Упражнения для рук
© wikimedia.org by Shtarka1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 21:25

Мышцы растут, как на дрожжах: простое упражнение без штанги взорвало фитнес-залы

Трицепс помогает укрепить руки и повысить силу тела — Fit Seven

Трицепс — это ключевая мышца рук, от состояния которой напрямую зависит рельеф и сила верхней части тела. Она отвечает не только за разгибание предплечья, но и за общее эстетическое восприятие рук, особенно у тех, кто занимается фитнесом или бодибилдингом. Об этом сообщает Fit Seven.

Анатомия и функции трицепса

Трёхглавая мышца плеча состоит из бокового, длинного и среднего пучков. Каждый из них выполняет собственную задачу, но вместе они обеспечивают мощное разгибание руки и стабилизацию плечевого сустава.

Боковой пучок располагается с внешней стороны и формирует характерную подкову при развитой мускулатуре. Он крепится к плечевой кости и активно работает при любых жимовых движениях. Длинный пучок проходит вдоль руки, соединяясь с лопаткой. Он помогает удерживать плечо в правильном положении и участвует в разгибании руки. Средний, или медиальный, пучок находится глубже, ближе к центру руки. Он обеспечивает устойчивость при статических нагрузках.

Развитие всех трёх головок позволяет добиться не только эстетики, но и функциональной силы, особенно в упражнениях, где задействованы грудные мышцы и дельтовидные.

Основные принципы тренировки трицепса

Для эффективной проработки мышцы важно понимать, что трицепс — относительно небольшая группа, которая быстро утомляется. Поэтому его тренируют изолированно, уделяя внимание технике и амплитуде движений.

Оптимально сочетать работу над трицепсом с упражнениями на грудные мышцы, но делать это с разницей в три-четыре дня. Такой подход предотвращает перетренированность и даёт мышцам время на восстановление. Кроме того, специалисты рекомендуют чередовать тренировки по интенсивности: лёгкая, средняя и тяжёлая. После тяжёлой сессии трицепсу стоит дать около недели отдыха.

Разгибание на верхнем блоке

Одно из базовых упражнений, подходящее для любого уровня подготовки. Возьмитесь за рукоятку хватом на ширине плеч и выпрямите спину. Тяните вес вниз, пока предплечья не станут параллельны полу. Затем, не отрывая локти от корпуса, медленно выпрямите руки до конца.

"В нижней точке задержитесь на секунду, а затем плавно вернитесь в исходное положение", — говорится в рекомендациях Fit Seven.

Следите, чтобы движения выполнялись строго в локтевом суставе. Локти должны быть прижаты к телу, иначе часть нагрузки уйдёт на плечи. Не наклоняйте голову и не поворачивайте взгляд за движением — это может привести к перенапряжению шейного отдела позвоночника.

Отжимания на скамье

Это упражнение подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Поставьте ладони на край скамьи позади себя, ноги вытяните вперёд. Медленно опустите тело вниз до лёгкого растяжения трицепса, затем вернитесь вверх. Для повышения сложности можно использовать дополнительный вес, положив диск на бедра.

Такая вариация активирует все три головки мышцы, развивает силу и выносливость, а также улучшает тонус рук.

Разгибание гантели из-за головы

Сидя на скамье, возьмите гантель одной рукой и аккуратно опустите её за голову. Поднимайте вес вверх, полностью разгибая руку. Следите, чтобы корпус оставался неподвижным, а пресс напряжённым. Это упражнение особенно эффективно для проработки длинного пучка трицепса.

"Главное — выполнять движение медленно, контролируя каждый сантиметр траектории", — отмечают специалисты Fit Seven.

Жим штанги узким хватом

Классика, которая соединяет элементы силового и изолирующего тренинга. Лягте на горизонтальную скамью, возьмите штангу хватом на 10-15 сантиметров уже ширины плеч. Медленно опустите её к груди, а затем плавно поднимите вверх. Это упражнение нагружает не только трицепс, но и внутреннюю часть грудных мышц.

Важно избегать рывков и чрезмерного прогиба в пояснице, чтобы снизить риск травмы.

Жим гантелей из-за головы лёжа

Эффективное упражнение для тех, кто хочет улучшить рельеф рук. Возьмите две гантели нейтральным хватом, лягте на скамью и аккуратно опустите их вниз, сгибая локти. Работать должны только предплечья — локти остаются неподвижными.

Разгибания рук на нижнем блоке

Встаньте у тренажёра, зафиксируйте локти близко к голове. Разгибайте руки вверх, концентрируясь на работе трицепса. Следите, чтобы плечи не участвовали в движении. Это упражнение изолирует нагрузку и позволяет глубоко проработать мышцу.

Разгибание руки с гантелью в наклоне

Поставьте левую руку и колено на скамью, возьмите гантель в правую руку. Отведите её назад и вверх, удерживая спину прямой. Локоть должен оставаться неподвижным. В верхней точке сделайте короткую паузу и плавно вернитесь в исходное положение.

Это упражнение не только развивает трицепс, но и помогает улучшить осанку, укрепляя мышцы спины.

Разгибание рук на блоке с канатом

Аналогично классическому варианту, но вместо жёсткой рукоятки используется канат. Такая модификация позволяет увеличить амплитуду и акцентировать нагрузку на боковой пучок мышцы.

Для разнообразия можно добавить элементы из домашних тренировок без оборудования - они помогут активировать мелкие стабилизирующие мышцы и улучшить контроль движения.

Разгибание одной рукой на блоке

Возьмите рукоятку обратным хватом, ладонь направлена вверх. Локоть зафиксируйте у корпуса и медленно опустите предплечье вниз. В нижней точке задержитесь на секунду, после чего вернитесь в исходное положение. Упражнение идеально подходит для финальной проработки мышц.

Сравнение тренажёров и свободных весов

Свободные веса — гантели и штанги — позволяют задействовать стабилизаторы и улучшить координацию, но требуют правильной техники. Тренажёры же обеспечивают безопасность и изоляцию мышц, что особенно полезно при восстановлении после травм. Оптимальный вариант — комбинировать оба подхода: базовые упражнения выполнять со штангой, а изолирующие — на блоках.

Дополнительно можно использовать упражнения с эспандером, которые дают аналогичную нагрузку, но снижают риск перенапряжения суставов. Такой вариант особенно удобен для домашних тренировок и растяжки трицепса.

Плюсы и минусы разных методов

Преимущества свободных весов:

  • Улучшение координации движений.

  • Более естественная амплитуда.

  • Быстрый набор силы.

Недостатки:

  • Высокий риск ошибок при технике.

  • Нагрузка на суставы.

Преимущества тренажёров:

  • Контроль амплитуды.

  • Безопасность и изоляция мышц.
    Недостатки:

  • Ограниченная свобода движений.

  • Меньший акцент на вспомогательных мышцах.

Советы по тренировке трицепса

  1. Разогревайтесь перед каждой сессией, чтобы предотвратить травмы.

  2. Делайте растяжку после тренировки для лучшего восстановления.

  3. Не выполняйте упражнения на трицепс подряд с жимом на грудь.

  4. Меняйте углы и типы упражнений каждые 6-8 недель, чтобы избежать привыкания.

Популярные вопросы о тренировке трицепса

1. Как часто нужно тренировать трицепс?
Достаточно одного-двух раз в неделю, если в программе уже присутствуют жимовые упражнения.

2. Что лучше: гантели или блоки?
Для новичков подойдут блоки — они безопаснее. Продвинутые спортсмены могут использовать гантели для увеличения амплитуды.

3. Как избежать боли в локтях после тренировки?
Важно правильно разминаться и не использовать слишком большой вес. Также помогает растяжка и лёгкий массаж после тренировки.

