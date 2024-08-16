Просыпаемся худыми: эксперт рассказал, как ускорить похудение во время сна

Во время глубокой фазы сна в организме вырабатывается гормон роста соматотропин, который сжигает до 150 грамм жира. Соответственно, во время сна человек может скинуть лишние кило.
Чтобы быстрее худеть во время сна, стоит соблюдать режим сна, так как недосып может наоборот привести к набору веса. Ученые доказали, что люди, которые спят менее 5-6 часов в сутки, набирают почти в два раза больше веса, чем те, кто спит хотя бы 7 часов. Также важно спать в темноте.
Дело в том, что учеными доказано, что женщины, которые спят с включенным телевизором или светом, больше склонны к набору веса, пишет "СЭ".
Интересно, что специалистами доказано, что еда после 18.00 все таки не откладывается в жир. Это популярное суждение ошибочно. При похудении нужно сбалансированно питаться. Пропуск любого приема пищи, в том числе ужина, — это стресс для организма. Вечером стоить поесть что-то легкое, но с высоким индексом насыщения. Например, творог средней жирности или термостатный йогурт.
Фото: flickr. com/Nenad Stojkovic (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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