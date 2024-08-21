Тренер Свен-Йоран сказал прощальную речь

Экс-главный тренер национальной сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон сказал прощальную речь футболистам и этому виду спорта.



В январе этого года стало известно о том, что у него терминальная стадия рака поджелудочной железы.



Эрикссон надеется, что его запомнят "позитивным парнем, который сделал что мог".

"Не грустите, улыбайтесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь", — цитирует 76-летнего шведского специалиста РБК Спорт.

В документальном фильме тренер попрощался с игроками и болельщиками и сказал, что у него была хорошая жизнь.

Фото: commons. wikimedia.org/Cianciola Fabio (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).