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Психолог Подоляко: основная причина многих аварий — усталость водителей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:36

Психолог Подоляко: основная причина многих аварий — усталость водителей

В России летом отмечен рост числа ДТП, связанный с началом летних каникул и сезоном отпусков, когда многие путешествуют на автомобилях. Статистика показывает, что летом аварийность возрастает на 10% и более.

Психолог Владислав Подоляко указал, что главная причина многих аварий — усталость водителей, которые, накапливая утомление, начинают неосознанно нарушать ПДД, что увеличивает риск аварий. Он посоветовал водителям заранее настраиваться на спокойное соблюдение правил дорожного движения и порекомендовал попутчикам помогать контролировать поведение водителя в дороге.

Фото: flickr.com/Stig Nygaard (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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