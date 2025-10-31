Один ингредиент, два эффекта: третиноин лечит подростковые высыпания и возвращает молодость
Третиноин — один из самых обсуждаемых ингредиентов в косметологии. Его хвалят дерматологи, косметологи и блогеры, называя почти чудо-средством против акне и морщин. Однако, чтобы извлечь из него максимум пользы, важно понимать, как он работает, кому подходит и чего стоит избегать.
Что такое третиноин и зачем он нужен
Третиноин (или ретиноевая кислота) относится к семейству ретиноидов — производных витамина А, которые регулируют обновление клеток кожи. В отличие от мягких форм вроде ретинола или ретинилпальмитата, третиноин действует напрямую, без преобразования, поэтому его эффект более выражен и прогнозируем.
"Помимо солнцезащитного крема, третиноин — это самое доказательное средство ухода за кожей, которое у нас есть", — отметила дерматолог Лия Анселл.
Средство было одобрено FDA еще в 1971 году как препарат для лечения акне, а позже стало использоваться и в антивозрастных программах ухода.
Как третиноин воздействует на кожу
Принцип его действия связан с ускорением обновления клеток. С возрастом и под действием внешних факторов этот процесс замедляется: кожа теряет свежесть, появляются неровности и морщины. Третиноин стимулирует выработку коллагена, улучшает структуру эпидермиса, помогает "сбрасывать" поврежденные клетки и заменять их новыми.
Кроме того, он нормализует работу сальных желез, предотвращает закупорку пор и уменьшает воспаления, поэтому активно используется при лечении акне и постакне.
Кому подходит третиноин
Этот препарат назначают при различных состояниях кожи:
• акне и комедоны;
• гиперпигментация после солнца;
• неровный рельеф и расширенные поры;
• возрастные изменения — морщины, потеря упругости.
"Кожа обновляется в процессе, который называется эпидермальным обновлением", — пояснила дерматолог Асми Сангви.
То есть третиноин не только обновляет поверхность кожи, но и помогает ей восстанавливаться изнутри.
Однако есть ситуации, когда средство использовать нельзя.
Когда третиноин противопоказан
• при беременности и грудном вскармливании;
• при сильной чувствительности кожи;
• при наличии активных воспалений, ожогов, экземы;
• в летний период без защиты от солнца.
Несоблюдение этих ограничений может привести к раздражению, шелушению и даже пигментации. Если кожа склонна к сухости, лучше начать с низких концентраций и под контролем врача.
Таблица сравнения ретиноидов
|Средство
|Активность
|Формат
|Особенности
|Ретинол
|Низкая
|Крем, сыворотка
|Подходит для чувствительной кожи
|Ретинальдегид
|Средняя
|Крем
|Быстрее работает, чем ретинол
|Третиноин
|Высокая
|Крем, гель
|Требует адаптации, рецептурное средство
Как правильно начать использовать третиноин
-
Начните с минимальной концентрации (0,025%) и наносите через день.
-
Всегда очищайте и полностью высушивайте кожу перед применением.
-
Используйте средство только вечером.
-
После нанесения подождите 20-30 минут и нанесите увлажняющий крем.
-
Обязательно применяйте солнцезащитный крем утром (SPF 50+).
"Продвигая процесс обновления эпидермиса, третиноин выводит на поверхность новые клетки кожи", — добавила дерматолог Мариса Гаршик.
Этот процесс обновления требует времени, поэтому результаты проявляются постепенно — обычно через 8-12 недель регулярного использования.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: наносить третиноин на влажную кожу.
Последствие: раздражение и покраснение.
Альтернатива: подождать 15-20 минут после умывания.
• Ошибка: использовать кислотные тоники одновременно.
Последствие: пересушивание и чувствительность.
Альтернатива: чередовать: кислоты утром, третиноин вечером.
• Ошибка: пропускать SPF.
Последствие: пигментация и повреждение кожи.
Альтернатива: ежедневно наносить солнцезащиту, даже в пасмурные дни.
А что если кожа шелушится?
Это нормальная реакция на старте. В течение первых недель кожа может быть сухой, появится легкое покраснение или чувство стянутости. Не стоит прекращать курс — адаптация проходит через 2-3 недели. Помогут густые кремы с керамидами, гиалуроновой кислотой и пантенолом.
Плюсы и минусы третиноина
|Плюсы
|Минусы
|Научно доказанная эффективность
|Возможное раздражение при старте
|Улучшает рельеф и тон кожи
|Требует рецепта
|Борется с акне и морщинами
|Нельзя применять при беременности
|Усиливает выработку коллагена
|Повышает чувствительность к солнцу
Часто задаваемые вопросы
Как долго ждать эффект?
Заметное улучшение структуры кожи и выравнивание тона обычно проявляется через 2-3 месяца, но первый результат — уменьшение воспалений — может быть виден уже через 3-4 недели.
Можно ли использовать третиноин круглый год?
Да, если вы строго соблюдаете солнцезащиту. Однако летом лучше снизить частоту применения.
Сколько стоит препарат?
Цена зависит от концентрации и бренда: в среднем от 900 до 3000 рублей за тюбик.
Что выбрать — крем или гель?
Крем подходит сухой коже, гель — жирной и комбинированной.
Мифы и правда
Миф: третиноин истончает кожу.
Правда: наоборот, он утолщает дерму за счёт выработки коллагена.
Миф: если кожа шелушится — средство не подходит.
Правда: это временная реакция, которая проходит при адаптации.
Миф: можно заменить третиноин обычным ретинолом.
Правда: ретинол слабее и работает дольше, хотя тоже полезен в уходе.
3 интересных факта
• Третиноин — единственный ретиноид, чья эффективность против морщин подтверждена десятками клинических исследований.
• Он был изначально разработан как препарат против акне у подростков.
• Многие знаменитости признаются, что именно третиноин стал их главным антивозрастным средством.
Исторический контекст
В 1970-х дерматологи искали способ снизить воспаления при акне. Исследования ретиноевой кислоты показали не только её лечебные свойства, но и улучшение структуры кожи. Так средство из медицинского перешло в косметический уход и стало символом "умной" антивозрастной терапии.
