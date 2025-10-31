Россия без границ: шесть маршрутов, где руль - ваш лучший проводник

Путешествия на автомобиле становятся всё популярнее: уже треть россиян предпочитают исследовать страну именно так. И в этом есть своя магия — возможность остановиться у подножия горы, свернуть с трассы к безымянному озеру или ночевать под миллиардами звёзд.

Главное в автопутешествии — планирование: дорога должна быть продумана, а маршрут — интересен. Мы выбрали шесть направлений, которые подарят вам незабываемые впечатления — от Кавказа до Сибири.

1. Республика Алтай и Горный Алтай

Алтай называют "русской Швейцарией" — и не зря. Здесь горы, ледники, водопады, степи и бирюзовые реки, а знаменитый Чуйский тракт, соединяющий Новосибирскую область с Монголией, журнал National Geographic включил в десятку самых живописных дорог мира.

Вы можете выбрать два сценария: экстремальный - с палатками и подъёмами в горы, или обзорный - для тех, кто хочет увидеть всё, не покидая комфорта автомобиля.

Экстремальный вариант

Что посмотреть:

Мультинские озёра, ледник Актру, Шавлинские озёра, гора Белуха.

Где жить:

На туристических базах или в палатках.

Чем ближе к границе с Монголией, тем необычнее становится пейзаж: тайга сменяется степью, а горные перевалы — открытыми пространствами с табунами диких лошадей.

Мультинские озёра

Каскад горных озёр в Усть-Коксинском районе. До Нижнего озера ведёт тайга, поэтому туристы добираются на внедорожниках (ГАЗ-66 или УАЗ). Связи нет, зато тишина и чистейший воздух. Здесь разбивают палатки или ночуют на турбазах. Можно отправиться в конный поход к Куйгукским озёрам — бронируйте лошадей заранее.

Шавлинские озёра

Маршрут начинается в посёлке Чибит, дальше дорога только для пеших или конных путешественников. Поход длится неделю, зато пейзажи — как с открытки: лазурные озёра, снежники и альпийские луга.

Гора Белуха

Высшая точка Алтая (4506 м). Восхождение — удел альпинистов, но к подножию можно дойти в походе. Лошади помогут с багажом, а стоянки устроены на самых красивых смотровых точках.

Ледник Актру

Центр альпинизма и одно из самых доступных мест для дневной поездки. Из Курая сюда легко добраться на спецтранспорте, а вечером вернуться обратно. На высоте 2150 м можно остановиться на базе или в палатке.

Обзорный вариант

Что посмотреть:

Чаган-Узун, слияние рек Чуи и Катуни, Гейзеровое и Телецкое озёра, Чемал.

Где жить:

Отели, базы, глэмпинги вдоль Чуйского тракта.

Если хотите увидеть Алтай, не уходя в горы, просто следуйте по трассе. Вдоль дороги — смотровые площадки, водопады и кафе с национальной кухней.

Чаган-Узун

Цветные горы "Марс-1", "Марс-2", "Марс-3" — словно кадр из фантастического фильма. Ехать 20 минут по бездорожью от села. Самый эффектный — первый "Марс", где открывается панорама древнего Чуйского озера.

Слияние Чуи и Катуни

Символ Алтая: мутная белая Чуя соединяется с бирюзовой Катунью. Лучший вид — со смотровой площадки прямо у трассы.

Гейзеровое озеро

Уникальное место в Акташе: дно постоянно меняется из-за подводных источников, образуя голубые узоры.

Телецкое озеро

В северной части — туристические базы и экскурсии к водопаду Корбу. Южнее — Чулышманская долина, каменные грибы и водопад Учар.

2. Байкал и Аршан

Сибирь — мечта автопутешественника: бескрайние дороги, густые хвойные леса и легендарное озеро Байкал. Начните маршрут с Иркутска, а затем двигайтесь к Листвянке, острову Ольхон и курорту Аршан в Тункинской долине.

Что посмотреть: Листвянка, остров Ольхон (мыс Бурхан, мыс Хобой), дацан в Аршане, водопады, пик Любви.

Где жить: Гостевые дома, базы отдыха, кемпинги.

Листвянка

Посёлок у истока Ангары. Здесь можно прогуляться по берегу Байкала, подняться на обзорную площадку и заглянуть на рынок с копчёным омулем, травами и кедровыми орехами.

Ольхон

Главный остров Байкала. Доехать можно на пароме через Сахюрту, а затем 40 км по грунтовке до посёлка Хужир. Здесь — скала Шаманка и лучшие смотровые точки озера. По острову удобно ездить на внедорожнике или отправиться в конную экскурсию.

Аршан

Курорт на высоте почти 900 м. Здесь сочетаются буддийские храмы, минеральные источники и горные водопады. Вода настолько чистая, что её можно пить прямо из ручья.

3. Карелия

Карелия — земля озёр, сосен и древних преданий. Идеальное место для автопутешествия летом или ранней осенью.

Что посмотреть: заповедник Кивач, Ладожские шхеры, Кижи, горный парк Рускеала, национальный парк "Калевальский".

Где жить: гостевые дома, коттеджи и базы у воды.

Кивач

Один из старейших заповедников России. Здесь находится знаменитый водопад высотой 10,7 м, дендрарий и музей природы.

Ладожские шхеры

Сотни скалистых островов, образованных древним ледником. По ним можно прокатиться на катере или каяке.

Кижи

Музей под открытым небом на острове в Онежском озере. Церковь Преображения Господня — шедевр деревянного зодчества, построенный без единого гвоздя.

4. Калмыкия

Редкий регион, который идеально подходит для дебютного автопутешествия. Расстояния небольшие, дороги хорошие, а природа — совершенно особенная.

Что посмотреть: Элиста, заповедник "Чёрные земли", остров Тюльпанов, Яшалтинское озеро.

Где жить: отели и базы отдыха.

Элиста

Единственный город в Европе, где исповедуют буддизм. Посетите Золотую обитель Будды Шакьямуни, пагоду Семи Дней и Золотые ворота. В центре — шахматный городок, построенный к международной олимпиаде.

Совет: попробуйте калмыцкий чай с солью и молоком, борцоки (жареное тесто) и дотур — сытное блюдо с лапшой и субпродуктами.

"Чёрные земли"

Заповедник с полупустынным ландшафтом, где живут джейраны и степные орлы. Весной степь покрывается ковром тюльпанов.

5. Кавказ

Путешествие по Кавказу — это череда перевалов, древних крепостей и минеральных источников.

Что посмотреть: Кисловодск, Джилы-Су, Домбай, Архыз, Эльбрус.

Где жить: санатории, гостевые дома, горные базы.

В Кисловодске можно начать утро в нарзанных ваннах, затем проехать через ущелья к Эльбрусу и остановиться в Архызе — послушать горные реки и вдохнуть чистейший воздух.

Для любителей экстрима — подъём к плато Бермамыт с видом на Эльбрус: дорога каменистая, но вид стоит каждой кочки.

6. Юго-запад России: от Воронежа до Азовского моря

Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет совместить историю и отдых у воды.

Что посмотреть: Воронеж, Елец, Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов.

Где жить: гостиницы и кемпинги на побережье.

По пути — древние монастыри, музеи Петра I и уютные донские города. Завершить путешествие можно у моря: в Таганроге купаются, а в Азове исследуют старинную крепость и набережную.

Таблица: маршруты и особенности