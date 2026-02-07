Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вид на Тромсё из Фьельствы, Норвегия
Вид на Тромсё из Фьельствы, Норвегия
© commons.wikimedia.org by Svein-Magne Tunli - tunliweb.no is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 19:15

Город, где солнце не заходит 68 дней — как живут люди за Полярным кругом

Есть города, которые словно специально придуманы для рекордов — и Тромсё как раз из таких. Здесь Полярный круг не звучит как абстракция из учебника, а становится частью повседневности: университетская жизнь, ночные прогулки, рыба на ужин и сезоны, когда солнце либо не заходит вообще, либо исчезает на недели. Тромсё давно привык быть "самым северным" во всём сразу — и именно этим цепляет путешественников. Об этом пишет Di Matteo Albanese.

Город рекордов и крайних широт

Тромсё называют самым северным городом мира с населением не менее 20 тысяч человек. Он находится примерно в 350 км севернее Полярного круга и примерно в 1700 км от Осло. Регион Северная Норвегия при этом остаётся самым большим по площади и самым малонаселённым в стране — в среднем около четырёх жителей на квадратный километр, что создаёт ощущение простора даже рядом с городской инфраструктурой.

История места уходит далеко: люди жили здесь со времён последнего ледникового периода, а викинг Оттар из Халогаланда когда-то называл себя "самым северным человеком среди норвежцев". Отсчёт города связывают с первой церковью, построенной в 1252 году на острове Тромсёя. Сегодня остров соединён с материком мостом и подводным тоннелем, поэтому "северная столица" ощущается вполне современной, несмотря на арктическую географию.

Как устроен Тромсё сегодня

Современный Тромсё - седьмой по численности населения город Норвегии, в котором живёт почти 80 тысяч человек. Он давно перестал быть только островом: город расширился на восток в Тромсдален и на запад к Квалёе — "острову китов". При этом климатические изменения уже заметны даже здесь: автор упоминает, что из-за потепления киты и сельдь со временем будут уходить дальше на север, в более холодные воды.

Тромсё остаётся университетским городом: здесь учатся около 10 тысяч студентов, поэтому даже на краю Арктики есть ночная жизнь, кафе и активная городская среда. И, конечно, свой "полярный" набор рекордов: самый северный университет, самый северный аквариум и даже самая северная пивоварня в мире.

Полуночное солнце и полярная ночь

Главная особенность Тромсё - это световой режим. С мая по 23 июля солнце не садится 68 дней подряд, и город живёт в режиме "вечного дня". Максимальная летняя температура при этом редко превышает 15 °C, поэтому местные находят удовольствие не в жаре, а в длинных прогулках и активностях на воздухе — вплоть до летнего кинотеатра под открытым небом.

Затем наступает обратная крайность: с середины ноября до середины января солнце исчезает полностью. В разгар полярной ночи Тромсё получает лишь пару часов слабого дневного света, но жители относятся к этому спокойно — как к норме северной жизни.

"Плохая погода не существует, есть только плохая одежда", — гласит норвежская пословица.

Атмосфера "Парижа Севера" и что здесь смотреть

В XIX веке Тромсё называли "Парижем Севера" — и не только из-за романтики. В городе есть главная улица Сторгата вдоль набережной, кафе и рестораны, где подают рыбу (например, жареного арктического голца) и мясо — чаще всего оленя или тюленя. Среди заметных символов — арктический собор Ishavskatedralen, который по силуэту напоминает Сиднейскую оперу, а также пирс со статуей Роальда Амундсена, первого человека, достигшего Южного полюса.

Город переживал пожары — в том числе в 1948 и 1969 годах, но старый собор 1252 года сохранился, получив лишь минимальные повреждения от воды при тушении. Со временем к списку рекордов добавились самый северный научный центр, ботанический сад и профессиональный футбольный клуб, а также самый старый кинотеатр в Северной Европе и лучше всего сохранившийся охотничий корабль на тюленей в Норвегии.

Северное сияние и реальность арктической мечты

Сегодня Тромсё прочно ассоциируется с северным сиянием — опытом "хотя бы раз в жизни". Но автор подчёркивает важную вещь: увидеть его никто не гарантирует. Облачность и загрязнение иногда мешают наблюдениям, а климатические изменения добавляют непредсказуемости. При этом именно ожидание и неопределённость делают охоту за сиянием особенно азартной: здесь нет аттракциона по расписанию, только природа и удача.

Тромсё притягивает не тем, что обещает идеальную картинку, а тем, что показывает Арктику как живое пространство: с рекордами, сезонными крайностями, университетским ритмом и ощущением настоящего севера, который невозможно подделать.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

