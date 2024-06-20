Академия РФС считает, что слабость сборной Бельгии заглючается в зависимости от одного офрварда, а делать выводы о шансах сборной Бельгии на победу в финале Евро-2024 после первого матча против Словакии преждевременно.
Специалисты Академии отмечают, что игра бельгийцев выглядела хаотично и неорганизованно, и команда не смогла продемонстрировать свою силу.
По мнению аналитиков, зависеть от одного, пусть даже такого мощного форварда, как Лукаку, делает тактику сборной Бельгии предсказуемой.
"Словакам удалось нейтрализовать сильные стороны бельгийцев благодаря активному прессингу, самоотверженной игре и стремительным контратакам", — отмечают в Академии.
Эксперты считают, что только время покажет, соответствует ли Доменико Тедеско, бывший тренер "Спартака" и нынешний тренер сборной Бельгии, уровню команды, в составе которой играют такие звезды, как Кевин Де Брюйне и Лукаку.
Эксперты считают, что Тедеско имеет опыт работы в крупных клубах, но в таких командах, как Бельгия, имя тренера играет важную роль. Оно не должно быть менее значимым, чем имена футболистов.
В следующем туре Евро-2024 сборная Словакии встретится с украинцами 21 июня, а бельгийцы сыграют с командой Румынии 22 июня.
Фото: From Wikimedia Commons/ Кирилл Венедиктов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
РФ и КНДР не станут заключать договоры угрожающие суверенитету
Россия и КНДР согласовали не заключать с другими государствами соглашения, которые могут угрожать суверенитету, безопасности, территориальной целостности и другим правам обеих стран, согласно опубликованному документу о всестороннем стратегическом партнерстве России и КНДР, представленному агентством Центра трансляций, анализа и докладов (ЦТАК).
Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против РФ
Постоянные дипломаты стран-членов Европейского союза в рамках заседания, прошедшего в четверг, утвердили новый четырнадцатый комплект санкций против России, как сообщила председательствующая страна в Совете ЕС — Бельгия.
VK инвестирует 300 млн рублей в создание сервиса для репетиторов
Холдинг VK вкладывает значительные средства в разработку платформы для онлайн-репетиторства, которая станет аналогом популярного сервиса Google Classroom.
Студенты Самарского университета создали приложение на основе нейросети
Учащиеся Самарского университета имени Королева придумали приложение, базирующееся на работе нейросети, которое составляет пищевой рацион. О разработке информировали журналистов РИА Новости в пресс-службе вуза.