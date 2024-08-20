Тренер «Вашингтона» Карбери назвал шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери считает, что у Александра Овечкина есть все шансы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в этом сезоне.
"Думаю ли я, что он может забросить 42 шайбы в этом году? Да, я так думаю. Я абсолютно уверен, что он способен на это. Для меня ключевым является его умение занимать хорошие позиции, чтобы получать возможности для голевых моментов", — цитирует тренера РБК Спорт.
Карбери заявил, что Овечкин может забить 42 гола в своем возрасте, так как у него есть талант.
Фото: commons. wikimedia.org/Pens Through My Lens (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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