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Радакин: Третьей мировой еще можно избежать
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:10

Радакин: Третьей мировой еще можно избежать

Начальник штаба обороны Вооруженных Сил Соединённого Королевства морской адмирал Тони Радакин утверждает, что вероятность возникновения Третьей всемирной войны не является неизбежной. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его мнению, обстановка в мире стала "немного более опасной", чем раньше, однако еще можно избежать Третьей всемирной войны. Он также полагает, что Россия не стремится к столкновению с Североатлантическим альянсом, включая ядерное столкновение. Кризис на Украине Радакин охарактеризовал как "столкновение экономики, логистики, промышленности и политической воли".

На совещании в июле 2023 года в Вильнюсе руководители Североатлантического альянса определили Россию "самой серьезной и актуальной угрозой безопасности" и утвердили первый оборонительный план по случаю конфликта с Российской Федерацией с момента завершения холодной войны.

Президент России Владимир Путин в конце марта назвал абсурдом периодически появляющиеся на Западе утверждения о намерении Москвы вступить в военное противостояние с Североатлантическим альянсом.

Фото: www.royalnavy.mod.uk/This file is lacking author information (licensed under the United Kingdom Open Government Licence v3.0) ﻿

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