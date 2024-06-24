В России летом отмечен рост числа ДТП, связанный с началом летних каникул и сезоном отпусков, когда многие путешествуют на автомобилях. Статистика показывает, что летом аварийность возрастает на 10% и более.
Психолог Владислав Подоляко указал, что главная причина многих аварий — усталость водителей, которые, накапливая утомление, начинают неосознанно нарушать ПДД, что увеличивает риск аварий. Он посоветовал водителям заранее настраиваться на спокойное соблюдение правил дорожного движения и порекомендовал попутчикам помогать контролировать поведение водителя в дороге.
Фото: flickr.com/Stig Nygaard (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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