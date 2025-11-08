Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:44

Стала внимательнее относится к своему здоровью после диагноза трихомониаз — важные уроки

Врач Мария Стратонова: недолеченный трихомониаз повышает риск заражения ВИЧ

Трихомониаз — одна из наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем, которая, при отсутствии должного лечения, может привести к серьезным последствиям для здоровья. Мария Стратонова, заведующая женской консультацией Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, в интервью NEWS.ru объяснила, почему недолеченный трихомониаз повышает риск заражения ВИЧ и как это влияет на здоровье мужчин и женщин.

Как трихомониаз влияет на здоровье

Трихомониаз — это инфекционное заболевание, которое чаще всего передается через незащищенные половые контакты. При отсутствии лечения инфекция может прогрессировать и привести к серьезным осложнениям. Особенно опасен хронический трихомониаз, который влияет на репродуктивную систему как женщин, так и мужчин.

Для женщин

У женщин трихомониаз может вызвать ряд воспалительных заболеваний органов малого таза, таких как:

  1. Эндометрит - воспаление слизистой оболочки матки.

  2. Сальпингит - воспаление маточных труб.

  3. Цервицит - воспаление шейки матки.

Эти состояния могут существенно ухудшить качество жизни и привести к бесплодию, внематочной беременности и осложнениям при беременности. По словам Марии Стратоновой, воспаление, вызванное трихомониазом, также увеличивает риск передачи других инфекций, включая вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

"Недолеченный трихомониаз серьезно увеличивает риск заражения ВИЧ, так как воспалительные процессы повреждают слизистые оболочки", — отметила Мария Стратонова.

Для мужчин

У мужчин трихомониаз также может привести к неприятным последствиям. Среди наиболее распространенных осложнений:

  1. Хронический простатит - воспаление предстательной железы.

  2. Нарушения эрекции - проблемы с потенцией.

  3. Ухудшение качества спермы - что может повлиять на фертильность.

Кроме того, инфекция может ослабить иммунную систему, что делает мужчин более восприимчивыми к другим заболеваниям, включая ВИЧ.

Как трихомониаз способствует заражению ВИЧ?

Трихомониаз и ВИЧ — два заболевания, которые могут усилить друг друга. Повреждения слизистых оболочек, вызванные воспалением, создают "входные ворота" для вирусов, таких как ВИЧ. Это происходит из-за того, что воспаленные ткани становятся более уязвимыми и легко проницаемыми для инфекций.

"При хроническом течении инфекции нередко снижается общий тонус организма, появляется усталость, что также ослабляет защитные силы организма", — пояснила Мария Стратонова.

Таким образом, даже если человек не имеет явных признаков ВИЧ, но страдает от трихомониаза, риск заражения значительно увеличивается. Это особенно важно учитывать при планировании беременности и ведении половой жизни.

Проблемы с лечением и последствия для здоровья

Лечение трихомониаза обычно включает антибактериальные препараты, однако для успешного выздоровления важно не только пройти курс лечения, но и соблюдать все рекомендации врача. Недолеченная инфекция или самовольный отказ от лечения могут привести к хроническому течению заболевания, что повышает риск осложнений и заражений.

Как избежать осложнений?

  1. Регулярные медицинские осмотры. Пройти обследование и сдать анализы для своевременного выявления инфекций, передающихся половым путем.

  2. Ответственный подход к лечению. Если был поставлен диагноз трихомониаз, важно пройти полный курс лечения и не прекращать его раньше времени.

  3. Использование презервативов. Это важная мера профилактики, которая защищает от большинства инфекций, в том числе трихомониаза и ВИЧ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Пренебрежение лечением трихомониаза → Хронические воспаления, увеличение риска ВИЧ → Соблюдать режим лечения, пройти повторное обследование после курса терапии.
Самостоятельное прекращение лечения → Усложнение заболевания, хронический простатит или эндометрит → Полный курс лечения по рекомендации врача.

А что если я уже заразился трихомониазом?

Если у вас есть симптомы трихомониаза или вы подозреваете, что могли заразиться, важно обратиться к врачу как можно скорее. Врач назначит необходимые тесты и курс лечения, который поможет избавиться от инфекции и предотвратить осложнения. Также стоит пройти обследование на другие инфекции, включая ВИЧ, поскольку трихомониаз может увеличить восприимчивость к ним.

Плюсы и минусы лечения трихомониаза

Плюсы Минусы
Лечение эффективно устраняет инфекцию Требует прохождения полного курса терапии
Применение современных препаратов Может понадобиться повторное обследование
Снижение риска осложнений Возможно появление побочных эффектов

FAQ

Можно ли предотвратить трихомониаз?
Да, основной способ профилактики — использование презервативов и регулярные медицинские осмотры.

Какие признаки трихомониаза?
Симптомы включают боль при мочеиспускании, выделения из влагалища или уретры, боль в области таза. Однако в некоторых случаях заболевание может протекать без симптомов.

Как долго лечится трихомониаз?
Курс лечения обычно длится 7-10 дней, в зависимости от назначения врача. Важно не прекращать лечение раньше времени.

Мифы и правда

Миф: Трихомониаз можно вылечить только народными средствами.
Правда: Трихомониаз требует антибиотиков и лечения под наблюдением врача.

Миф: Прививка от ВИЧ предотвратит заражение, если есть трихомониаз.
Правда: Прививка от ВИЧ на данный момент не существует. Защита от ВИЧ — это профилактика и соблюдение безопасного поведения.

Миф: После успешного лечения трихомониаза риск заражения ВИЧ исчезает.
Правда: Даже после лечения трихомониаза риск заражения ВИЧ остаётся, если не соблюдать меры предосторожности.

