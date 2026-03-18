ЖКХ
ЖКХ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 19:45

Тройной тариф ужас: как жильцы Ленобласти теряют деньги на коммунальных квитанциях

В Ленинградской области сложилась неоднозначная ситуация с оплатой коммунальных ресурсов: каждый пятый абонент "Леноблводоканала" вынужден переплачивать за холодное водоснабжение и водоотведение. По состоянию на февраль 2026 года, 22% потребителей получили квитанции с тройным повышающим коэффициентом. Основная причина высоких начислений кроется в отсутствии исправных приборов учета или нарушении сроков их обязательной поверки. Местные власти и ресурсные организации призывают жителей урегулировать этот вопрос, чтобы переход на фактическую оплату снизил финансовую нагрузку на домохозяйства.

Причины применения тройного тарифа

Применение повышающего коэффициента в размере трех единиц является вынужденной мерой, прописанной в правилах предоставления жилищно-коммунальных услуг. Когда абонент отказывается от фиксации потребления через прибор учета, система автоматически переключается на расчет по нормативам. Чтобы стимулировать граждан к установке оборудования, законодатель предусмотрел серьезные финансовые надбавки для владельцев помещений, где технические условия позволяют поставить счетчик, но этого не было сделано.

Ситуация осложняется тем, что многие жители игнорируют регламентные сроки поверки. Даже если прибор был установлен ранее, после истечения межповерочного интервала он перестает считаться средством измерения. В этот момент данные с него перестают приниматься к расчету, а начисления начинают производиться по среднему нормативу, который впоследствии умножается на три.

Отдельной категорией стали собственники, препятствующие доступу контролеров к водомерным узлам. Для корректного снятия показаний и проверки целостности пломб специалист должен иметь возможность осмотреть инженерные сети. Отказ в допуске проверяющих де-факто приравнивается к отсутствию прибора, что влечет за собой применение штрафного коэффициента.

Кого затрагивают санкции

Масштаб проблемы достаточно велик: почти четверть абонентской базы "Леноблводоканала" ежемесячно сталкивается с увеличенными суммами в счетах. Это касается не только тех, кто принципиально не ставит технику, но и огромного пласта граждан, забывших о датах в паспортах устройств. Разница между расчетным методом по "голой" норме и по "умноженной" оказывается существенной для бюджета семьи.

"Применение кратных нормативов — это инструмент дисциплины, а не способ извлечения дополнительной прибыли регионом. Когда житель не фиксирует реальный расход, вся система распределения ресурсов работает с высокой долей неточности. Своевременный контроль состояния инженерных сетей и оборудования внутри дома остается прямой обязанностью собственника. Лишь установка и оперативная диагностика позволяют уйти от штрафных коэффициентов и начать прозрачно оплачивать именно тот литраж, который был фактически потреблен".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Расчет всегда привязан к количеству зарегистрированных граждан в помещении. Если в квартире прописано несколько человек, то суммарный норматив на каждого из них увеличивается втрое, что приводит к кратному росту итоговой суммы за водоотведение и снабжение холодной водой. Для многих абонентов получение такой квитанции становится неприятным сюрпризом, заставляющим экстренно искать ресурсы для замены или регистрации оборудования.

Как избежать переплат

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области подчеркивает, что для полноценного возврата к стандартным тарифам требуется всего три шага. Во-первых, нужно проверить наличие действующего свидетельства о поверке, которое выдается аккредитованной лабораторией. Если срок прошел — прибор подлежит обязательной процедуре подтверждения точности измерений.

Вторым этапом станет ввод оборудования в эксплуатацию. После монтажа или поверки необходимо подать заявку в ресурсоснабжающую организацию на опломбировку и оформление акта. Именно с даты подписания этого документа начнут применяться стандартные тарифы без каких-либо повышающих коэффициентов, что сразу отразится на показателях лицевого счета.

Третьим важным нюансом является регулярная передача показаний в установленные сроки. Своевременный обмен данными между потребителем и поставщиком исключает недоразумения с начислениями по нормативам. Установка счетчика — это инвестиция в прозрачность коммунальных платежей, которая окупает себя в кратчайшие сроки за счет исключения переплат по "тройному" сценарию.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Тепло приходит без стука: тысячи частных домов Ленобласти получили доступ к дешевому топливу 16.03.2026 в 22:05

В Ленинградской области набирает обороты проект по обеспечению частного сектора доступным топливом, охвативший уже десятки тысяч домовладений в регионе.

Читать полностью » Материальная поддержка для героев: Ленинградская область награждает участников СВО 16.03.2026 в 21:59

Выплаты для участников специальной военной операции укрепляют поддержку героев — новые меры от правительства региона.

Читать полностью » Простой шаг к более яркому будущему: как изменения в тарифах улучшат жизнь граждан Ленобласти 16.03.2026 в 21:57

Губернатор Ленинградской области анонсировал новые изменения в тарифах на электроэнергию для граждан. Эти меры затронут многие домохозяйства.

Читать полностью » Ледяной капкан захлопнулся: акватория Петербурга закрыта для прогулок под страхом денежной кары 16.03.2026 в 20:35

В Северной столице введены жесткие ограничения на посещение замерзших акваторий из-за критического состояния покрытия и приближения грозного природного явления.

Читать полностью » Мальки едут на ПМЖ в Мурманск: уникальные селекционные центры восполняют арктические запасы 16.03.2026 в 20:32

Межрегиональные поставщики наладили уникальную схему перевозки живого материала для крупных северных хозяйств, решив проблему зависимости от внешних факторов.

Читать полностью » Прикосновение к новым технологиям: как новый сезон электросамокатов влияет на жизнь городов Ленобласти 16.03.2026 в 20:18

С новым сезоном проката электросамокатов в Ленинградской области вводятся важные изменения в правила и инфраструктуру, затрагивающие жителей.

Читать полностью » Рубец на рубце и стальная воля: В Калиниграде провели одну из самых рискованных операций в истории центра 16.03.2026 в 16:18

Врачи столкнулись с редчайшим случаем, когда привычная процедура превратилась в опасный квест из-за специфических изменений в организме женщины после шести родов.

Читать полностью » Северная столица диктует стиль: петербуржцы нашли способ выглядеть дорого за скромные деньги 15.03.2026 в 20:47

Жители Северной столицы выработали уникальную стратегию обновления гардероба, балансируя между бюджетными находками и пристальным наблюдением за стилем прохожих.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Долговая яма в Кургане расширяется: как невыплаты ставят под угрозу водоснабжение и благоустройство города
УрФО
Когда крыша едет не от радости: коммунальный кошмар жителей Кургана превратился в дело
ЦФО
Новые горизонты образования: московские колледжи добавляют три ключевых ИТ-направления для студентов
ЦФО
Шипение в траве вместо пения птиц: лесные тропы Подмосковья стали зоной активной охоты рептилий
ЮФО
Бетонные джунгли под замком: новые правила застройки навсегда меняют облик Ростова и Батайска
ЦФО
Реки готовят сюрприз — под воду уходят берега: Калужская область замирает в ожидании пика паводка
СФО
Золотая жила Сибири найдена в управлении: промышленный оборот региона показал завидную динамику
ЦФО
Деньги на рождение: Тульская область запускает финансовый стимул для поддержания семей
