Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка с полусферой
Тренировка с полусферой
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 8:50

Регулярно делала одно упражнение на кухне — и руки стали подтянутыми

Упражнения на трицепс укрепляют мышцы рук за две недели — Эми Диксон

Трицепс — небольшая мышца на задней поверхности плеча, которая играет важную роль не только в силе рук, но и в их внешнем виде. Именно от её состояния зависит, будут ли руки выглядеть подтянутыми или появится пресловутая дряблость, называемая "крыльями летучей мыши".

По словам фитнес-менеджера клуба Equinox в Санта-Монике Эми Диксон, добиться упругости в этой зоне вполне реально:

"Трицепсы не так уж сложно проработать, если соблюдать режим и тренироваться правильно", — отметила фитнес-менеджер Эми Диксон.

При сбалансированном питании и регулярной кардионагрузке достаточно выполнять несколько упражнений для трицепсов трижды в неделю, чтобы увидеть первые результаты уже через пару недель.

Советы шаг за шагом

1. Разгибание руки с гантелью в наклоне

Возьмите гантель в правую руку, ноги на ширине бёдер. Слегка согнитесь вперёд, пока корпус не станет почти параллелен полу. Спина должна быть ровной, шея — в одной линии с позвоночником. Согните правую руку под углом 90 градусов, локоть держите рядом с корпусом. Не двигая плечом, разгибайте руку назад, напрягая трицепс. Затем вернитесь в исходное положение. Выполните 8-12 повторений, затем смените руку. Сделайте 2-3 подхода на каждую сторону.

2. Отжимания с фитболом

Примите положение планки, ладони поставьте близко друг к другу в центр фитбола. На вдохе опуститесь, пока грудь почти не коснётся мяча. На выдохе вернитесь в исходное положение. Сделайте 10-12 повторений, отдохните 30-60 секунд и выполните ещё один подход. Это упражнение отлично развивает не только трицепсы, но и мышцы кора, улучшая баланс и осанку.

3. "Прогулка" с Bosu

Поставьте руки на Bosu, как при классических отжиманиях. Поочерёдно поднимайте руки, имитируя шаги на месте. Продолжайте 15-30 секунд, затем сделайте паузу и повторите ещё раз. Упражнение активирует не только трицепсы, но и стабилизаторы плечевого пояса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнение упражнений рывками.
    Последствие: повышенная нагрузка на суставы, риск травм.
    Альтернатива: выполнять движение медленно и осознанно, концентрируясь на мышце.

  • Ошибка: использование слишком лёгких гантелей.
    Последствие: отсутствие прогресса.
    Альтернатива: выбирайте вес, при котором последние два повторения даются с усилием.

  • Ошибка: отсутствие разминки.
    Последствие: повышенная нагрузка на сухожилия.
    Альтернатива: перед тренировкой разогрейте плечи, локти и запястья.

А что если нет спортзала

Если у вас нет фитбола или Bosu, можно заменить их подручными средствами. Например, использовать стул для отжиманий с узкой постановкой рук или выполнять упражнения с резиновыми петлями. Главное — регулярность и внимание к технике.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Простые упражнения, доступные дома.

  • Быстрые результаты при правильной нагрузке.

  • Улучшение тонуса и осанки.

Минусы:

  • Требуется контроль за техникой.

  • При чрезмерной нагрузке возможна боль в локтях.

FAQ

Как выбрать гантели для трицепсов?
Начните с веса 2-3 кг. Когда сможете выполнять 15 повторений без напряжения, увеличьте вес на 1 кг.

Сколько стоит фитбол или Bosu?
Фитбол — от 1500 рублей, Bosu — от 6000 рублей. Лучше выбирать сертифицированные модели, выдерживающие вес более 100 кг.

Что лучше для трицепсов: гантели или эспандер?
Оба варианта эффективны. Гантели дают стабильную нагрузку, а эспандер обеспечивает динамическое сопротивление, подходящее для растяжки и реабилитации.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения на руки превращают их в "качающиеся мышцы".
    Правда: при умеренных нагрузках руки становятся подтянутыми, а не объёмными.
  • Миф: кардио достаточно для тонуса рук.
    Правда: без силовых упражнений трицепсы не укрепятся.
  • Миф: тренировки без оборудования не работают.
    Правда: собственный вес тела — отличный инструмент для прокачки трицепсов.

3 интересных факта

  1. Трицепс составляет около двух третей всей массы плеча.

  2. Его основная функция — разгибание руки в локтевом суставе.

  3. При регулярных тренировках мышца визуально удлиняет контур руки.

Исторический контекст

Силовые упражнения для рук появились ещё в античности: древнегреческие атлеты использовали каменные гири и металлические жезлы. В XX веке тренировки на трицепсы стали популярными благодаря женским фитнес-программам 1980-х. Сегодня такие упражнения входят в базовый комплекс для всех, кто хочет поддерживать форму и уверенность в себе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медбол ускорил развитие силы плеч у новичков — мнение спортивных инструкторов сегодня в 4:50
Беру мяч и стену — руки становятся подтянутыми без спортзала и гантелей

Хотите руки, как у теннисисток, но без изнуряющих часов на корте? Узнайте, какие тренировки помогают укрепить мышцы и придать рукам спортивный рельеф.

Читать полностью » Кофеин улучшает настроение и выносливость во время тренировки — эксперты сегодня в 4:27
Взял кофеин и бета-аланин — тренировался по-новому и результат меня шокировал

Фитнес-тренер рассказал, как правильно выбрать предтренировочный комплекс, что в нем должно быть, и как не попасть на маркетинговые ловушки.

Читать полностью » Динамическая планка улучшает тонус корпуса — так отмечают физиологи сегодня в 4:10
Попробовала новую планку — теперь делаю так каждый день и удивляюсь результату

Одно простое упражнение помогает подчеркнуть линию плеч, укрепить корпус и чувствовать себя увереннее в нарядах с открытыми руками даже при тренировках дома.

Читать полностью » Бейонсе использует музыку для мотивации на тренировках — фитнес-тренеры сегодня в 3:50
Попробовала тренироваться как Мадонна — тело изменилось за пару недель

Каждая знаменитость тренируется по-своему: кто-то ищет драйв в зале, кто-то вдохновение в йоге, а кто-то скучает уже через 10 минут.

Читать полностью » Протеин до тренировки помогает увеличить энергию и мышцы — фитнес-эксперт сегодня в 3:20
Протеин до тренировки: секрет, который поменяет твою энергичность

Фитнес-тренер рассказал, как питание перед силовой тренировкой влияет на успех и почему оно так важно для набора мышечной массы.

Читать полностью » Ровная спина во время скручиваний снижает риск нагрузки — заявляют тренеры сегодня в 3:10
Нашла простое упражнение для пресса — живот уходит быстрее, чем ожидала

Простое упражнение, которое можно выполнить дома и почувствовать, как включаются глубокие мышцы живота. Оно формирует корпус и усиливает эффект тренировок.

Читать полностью » Плавание укрепило сердечно-сосудистую систему участников — врачи сегодня в 2:50
Прыгнула в бассейн — и поняла, что лучше восстановления не бывает

Плавательная тренировка способна удивить: вода помогает снять напряжение, активизировать мышцы и подарить ощущение свежести даже после короткой сессии.

Читать полностью » Подъём по лестнице укрепляет мышцы и улучшает здоровье — Университет Хасселта сегодня в 2:25
Начала подниматься по лестнице каждый день — результаты превзошли все ожидания

тое, но эффективное упражнение для пожилых людей, которое улучшает физическую форму и помогает избежать падений.

Читать полностью »

Новости
ПФО
В Саратове урезали доплаты к пенсиям экс-чиновникам с недвижимостью за рубежом
Спорт и фитнес
Упражнение для ягодиц помогает снизить боль в спине — физиотерапевты
Еда
Мясной рулет с яйцом запекают в духовке с фаршем и луком — повар
Авто и мото
Включение аварийной сигнализации помогает водителям выразить благодарность другим участникам движения — автоэксперты
ДФО
На Камчатке зафиксировали высокую вулканическую активность Безымянного вулкана
ЦФО
Вильфанд: В Москве до конца ноября температура будет выше нормы на 2–4 градуса
Красота и здоровье
Использование зубной пасты размером с горошину повышает эффективность чистки — стоматолог Александр Ниц
Наука
Оптимизация работы иммунной системы замедляет старение и предотвращает возрастные заболевания — Алон Монсонего
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet