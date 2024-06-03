Начальник штаба обороны Вооруженных Сил Соединённого Королевства морской адмирал Тони Радакин утверждает, что вероятность возникновения Третьей всемирной войны не является неизбежной. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.
По его мнению, обстановка в мире стала "немного более опасной", чем раньше, однако еще можно избежать Третьей всемирной войны. Он также полагает, что Россия не стремится к столкновению с Североатлантическим альянсом, включая ядерное столкновение. Кризис на Украине Радакин охарактеризовал как "столкновение экономики, логистики, промышленности и политической воли".
На совещании в июле 2023 года в Вильнюсе руководители Североатлантического альянса определили Россию "самой серьезной и актуальной угрозой безопасности" и утвердили первый оборонительный план по случаю конфликта с Российской Федерацией с момента завершения холодной войны.
Президент России Владимир Путин в конце марта назвал абсурдом периодически появляющиеся на Западе утверждения о намерении Москвы вступить в военное противостояние с Североатлантическим альянсом.
Фото: www.royalnavy.mod.uk/This file is lacking author information (licensed under the United Kingdom Open Government Licence v3.0)
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