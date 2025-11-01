Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чайная плантация
Чайная плантация
Опубликована сегодня в 17:14

Экстракт настурции — новый герой антивозрастной косметики: как он стимулирует коллаген и эластин

Cosmetics: экстракт Tropaeolum majus стимулирует синтез коллагена и эластина в коже

Яркие и неприхотливые цветы настурции, знакомые каждому садоводу, могут стать не только украшением клумбы, но и мощным союзником в борьбе за молодость кожи. Новое исследование международной группы ученых показало, что экстракт этого растения обладает комплексным антивозрастным потенциалом, воздействуя на самые глубокие клеточные процессы.

Многообещающие результаты лабораторных испытаний

В ходе экспериментов специалисты из США, Японии и Франции использовали культивированные клетки человеческой кожи — фибробласты и кератиноциты. Их обрабатывали 0,5% раствором экстракта настурции (Tropaeolum majus), чтобы отследить влияние на ключевые маркеры старения. Результаты, опубликованные в авторитетном журнале Cosmetics, превзошли ожидания.

Ключевой игрок — белок цитоглобин

Одним из самых значимых эффектов оказалось резкое повышение уровня цитоглобина. Этот белок не только переносит кислород, но и является важной частью системы защиты клетки от окислительного стресса. Обработанные экстрактом клетки продемонстрировали повышенную устойчивость к активным формам кислорода (АФК) — нестабильным молекулам, которые накапливаются с возрастом и повреждают клеточные структуры, приводя к появлению морщин и потере упругости. Исследователи зафиксировали снижение концентрации этих вредных молекул как в самих клетках, так и в их митохондриях, наших главных "энергетических станциях".

Стимуляция синтеза коллагена и обновления кожи

Но на этом положительное воздействие не закончилось. Ученые обнаружили, что экстракт настурции действует сразу в нескольких направлениях:

  1. Стимуляция выработки коллагена и эластина. Эти белки являются структурным каркасом нашей кожи, отвечая за ее упругость, плотность и эластичность.

  2. Влияние на гены старения. Препарат подавлял гены, контролирующие терминальную дифференцировку кератиноцитов. Этот процесс ведет к запрограммированной гибели клеток, а его замедление помогает поддерживать более здоровый и продолжительный цикл обновления кожи.

  3. Снижение экспрессии гена GDF15. Этот ген считается одним из биомаркеров старения, и подавление его активности — еще один важный шаг к замедлению возрастных изменений.

Активация естественных клеток-киллеров

Еще одним открытием стала активизация натуральных киллеров, или NK-клеток. Их задача — находить и уничтожать поврежденные и состарившиеся клетки, очищая тем самым ткани. Поскольку работа этих "чистильщиков" напрямую зависит от количества доступного кислорода, ученые предполагают, что усиленная выработка цитоглобина, вызванная экстрактом настурции, улучшает и функцию NK-клеток в стареющей коже.

"Экстракт настурции показал себя как потенциально мощное антиэйдж-средство, действующее по нескольким направлениям", — отметили авторы исследования.

Таким образом, настурция проявила себя как многогранный агент, способный бороться со старением на клеточном уровне. Ученые намерены продолжить работу и провести испытания на моделях состарившихся клеток, а также протестировать готовые косметические продукты с этим экстрактом.

А что если…

Если экстракт настурции успешно пройдет все дальнейшие испытания, мы можем увидеть новое поколение антивозрастных сывороток и кремов. Эти средства будут работать не просто на увлажнение, а на глубокое клеточное обновление, эффективно борясь с основными причинами увядания кожи, а не только с его внешними проявлениями.

Три интересных факта о настурции

  1. Помимо декоративных и потенциальных косметических свойств, все части настурции — цветы, листья и семена — съедобны. Они имеют пряный, слегка островатый вкус и богаты витамином С.

  2. В народной медицине это растение веками использовали как природное средство для лечения цинги, анемии и различных кожных высыпаний, что интуитивно подтверждает его благотворное влияние на кожу.

  3. Настурция является естественным репеллентом для некоторых видов насекомых-вредителей, что делает ее полезным соседом для других растений в саду.

Исторический контекст

Интерес к натуральным компонентам в косметологии имеет глубокие исторические корни. Еще в Древнем Египте и Китае знали о целебных свойствах растений и широко использовали растительные экстракты и масла в составе бальзамов и мазей для ухода за кожей. Открытие полезных свойств настурции продолжает эту многовековую традицию, но уже на современном научном уровне, когда народная мудрость находит подтверждение в данных молекулярной биологии и клеточных исследований.

