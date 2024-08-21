Тренер Свен-Йоран сказал прощальную речь

Экс-главный тренер национальной сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон сказал прощальную речь футболистам и этому виду спорта.
В январе этого года стало известно о том, что у него терминальная стадия рака поджелудочной железы.
Эрикссон надеется, что его запомнят "позитивным парнем, который сделал что мог".
"Не грустите, улыбайтесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь", — цитирует 76-летнего шведского специалиста РБК Спорт.
В документальном фильме тренер попрощался с игроками и болельщиками и сказал, что у него была хорошая жизнь.
Фото: commons. wikimedia.org/Cianciola Fabio (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
МИД Казахстана призвал быть объективными в ответ на критику Лукашенко
МИД Казахстана отреагировал на критику со стороны президента РБ Александра Лукашенко, призвав Минск объективно оценивать позицию Астаны в геополитических процессах. Замглавы казахстанского МИДа Мурат Нуртлеу подчеркнул, что республика придерживается миролюбивой внешней политики, основанной на принципах ООН и международного права.
Габриэль Атталь и Жордан Барделла – лидеры в рейтинге предпочтительных кандидатов на должность премьера
Согласно результатам опроса, проведенного Harris Interactive, выполненного для журнала Challenges, 42% французов хотели бы, чтобы следующим премьер-министром Франции стал представитель партии "Национальное объединение", ранее возглавляемое Марин Ле Пен
Ксения Бородина вспомнила обиды на бывшего мужа Курбана Омарова
Ксения Бородина объяснила, почему не разрешает новой жене бывшего мужа Курбана Омарова видеться с их общей дочерью Теоной.
Александр Малич назначен новым директором Александринского театра
Александр Малич назначен на должность директора Александринского театра, о чем было объявлено в среду