогает крупным хищникам сосуществовать и сохранять баланс природы. Об этом сообщает Journal of Animal Ecology.

Один лес, четыре стратегии

В биосферном заповеднике Майя учёные из Университета штата Орегон установили, что каждая из кошек обитает на своём уровне тропического леса. Ягуары и оцелоты предпочитают землю, где охотятся на броненосцев, оленей и пекари. Пумы и маргаи большую часть времени проводят выше — в подлеске и кронах деревьев.

Подобное распределение помогает избежать прямых столкновений. Ведь чем схожее питание у хищников, тем сильнее конкуренция. Но в тропиках действует четвёртая ось экологического деления — высота. Это делает каждый уровень леса отдельным миром.

"Это исследование опровергает старые представления о том, как крупные хищники могут жить рядом, не вытесняя друг друга", — отметила Эллен Даймит, аспирантка Орегонского государственного университета.

Учёные подчёркивают, что вертикальная стратификация — одно из самых изящных решений, которое придумала природа, чтобы позволить столь схожим видам сосуществовать.

Подобное поведение наблюдается и у домашних кошек: народные приметы связывают приход кошки с благополучием, что отражает их древний инстинкт занимать территорию, где они чувствуют себя в безопасности и имеют доступ к ресурсам.

Удивительное меню пум

Одним из самых поразительных открытий стало питание пум. Генетический анализ показал, что в их рационе преобладают обезьяны — паукообразные и ревуны. Это необычно, ведь пумы считаются наземными охотниками. Однако, по-видимому, они поджидают древесную добычу на стволах и лианах, используя ловкость и бесшумность.

"Понимание того, как хищники делят пищевые ресурсы, важно для защиты тропических экосистем", — подчеркнула исследовательница Эллен Даймит.

Ягуары же специализируются на броненосцах и пекари, а также нередко нападают на оцелотов. Их мощные челюсти позволяют пробивать даже панцирь добычи. Маргаи и оцелоты, напротив, выбирают мелких млекопитающих, опоссумов и крыс.

Вместе они образуют сложную систему природного баланса, где каждый вид выполняет свою экологическую функцию.

Как следили за кошками

Чтобы понять, как эти хищники распределяют пространство, исследователи установили сеть из 85 фотоловушек: 55 на земле и 30 в кронах деревьев на высоте около 12 метров.

Камеры зафиксировали более 1500 наблюдений за ягуарами, почти столько же за пумами, чуть меньше за оцелотами и около двух сотен за маргаями. Это позволило создать трёхмерную карту перемещений животных.

Маргай оказался самым "воздушным" из всех: он чаще попадал в камеры на деревьях. Пумы, хотя и снимались только на земле, судя по анализу ДНК, активно охотились на древесных животных.

Такое разделение пространства показывает, что животные избегают прямой конкуренции не только во времени, но и в высоте, что крайне редко наблюдается среди крупных кошачьих.

Что показали образцы

Для уточнения пищевых привычек исследователи собрали 215 образцов экскрементов. В поиске помогали специально обученные собаки Барли и Ниффлер.

Метабарокодирование ДНК показало: ягуары питаются крупными копытными и броненосцами; пумы — обезьянами, антилопами и пака; оцелоты — опоссумами и мелкими грызунами; маргаи — древесными мышами и крысами.

Разнообразие добычи оказалось впечатляющим: 20 видов у ягуаров, 27 у пум, 25 у оцелотов и 7 у маргаев. Это подтверждает, что даже схожие хищники способны сосуществовать, если экосистема достаточно сложна.

Экология в трёх измерениях

Исследование показало, что вертикальная структура леса — ключевой фактор для сохранения биоразнообразия. Если исчезает один ярус, рушится вся система. Например, вырубка среднего слоя деревьев уничтожает местообитания маргаев, а снижение численности древесных животных вынуждает пум спускаться на землю, где уже охотятся ягуары.

Учёные предупреждают: разрушение вертикальной структуры леса ведёт к конфликтам между видами, а затем к сокращению популяций.

"Сохранение тропических лесов в трёхмерной форме — единственный способ защитить этих хищников", — говорится в отчёте исследовательской группы.

Подобный принцип действует и у домашних пород с дикими корнями: гибридные кошки требуют большого пространства, иначе у них развивается стресс и агрессия. Для ягуаров и пум это вопрос выживания, а не поведения.

Практическое значение

Работа американских учёных даёт важный инструмент для экологов: при планировании природоохранных зон нужно учитывать не только территорию, но и вертикальные слои леса. Именно так можно защитить сразу несколько видов, минимизировав конкуренцию между ними.

Успех исследования стал возможен благодаря многолетним программам WCS Гватемала и поддержке местных общин, участвующих в установке камер и сборе данных.

Полевые наблюдения подтвердили: хищники активны в одно и то же время суток, но избегают прямого контакта благодаря распределению по высоте и добыче. Это открытие меняет представления о поведении кошек в тропических экосистемах.

Популярные вопросы о тропических хищниках

1. Почему пумы охотятся на обезьян?

Потому что обладают более лёгким телом и гибкостью, позволяющей им подниматься на деревья и устраивать засады.

2. Почему ягуары не вытесняют других кошек?

Ягуары — наземные охотники, в то время как пумы и маргаи специализируются на древесной добыче, что снижает конкуренцию.

3. Чем опасна вырубка лесов?

Сокращение среднего и верхнего яруса нарушает баланс экосистемы: кошки теряют источники пищи и начинают конкурировать за оставшиеся ресурсы.

4. Что уникального в исследовании?

Оно впервые доказало, что вертикальное разделение леса — реальный фактор выживания, а не случайность. Это меняет подход к охране тропических экосистем по всему миру.

