Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Садовод обрезает яблоню осенью
Садовод обрезает яблоню осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 17:22

В ноябре последний шанс: вот как правильно обрезать деревья и кустарники, чтобы они пышно цвели весной

В ноябре лучшее время обрезать яблони и груши

Когда сад засыпает, самое время взяться за секатор. Ноябрь, особенно его первая половина, — идеальный момент, чтобы привести в порядок деревья и кустарники: удалить больные, сухие и лишние ветви, сформировать крону и подготовить растения к зиме. Главное — знать, какие виды можно подрезать сейчас, а какие лучше оставить до весны.

Почему именно ноябрь

К концу осени большинство лиственных пород сбрасывают листья и переходят в период покоя. Это значит, что активное движение соков замедляется, и обрезка переносится растениями легче. Садоводу проще работать: без листвы хорошо видно структуру кроны, повреждения и пересекающиеся ветви. Кроме того, холодная погода снижает риск заражения грибками и вредителями — их активность минимальна.

Обрезка в ноябре не только улучшает форму деревьев, но и предотвращает развитие болезней, например увядания дуба, которое часто поражает необрезанные старые ветви.

Какие деревья и кустарники подрезают в ноябре

Поздняя осень — лучшее время для лиственных деревьев и кустарников, которые уже "уснули". Особенно это касается дубов, клёнов, ясеней и каштанов. Для плодового сада ноябрь — оптимален для яблонь и груш: удаление старых и больных побегов улучшает доступ света и воздуха к кроне, повышая урожай следующего года.

Среди ягодных кустарников внимание стоит уделить:

  • крыжовнику — омолаживающая обрезка раз в 2-3 года;

  • смородине — удаляют старые ветви старше 4 лет;

  • голубике — прореживают загущённые участки.

Также можно привести в порядок декоративные кустарники, которые потеряли форму или сильно разрослись. Самое главное — убедиться, что растение сбросило листву и не готовится к зимнему цветению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: обрезать цветущие весной кустарники (сирень, рододендрон, гортензию).
Последствие: потеря бутонов и слабое цветение.
Альтернатива: перенесите обрезку на период сразу после цветения или на середину весны.

Ошибка: укорачивать хвойные и вечнозелёные породы.
Последствие: повреждение тканей морозом, вымерзание.
Альтернатива: формировать крону хвойных летом или ранней весной.

Ошибка: проводить обрезку при сильных морозах.
Последствие: трещины и обморожения ветвей.
Альтернатива: работать в сухой день при температуре не ниже -5 °C.

Таблица сравнения: когда обрезать разные виды

Вид растения Лучшее время для обрезки Примечание
Дуб, клён, ясень Ноябрь — начало зимы Удаление сухих и больных ветвей
Яблоня, груша Ноябрь или конец февраля Санитарная и формирующая обрезка
Крыжовник, смородина, голубика Ноябрь Омолаживающая и прореживающая
Сирень, рододендрон, гортензия После цветения Осенью не подрезать
Ель, можжевельник, туя Весна или лето Не переносит позднюю обрезку

Как правильно обрезать: пошагово

  1. Подготовьте инструмент. Заточите секатор и садовую пилу, обработайте антисептиком.

  2. Осмотрите растения. Определите ветви, которые пересекаются, растут внутрь кроны, больные или засохшие.

  3. Удалите повреждённые участки. Срезайте "на кольцо", не оставляя пеньков.

  4. Формируйте крону. Сохраняйте естественный контур, не обрезайте более 25 % ветвей за сезон.

  5. Обработайте срезы. Толстые ветви замажьте садовым варом или пастой, чтобы избежать инфицирования.

  6. Соберите и утилизируйте обрезки. Не оставляйте их под деревьями — в них зимуют споры грибков и личинки вредителей.

Что не стоит подрезать в конце осени

Некоторые растения чувствительны к холодам и плохо переносят позднюю обрезку. К ним относятся:

  • все вечнозелёные деревья и кустарники (ель, туя, самшит);

  • плодовые косточковые - вишня, слива, персик (высок риск "серебристости листьев");

  • кустарники с весенним цветением, так как их бутоны уже заложены.

Если сомневаетесь, стоит ли сейчас обрезать растение, проконсультируйтесь в местной службе аграрных рекомендаций или питомнике.

А что если пропустить обрезку осенью

Если оставить деревья без осенней обработки, весной крона может загущаться, а слабые ветви — ломаться под снегом. В результате повышается риск заболеваний и снижается урожайность. Осенняя обрезка экономит время весной и помогает растениям войти в сезон здоровыми.

Плюсы и минусы обрезки в ноябре

Плюсы Минусы
Отличная видимость структуры кроны Не подходит для вечнозелёных пород
Минимум риска заражений Не стоит делать при сильных морозах
Меньше насекомых и спор грибков Требует осторожности с молодыми саженцами
Формируется основа под весенний рост Некоторые цветущие виды пострадают

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте обрезку на сухой, безветренный день.

  2. Используйте чистый, острый инструмент.

  3. Начинайте с крупных ветвей, затем переходите к мелким.

  4. Не удаляйте слишком много за один раз.

  5. По окончании работы очистите участок и внесите мульчу под деревья.

Мифы и правда

  • Миф: обрезка зимой вредна всем растениям.
    Правда: большинство лиственных культур отлично переносят обрезку в состоянии покоя.

  • Миф: чем сильнее обрежешь, тем лучше вырастет.
    Правда: чрезмерное удаление ветвей истощает дерево.

  • Миф: не нужно замазывать срезы.
    Правда: открытые участки — ворота для инфекций, особенно в сырую осень.

Интересные факты

  1. После обрезки деревья получают больше света, что способствует развитию почек весной.

  2. Осенняя обрезка снижает риск поражения короедом и тлёй.

  3. Первые инструкции по садовой обрезке были написаны ещё в Древнем Риме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кофейная гуща улучшает структуру почвы и питание растений сегодня в 13:28
Помидоры сладкие, розы пышные, земля мягкая — всё благодаря одному остатку из чашки

Кофейная гуща может стать ценным помощником садовода: она удобряет, улучшает почву и помогает растениям цвести пышнее. Узнайте, как использовать её правильно.

Читать полностью » Озимый чеснок сажают за три недели до морозов для лучшей зимовки — агрономы сегодня в 12:39
Сосед укрыл чеснок одеялом — и оказался прав: секрет правильной зимовки без потерь

Узнайте, как правильно посадить озимый чеснок, чтобы получить ранний и здоровый урожай весной.

Читать полностью » Ботаники: монстера и замиокулькас входят в десятку самых неприхотливых напольных растений для квартиры сегодня в 12:39
Дом оживает сам: 10 зелёных гигантов, которые превращают бетон в тропики

Напольные растения способны превратить даже обычную комнату в стильный оазис. Разбираемся, какие виды подойдут именно вашему дому и как за ними ухаживать.

Читать полностью » Бархатцы как сидерат повышают урожайность и оздоравливают почву на огородах — эксперт сегодня в 11:39
Не выбрасывайте эти жёлтые хвостики: куда девать бархатцы после цветения, чтобы получить двойную пользу

Узнайте, как использовать бархатцы после цветения для улучшения почвы и защиты садовых культур от вредителей.

Читать полностью » Цветоводы назвали точный состав почвы для традесканции — pH 5,5–6,5 и минимум удобрений сегодня в 11:31
Цветок, который не прощает ошибок: одна ложка этой земли — и традесканция погибает

Узнайте, какой грунт нужен традесканции, как приготовить идеальную смесь своими руками и почему даже лёгкая ошибка с почвой может погубить растение.

Читать полностью » Кофейное дерево помогает карьерному росту и создаёт рабочую атмосферу — мнение флористов сегодня в 10:39
Купил цветок — получил премию: как зелёные талисманы влияют на успех и настроение

Хотите привлечь удачу, любовь или богатство? Узнайте, какие растения помогут вам добиться этого и как правильно за ними ухаживать.

Читать полностью » Флористы: зимой орхидеи нуждаются в редком поливе и умеренной влажности воздуха сегодня в 10:22
Она сбросила бутоны не из каприза: что на самом деле происходит с орхидеей зимой

Зимой орхидеи замедляют рост и требуют особого режима полива. Рассказываем, как не перелить цветы и какие условия помогут им пережить холодный сезон.

Читать полностью » Укроп требует полива каждые две недели: агроном Кузнецов советует подкормку органическими удобрениями сегодня в 9:49
Укроп в вашей огородной коллекции: почему вам стоит поливать его как профессионал

Укроп на подоконнике — это просто и полезно. Узнайте, как правильно сажать, ухаживать и собирать зелень для свежих блюд круглый год.

Читать полностью »

Новости
Наука
В эпоху династии Мин Великая Китайская стена представляла собой многоуровневую оборонительную систему с буферными зонами
Наука
Science: муравьи адаптируют архитектуру жилищ, чтобы замедлить распространение патогенного грибка
Садоводство
Дренаж в посадочной яме для винограда предотвращает гниение корней — Игорь Колосов
Красота и здоровье
Учёные: инулин в цикории поддерживает микрофлору и иммунитет
Садоводство
Чеснок можно вырастить из проросших зубчиков покупного
Туризм
В старом городе Чиангмая сохранилось более 300 храмов — рекорд для Таиланда
Туризм
Памуккале и древний Иераполис входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1988 года
Питомцы
Нельзя заставлять пожилых питомцев делать то, что они не хотят
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet