Тёмные когти у кошки пугали больше всего — нашёлся способ подстричь и не задеть “живое”

Кошачьи когти растут постоянно: у активных животных они стачиваются сами, а у домашних, малоподвижных или пожилых — могут становиться слишком длинными и мешать. Тогда аккуратная стрижка становится частью ухода, чтобы питомцу было комфортно ходить, играть и не цепляться когтями за ткань или ковёр. Важно помнить, что когтеточки помогают не всегда, а состояние лап лучше контролировать регулярно. Об этом говорится в материале, который вы прислали.

Как часто подстригать когти кошке

Если кошка много времени проводит на улице и активно царапает деревья и грубые поверхности, обычно отдельная стрижка не требуется. Но бывают исключения: например, если коготь надломился после лазания или драки, его иногда подравнивают, чтобы снизить риск дальнейшего повреждения и воспаления.

Для большинства домашних кошек ориентир простой: лёгкая стрижка примерно раз в месяц. При этом лучше не "ждать даты", а каждую неделю быстро осматривать лапы: так вы заметите, не стали ли когти слишком длинными, нет ли покраснений, ран в межпальцевых промежутках или инородных предметов.

Отдельно про котят и пожилых кошек

У котёнка когти тонкие, и в первые месяцы обычно достаточно подпиливать их, если они не убираются в состоянии покоя или цепляются за ткань. У пожилых кошек из-за снижения активности когти стачиваются хуже, поэтому контроль и стрижка нередко нужны чаще, чем у молодых.

Зачем когти кошке и что важно знать про строение

Когти для кошки — не "лишняя деталь", а инструмент: ими она карабкается, удерживает игрушку или добычу, защищается и делает привычные потягивания. Кроме того, царапанье помогает отмечать территорию и действует успокаивающе.

Коготь состоит из двух частей:

твёрдая кератиновая оболочка (её можно укорачивать без боли);

пульпа у основания, где проходят нервы и сосуды (её трогать нельзя).

Если когти светлые, граница обычно хорошо видна, и подстригать проще. С тёмными когтями работать сложнее: риск задеть пульпу выше, поэтому стрижка должна быть особенно осторожной.

Какие когти проверять в первую очередь

У кошки обычно 5 когтей на передних лапах и 4 на задних. Особое внимание стоит уделять "большому" когтю на передних лапах (его часто называют прибылым): он не всегда хорошо стачивается и может отрастать быстрее заметного.

Также бывают особенности строения: у некоторых кошек и пород встречается больше пальцев, а значит и когтей, которые тоже потребуют контроля.

Как подстричь когти без стресса

Лучше всего приучать к процедуре с раннего возраста и двигаться маленькими шагами. Сначала просто покажите когтерез, затем несколько раз повторите "репетицию" без стрижки: аккуратно возьмите лапу, слегка нажмите на подушечки, чтобы коготь вышел, и отпустите. После коротких тренировок — похвала и спокойный тон.

Когда кошка привыкнет:

Выберите тихий момент, когда она расслаблена и не занята едой или игрой. За один подход подстригите 1-2 когтя и остановитесь, чтобы не перегружать. Держите когтерез перпендикулярно когтю и срезайте только самый белый кончик, не приближаясь к пульпе. Дальше — остальные когти в следующие дни, если так спокойнее.

Если когти тёмные, безопаснее попросить ветеринара показать, где проходит граница, и как именно укорачивать, чтобы не задеть пульпу.

Если пошла кровь или кошка вырывается

Случайно задеть пульпу проще, чем кажется: кошка дёрнулась, рука соскользнула — и появляется кровотечение. В таком случае нужно остановить кровь и обработать место; если кровотечение не удаётся быстро прекратить или вы сомневаетесь, лучше обратиться к ветеринару.

Если кошка не даёт стричь когти и сильно нервничает, есть рабочие варианты:

Делать процедуру вдвоём, чтобы один фиксировал и успокаивал. Аккуратно завернуть питомца в плед, оставляя по одной лапе. Доверить стрижку ветеринару или грумеру.

В конце концов, цель не в идеальной "косметике", а в комфорте и безопасности кошки. Регулярный осмотр лап и хорошие когтеточки с разной текстурой часто позволяют свести стрижку к минимуму, оставив её как редкую, спокойную помощь.