Один ингредиент, два эффекта: третиноин лечит подростковые высыпания и возвращает молодость

Третиноин — один из самых обсуждаемых ингредиентов в косметологии. Его хвалят дерматологи, косметологи и блогеры, называя почти чудо-средством против акне и морщин. Однако, чтобы извлечь из него максимум пользы, важно понимать, как он работает, кому подходит и чего стоит избегать.

Что такое третиноин и зачем он нужен

Третиноин (или ретиноевая кислота) относится к семейству ретиноидов — производных витамина А, которые регулируют обновление клеток кожи. В отличие от мягких форм вроде ретинола или ретинилпальмитата, третиноин действует напрямую, без преобразования, поэтому его эффект более выражен и прогнозируем.

"Помимо солнцезащитного крема, третиноин — это самое доказательное средство ухода за кожей, которое у нас есть", — отметила дерматолог Лия Анселл.

Средство было одобрено FDA еще в 1971 году как препарат для лечения акне, а позже стало использоваться и в антивозрастных программах ухода.

Как третиноин воздействует на кожу

Принцип его действия связан с ускорением обновления клеток. С возрастом и под действием внешних факторов этот процесс замедляется: кожа теряет свежесть, появляются неровности и морщины. Третиноин стимулирует выработку коллагена, улучшает структуру эпидермиса, помогает "сбрасывать" поврежденные клетки и заменять их новыми.

Кроме того, он нормализует работу сальных желез, предотвращает закупорку пор и уменьшает воспаления, поэтому активно используется при лечении акне и постакне.

Кому подходит третиноин

Этот препарат назначают при различных состояниях кожи:

• акне и комедоны;

• гиперпигментация после солнца;

• неровный рельеф и расширенные поры;

• возрастные изменения — морщины, потеря упругости.

"Кожа обновляется в процессе, который называется эпидермальным обновлением", — пояснила дерматолог Асми Сангви.

То есть третиноин не только обновляет поверхность кожи, но и помогает ей восстанавливаться изнутри.

Однако есть ситуации, когда средство использовать нельзя.

Когда третиноин противопоказан

• при беременности и грудном вскармливании;

• при сильной чувствительности кожи;

• при наличии активных воспалений, ожогов, экземы;

• в летний период без защиты от солнца.

Несоблюдение этих ограничений может привести к раздражению, шелушению и даже пигментации. Если кожа склонна к сухости, лучше начать с низких концентраций и под контролем врача.

Таблица сравнения ретиноидов

Средство Активность Формат Особенности Ретинол Низкая Крем, сыворотка Подходит для чувствительной кожи Ретинальдегид Средняя Крем Быстрее работает, чем ретинол Третиноин Высокая Крем, гель Требует адаптации, рецептурное средство

Как правильно начать использовать третиноин

Начните с минимальной концентрации (0,025%) и наносите через день. Всегда очищайте и полностью высушивайте кожу перед применением. Используйте средство только вечером. После нанесения подождите 20-30 минут и нанесите увлажняющий крем. Обязательно применяйте солнцезащитный крем утром (SPF 50+).

"Продвигая процесс обновления эпидермиса, третиноин выводит на поверхность новые клетки кожи", — добавила дерматолог Мариса Гаршик.

Этот процесс обновления требует времени, поэтому результаты проявляются постепенно — обычно через 8-12 недель регулярного использования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: наносить третиноин на влажную кожу.

Последствие: раздражение и покраснение.

Альтернатива: подождать 15-20 минут после умывания.

• Ошибка: использовать кислотные тоники одновременно.

Последствие: пересушивание и чувствительность.

Альтернатива: чередовать: кислоты утром, третиноин вечером.

• Ошибка: пропускать SPF.

Последствие: пигментация и повреждение кожи.

Альтернатива: ежедневно наносить солнцезащиту, даже в пасмурные дни.

А что если кожа шелушится?

Это нормальная реакция на старте. В течение первых недель кожа может быть сухой, появится легкое покраснение или чувство стянутости. Не стоит прекращать курс — адаптация проходит через 2-3 недели. Помогут густые кремы с керамидами, гиалуроновой кислотой и пантенолом.

Плюсы и минусы третиноина

Плюсы Минусы Научно доказанная эффективность Возможное раздражение при старте Улучшает рельеф и тон кожи Требует рецепта Борется с акне и морщинами Нельзя применять при беременности Усиливает выработку коллагена Повышает чувствительность к солнцу

Часто задаваемые вопросы

Как долго ждать эффект?

Заметное улучшение структуры кожи и выравнивание тона обычно проявляется через 2-3 месяца, но первый результат — уменьшение воспалений — может быть виден уже через 3-4 недели.

Можно ли использовать третиноин круглый год?

Да, если вы строго соблюдаете солнцезащиту. Однако летом лучше снизить частоту применения.

Сколько стоит препарат?

Цена зависит от концентрации и бренда: в среднем от 900 до 3000 рублей за тюбик.

Что выбрать — крем или гель?

Крем подходит сухой коже, гель — жирной и комбинированной.

Мифы и правда

Миф: третиноин истончает кожу.

Правда: наоборот, он утолщает дерму за счёт выработки коллагена.

Миф: если кожа шелушится — средство не подходит.

Правда: это временная реакция, которая проходит при адаптации.

Миф: можно заменить третиноин обычным ретинолом.

Правда: ретинол слабее и работает дольше, хотя тоже полезен в уходе.

3 интересных факта

• Третиноин — единственный ретиноид, чья эффективность против морщин подтверждена десятками клинических исследований.

• Он был изначально разработан как препарат против акне у подростков.

• Многие знаменитости признаются, что именно третиноин стал их главным антивозрастным средством.

Исторический контекст

В 1970-х дерматологи искали способ снизить воспаления при акне. Исследования ретиноевой кислоты показали не только её лечебные свойства, но и улучшение структуры кожи. Так средство из медицинского перешло в косметический уход и стало символом "умной" антивозрастной терапии.