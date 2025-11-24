Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Йога
Йога
© freepik.com by senivpetro на Freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 17:10

Приехала на остров и всего за 6 дней изменилась до неузнаваемости — чудо

На ретрите LivWhole прошли занятия по йоге и кулинарии с Дженнифер Галарди

Фитнес, питание и отдых могут быть не просто полезными, но и вдохновляющими. Именно такую идею воплощает Дженнифер Галарди, известный тренер и консультант по здоровому образу жизни, организовавшая уникальный ретрит LivWhole Fitness Retreat в эколодже Jicaro Island в Никарагуа.

Этот остров — настоящий рай для тех, кто хочет соединить физическую активность, правильное питание и гармонию с природой. Участники проведут здесь насыщенную, но умиротворяющую неделю — с 5 по 11 февраля.

Суть фитнес-ретрита

Программа разработана так, чтобы участники могли не просто "отдохнуть с пользой", а заново выстроить отношения со своим телом. Дважды в день проводятся фитнес- и йога-занятия, кулинарные мастер-классы и индивидуальные сессии по питанию.

Каждый день наполнен активностями, но ритм остаётся сбалансированным — ведь цель не в изнурении, а в пробуждении внутренней энергии.

"Я хочу, чтобы каждый уехал отсюда с чувством обновления — физического и эмоционального", — сказала тренер Дженнифер Галарди.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовь тело заранее. За две недели до поездки добавь растяжку и лёгкие кардио-тренировки.

  2. Настрой питание. Сделай упор на овощи, фрукты и белок — именно так строятся меню на ретрите.

  3. Возьми полезные аксессуары. Йога-коврик, бутылка для воды, солнцезащитный крем и спортивные кроссовки — обязательны.

  4. Используй возможности острова. Помимо тренировок, гостей ждут прогулки на каяках, походы и расслабляющий массаж.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перегрузить себя тренировками.

  • Последствие: потеря сил и апатия.

  • Альтернатива: чередовать фитнес с расслабляющими практиками, как это делают на LivWhole — йога утром, растяжка вечером.

А что если…

Ты не фитнес-фанат? Не проблема. Программа адаптируется под любой уровень подготовки. Можно сосредоточиться на питании и дыхательных техниках, а тренировки выбрать щадящие. Главное — желание изменить привычный ритм.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • атмосфера эколоджа — вдали от суеты;

  • авторские занятия от сертифицированного тренера;

  • сочетание спорта и отдыха;

  • вдохновляющее окружение и природа.

Минусы:

  • ограниченное количество мест;

  • формат требует полной вовлечённости — без телефонов и деловых звонков.

FAQ

Как выбрать фитнес-ретрит?
Обращай внимание на опыт тренера, сбалансированность программы и инфраструктуру. Важно, чтобы активность сочеталась с отдыхом.

Сколько стоит поездка?
Стоимость зависит от уровня размещения и включённых услуг. В среднем пакет — от 2000 до 3000 долларов.

Что лучше взять с собой?
Минимум техники, максимум лёгкости: спортивная форма, солнцезащитные средства и открытость к новому опыту.

Мифы и правда

  • Миф: ретрит — это просто отпуск.

  • Правда: это глубокая перезагрузка тела и сознания.

  • Миф: такие программы — только для спортсменов.

  • Правда: участвовать может каждый, вне зависимости от уровня подготовки.

  • Миф: питание на ретрите строгое.

  • Правда: меню сбалансировано и вкусно, включает свежие местные продукты.

3 интересных факта

  • Jicaro Island Ecolodge полностью работает на возобновляемой энергии.

  • Участники могут попробовать блюда, приготовленные из локальных ингредиентов, выращенных прямо на острове.

  • Все занятия проходят на открытых площадках у воды, где утренний туман сменяется солнцем.

Исторический контекст

Ретриты как формат осознанного отдыха появились ещё в 1960-х годах, но популярность обрели недавно, когда люди стали искать баланс между физической формой и внутренним покоем. Программа LivWhole сочетает американский подход к фитнесу с философией mindful living, создавая пространство для восстановления и вдохновения.

Заключая эту удивительную историю о ретрите LivWhole, нельзя не отметить, насколько важно позволить себе перезагрузку — не мимолётную, а осознанную. Сегодня, когда жизнь всё чаще напоминает бесконечный забег между работой, соцсетями и делами, подобные путешествия становятся не просто модным трендом, а настоящей необходимостью. Оказавшись вдали от городского шума, среди пальм, воды и тишины, человек наконец слышит самого себя.

Здесь каждый вдох наполняет лёгкие не только кислородом, но и внутренним спокойствием. Участники ретрита не просто тренируются и питаются правильно — они учатся слушать тело, доверять интуиции и находить радость в простых вещах. А когда Дженнифер Галарди говорит о гармонии, она не имеет в виду идеальные формы или строгие диеты: речь о способности быть честным с собой, принимать свои сильные и слабые стороны, и превращать заботу о себе в естественную часть жизни.

Этот подход и делает LivWhole особенным — здесь нет соревнования, только путь к внутренней устойчивости, здоровью и лёгкости. После такой недели на Хикаро каждый увозит с собой не только бронзовый оттенок кожи и фото на фоне океана, но и глубокое понимание того, что забота о себе — это не эгоизм, а основа полноценного существования. Ведь именно из этого состояния рождается сила, чтобы любить, творить и идти вперёд без выгорания. И, возможно, вернувшись домой, участники ещё долго будут просыпаться с улыбкой, вспоминая тёплый ветер Никарагуа и ту самую простую истину: здоровье и счастье — не цель, а образ жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поза Дерева улучшает координацию движений и баланс — врачи-реабилитологи сегодня в 8:10
Делала всего одно движение в йоге — живот стал плоским, а осанка идеальной

Праздничное настроение можно вплести не только в украшение дома, но и в практику йоги. Поза Мудреца с деревом поможет укрепить тело и ощутить внутренний баланс.

Читать полностью » Плавные движения улучшают гибкость и устойчивость — мнение йога-инструктора сегодня в 7:50
Домашние упражнения творят чудеса — попробовала и удивилась результату

Домашние функциональные упражнения помогают держать тело в тонусе без спортзала и оборудования, а плавные движения делают тренировку комфортной и доступной.

Читать полностью » Залы предложили бесплатные тренировки в декабре — представители фитнес-индустрии сегодня в 7:10
Купила абонемент в зал — а секрет экономии оказался прямо под носом

Пора готовиться к Новому году — вместе с выгодными акциями фитнес-клубов. Узнай, где найти лучшие условия и как не попасться на маркетинговые уловки.

Читать полностью » Тренировка с лёгкими гантелями повысила выносливость мышц — Эми Диксон сегодня в 6:50
Подняла ноги и взяла гантели — через неделю в зеркале совсем другая фигура

Этот комплекс не требует специальных условий — всего несколько минут и немного инвентаря, чтобы включить в работу все мышцы, от плеч до ягодиц.

Читать полностью » Разработан эффективный способ укрепления икр — инструктор Эрин Кудрила сегодня в 6:10
Делаю это стоя в очереди — и икры становятся рельефными без спортзала

Несложные упражнения, которые помогут сделать икры выразительными и подтянутыми — без спортзала и специального оборудования.

Читать полностью » Тренеры показали эффективное упражнение с эспандером — фитнес-инструкторы сегодня в 5:50
Беру эспандер и две гантели — руки становятся рельефными за неделю

Хотите подготовиться к сезону без рукавов? Простая комбинация резиновой ленты и гантелей поможет укрепить руки и плечи в разы эффективнее.

Читать полностью » Зимние тренировки ускоряют обмен веществ у бегунов — спортивные врачи сегодня в 5:10
Никогда не думала, что эта ошибка мешала мне тренироваться зимой

Когда за окном снег и минусовая температура, активность на свежем воздухе кажется испытанием. Но при правильной подготовке зимние тренировки прекрасны.

Читать полностью » Оливия Уайлд изменила фигуру ради роли в ТРОН — тренер Патрик Мерфи сегодня в 4:50
Узнала тренировку Оливии Уайлд — делаю так же, и тело меняется на глазах

Как актриса Оливия Уайлд подготовилась к роли в фильме "ТРОН: Наследие" и какую тренировку разработал её персональный тренер, чтобы добиться идеальной формы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Английский бульдог, такса, хаски признаны самыми упрямыми породами
Еда
Нарезка мяса вдоль волокон делает его жёстким — шеф-повара
Садоводство
Кофейная гуща улучшает состояние комнатных растений
Садоводство
Обрывание цветков картофеля снижает качество клубней и урожайность — агроном
Культура и шоу-бизнес
Причина осветления волос Кейт Миддлтон — естественное выгорание, а не болезнь — заявила принцесса
Наука
Папоротник образует минерал монацит в своих тканях — Nature
Красота и здоровье
Массаж лица помогает замедлить старение кожи — косметолог Яковлева
Красота и здоровье
Чрезмерное шлифование кожи стоп вызывает её растрескивание — подолог Волкова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet