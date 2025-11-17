Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Птеродактил в природе
Птеродактил в природе
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:39

Динозавры умели фильтровать воду, как киты: новый вид из тропиков перевернул всю науку

Новый вид птерозавра Bakiribu waridza обитал в раннем мелу Бразилии — Гиларди

Тропические птерозавры редко дарят учёным сюрпризы, но новое исследование перевернуло представления о раннемеловых летающих рептилиях. В музее, среди старых конкреционных образцов, палеонтологи обнаружили окаменелости, позволившие описать новый вид — Bakiribu waridza. Это первый известный фильтрующий птерозавр из тропиков, и находка открывает новый взгляд на эволюцию группы Ctenochasmatidae. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Где и когда жил новый вид

Bakiribu waridza обитал на территории суперконтинента Гондвана около 113 миллионов лет назад. Он принадлежал к группе Pterodaustrini — клану птерозавров внутри семейства Ctenochasmatidae, известных своей уникальной системой фильтрации пищи. Эти рептилии отличались необычной морфологией, отражающей их адаптацию к сбору мелких организмов из водной среды.

"Ctenochasmatidae — это клад птеродактилоидных птерозавров, которые процветали в позднем юрском и раннем меловом периодах", — говорит Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти Алин Гиларди с коллегами.

За последние десятилетия новые находки в Китае, Европе и Южной Америке помогли значительно расширить знания о разнообразии этой группы. Bakiribu waridza стал важным недостающим элементом в их эволюционной истории.

Как выглядел Bakiribu waridza

У нового вида были необычно удлинённые челюсти и плотные, расположенные в виде щётки зубные ряды — признак фильтрующего питания. Учёные отмечают сходство с южноамериканским Pterodaustro, который славится своей экстремальной морфологией: у него в нижней челюсти насчитывалось около тысячи тончайших зубов, напоминающих китовые усы.

Однако Bakiribu waridza отличался формой зубных коронок и характером расстояний между зубами. Его челюсти имели субквадратное сечение зубов и акродонтное крепление — зубы сидели прямо на верхней поверхности челюстной кости. Это уникальное сочетание признаков позволило уточнить отношения внутри Ctenochasmatidae и проследить особенности их рациона.

Сравнение трёх фильтрующих птерозавров

Вид Особенности зубов Стратегия питания Уникальные черты
Pterodaustro До 1000 тонких зубов Фильтрование воды "китовые усы" у рептилии
Liaodactylus primus Среднее количество зубов Переход от охоты на рыбу к фильтрации Демонстрирует ранний этап эволюции фильтрации
Bakiribu waridza Длинные тонкие зубы, плотная сетка Фильтрование в тропических водоёмах Первое тропическое свидетельство фильтрации

Где нашли окаменелости

Образцы были обнаружены в известковой конкреции из формации Ромуальдо в бассейне Арарипе (Бразилия). Внутри конкреции находились кости двух особей птерозавра и четыре останка рыб Tharrhias, живших в раннем мелу. Сохранность оказалась настолько высокой, что исследователи смогли реконструировать даже направление движения костей.

"Совместное обнаружение плотно упакованных, полусочлененных и фрагментированных костей птерозавров (преимущественно выровненных в субпараллельной ориентации) вместе с скоплением аналогично выровненных костей рыб подтверждает интерпретацию этого скопления как отрыжки, массы неперевариваемого материала, извергнутого хищником через рот", — объясняют ученые.

Регургиталит — редкое явление, позволяющее буквально заглянуть в древнюю пищевую цепочку.

Советы шаг за шагом: как изучают такие находки

  1. Извлекают конкреции и аккуратно расщепляют их, чтобы не повредить хрупкие окаменелости.

  2. Складывают костные элементы в цифровые модели, используя 3D-сканирование.

  3. Сравнивают отдельные кости с известными видами, уточняя их анатомию.

  4. Анализируют структуру зубов с помощью микроскопии.

  5. Исследуют сопровождающие окаменелости — рыбы, беспозвоночные, осадки.

  6. Строят филогенетические деревья, определяя место нового вида.

  7. Соотносят результаты с данными по среде обитания и климату.

Такой подход позволяет понять, как выглядел древний организм и в каком окружении он жил.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать контекст находки.
    Последствие: неправильная интерпретация поведения животного.
    Альтернатива: анализ регургиталитов, окружающих осадков и состава конкреции.

  2. Ошибка: сравнивать отдельные элементы без учёта всей морфологии.
    Последствие: ошибочная классификация вида.
    Альтернатива: использовать комплексные филогенетические модели.

  3. Ошибка: предполагать одинаковые стратегии питания по одному признаку.
    Последствие: неверные выводы о пищевой специализации.
    Альтернатива: исследовать форму зубов, челюсти, следы износа.

А что если…

Если фильтрующие птерозавры были распространены по обеим частям суперконтинента — Лавразии и Гондване, — то их исчезновение могло быть связано не с узкой экологической нишей, а с изменениями водных экосистем. Возможно, новые находки помогут проследить маршруты миграций и увидеть, как менялась их специализация с течением миллионов лет.

Плюсы и минусы фильтрующей стратегии в эволюции

Плюсы Минусы
Большое количество доступной пищи Зависимость от чистоты и состава воды
Специализированные зубы повышают эффективность Снижение универсальности рациона
Возможность занимать мало конкурируемые ниши Риск исчезновения при изменении экосистем
Высокая приспособленность к стабильным лагунам Плохая выживаемость при миграциях

FAQ

Почему Bakiribu waridza считают фильтрующим видом?
Из-за плотных рядов тонких зубов и удлинённых челюстей, типичных для фильтрации воды.

Насколько редки находки регургиталитов?
Крайне редки — обычно мягкие массы не сохраняются, но конкреции фиксируют их почти идеально.

Где ещё находили похожих птерозавров?
В Китае, Аргентине и Европе — регионах бывшего суперконтинента Лавразии.

Мифы и правда

Миф: фильтрующие птерозавры существовали только в умеренных широтах.
Правда: Bakiribu waridza доказывает их присутствие в тропиках.

Миф: фильтрация — примитивная стратегия питания.
Правда: она требует высокой морфологической специализации.

Миф: тропические птерозавры изучены достаточно хорошо.
Правда: многие музейные образцы до сих пор остаются неисследованными.

Три интересных факта

  • У Pterodaustro зубной гребень был настолько плотным, что напоминал китовый ус.
  • Бакирибу waridza — единственный фильтрующий птерозавр, найденный в тропической зоне Гондваны.
  • Конкреции Ромуальдо известны сохранностью мягких и хрупких структур — от рыбьей чешуи до птерозавровых перепонок.

Исторический контекст

Птерозавры появились в позднем триасе и существовали более 150 млн лет.

Ctenochasmatidae специализировались на фильтрации воды.

В формации Ромуальдо находят уникальные конкреции раннего мела.

Новые исследования музейных коллекций снова и снова меняют картину птерозаврового разнообразия.

