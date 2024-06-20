Академия РФС считает, что слабость сборной Бельгии заглючается в зависимости от одного офрварда, а делать выводы о шансах сборной Бельгии на победу в финале Евро-2024 после первого матча против Словакии преждевременно.

Специалисты Академии отмечают, что игра бельгийцев выглядела хаотично и неорганизованно, и команда не смогла продемонстрировать свою силу.

По мнению аналитиков, зависеть от одного, пусть даже такого мощного форварда, как Лукаку, делает тактику сборной Бельгии предсказуемой.

"Словакам удалось нейтрализовать сильные стороны бельгийцев благодаря активному прессингу, самоотверженной игре и стремительным контратакам", — отмечают в Академии.

Эксперты считают, что только время покажет, соответствует ли Доменико Тедеско, бывший тренер "Спартака" и нынешний тренер сборной Бельгии, уровню команды, в составе которой играют такие звезды, как Кевин Де Брюйне и Лукаку.

Эксперты считают, что Тедеско имеет опыт работы в крупных клубах, но в таких командах, как Бельгия, имя тренера играет важную роль. Оно не должно быть менее значимым, чем имена футболистов.

В следующем туре Евро-2024 сборная Словакии встретится с украинцами 21 июня, а бельгийцы сыграют с командой Румынии 22 июня.

Фото: From Wikimedia Commons/ Кирилл Венедиктов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)