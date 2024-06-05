Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с NewsInfo.Ru поделился своими наблюдениями о текущих ценах на туристические пакеты в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, Турция сохраняет стабильность цен на уровне прошлого года, в то время как в Египте и Эмиратах возможны снижения цен в определенных гостиничных категориях. Дополнительно, Эмираты предлагают летние скидки до 40%. Среди этих направлений наиболее доступным по цене остается Египет, следом за ним идут Турция и Эмираты, причем цены в этих странах могут быть сопоставимы.
Что касается климата, Горин отметил, что погода уже не является ключевым фактором выбора направления из-за возможности круглогодичного отдыха. Однако, летом предпочтительнее всего оказывается Турция из-за комфортной погоды, тогда как Египет и Эмираты более привлекательны в более прохладные сезоны.
Также эксперт упомянул, что Таиланд становится все более популярным круглогодичным направлением, превосходя даже Египет по количеству туристов.
"Вообще ситуация следующая. Сейчас погода уже не является определяющим фактором, потому что открытые доступные страны популярны круглогодично, и понятие сезонности фактически постепенно не влияет," — подчеркнул Горин.
Фото: commons.wikimedia.org/Evnt007 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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