Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 4:19

Лес оказался живее, чем думали: учёные нашли жизнь внутри самого дерева

Журнал Nature: учёные выявили бактерии, вырабатывающие метан внутри древесины

Глубоко в древесине, в тех слоях, куда редко проникает человек, скрываются целые микробные миры. Учёные обнаружили, что внутренние ткани деревьев — не просто инертное вещество, а активная экосистема, влияющая на климат и сельское хозяйство. Открытие стало поворотным моментом в понимании роли лесов: теперь деревья рассматривают не только как поглотителей углерода, но и как возможных участников газообмена на уровне атмосферы.

Карта микробиома: что живёт внутри ствола

Исследователи проанализировали стволы 150 деревьев 16 видов и впервые составили карту их внутреннего микробиома. В сердцевине — самом глубоком слое древесины — были найдены анаэробные бактерии, способные вырабатывать метан. Работа, опубликованная в журнале Nature и процитированная Scientific American, поставила под сомнение привычное представление о деревьях как исключительно экологических фильтрах.

По подсчётам группы, возглавляемой экологом экосистем Йельского университета Джонатаном Гевирцманом, одно взрослое дерево может содержать до триллиона микроорганизмов. Учёный уточнил:

"То, что живёт внутри деревьев, сильно отличалось от того, что мы обнаружили где-либо ещё в лесу", — отметил эколог Джонатан Гевирцман.

Состав микробиома варьируется не только по видам, но и по уровням самого ствола. Более того, по характеристикам он ближе к сообществам болот, чем к почвенным микроорганизмам леса. Этот факт показал, что даже плотная древесина — не барьер, а активная живая среда.

Как учёные исследовали микромир дерева

Чтобы получить данные, специалисты аккуратно просверливали стволы живых деревьев, извлекая тонкие цилиндры древесины — керны. Их мгновенно замораживали, чтобы сохранить активность микробов. Образцы делили на заболонь (наружный слой) и ядро (центральный). Каждый фрагмент измельчали и анализировали под микроскопом, а также измеряли выделение газов — метана и закиси азота.

Просверленные отверстия герметично запечатывали, чтобы не повредить деревья. Такой метод позволил точно определить, какие микроорганизмы живут в разных слоях и как они участвуют в биохимических процессах. Эта технология дала возможность заглянуть в ранее недоступное пространство — живой внутренний метаболизм древесины.

Что показал анализ

Учёные заметили закономерность: близкородственные породы деревьев имеют схожие микробные сообщества. Самый интересный результат был связан с ядром — там обнаружили бактерии, вырабатывающие метан в безвоздушной среде. Они функционируют почти как микроорганизмы болот, что указывает на наличие в древесине миниатюрных экосистем, способных влиять на климатические процессы.

При этом часть бактерий, живущих ближе к поверхности, может поглощать часть образующегося метана. Такой внутренний баланс делает дерево одновременно и источником, и фильтром газов.

"Эти данные следует учитывать в научных расчётах воздействия деревьев на климат — вопроса, который до сих пор был мало изучен", — поясняет Scientific American.

Сравнение: традиционный и новый взгляд

Подход Традиционное понимание Новое открытие
Роль деревьев Поглощают углекислый газ, снижают парниковый эффект Могут также выделять метан и закись азота
Внутренняя структура Считалась биологически инертной Содержит активные микробные сообщества
Экологическая функция Лишь поглотители углерода Участники сложного цикла газообмена
Потенциал для исследований Ограниченный Огромный — от сельского хозяйства до климатологии

Как применять открытие на практике: пошаговый план

  1. Мониторинг микробиома - внедрить в лесное хозяйство неинвазивные методы анализа микробной активности.

  2. Контроль агрохимии - сократить использование пестицидов, разрушающих микробные сообщества.

  3. Выращивание устойчивых культур - применять данные о полезных бактериях для повышения устойчивости деревьев и сельхозрастений.

  4. Интеграция в климатические модели - включить данные о метанопроизводящих бактериях в расчёты углеродного баланса.

  5. Создание биотехнологий - использовать природные микробы для разработки биофильтров и регуляторов газообмена.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование химических удобрений без учёта влияния на микробиом.
    Последствие: разрушение микрофлоры, повышение уязвимости растений.
    Альтернатива: переход на органические препараты и биостимуляторы.

  • Ошибка: игнорирование газообмена в моделях климата.
    Последствие: недооценка выбросов метана.
    Альтернатива: включение микробных процессов в экологические расчёты.

  • Ошибка: уничтожение старых деревьев ради санитарной чистки.
    Последствие: потеря уникальных микробных сообществ.
    Альтернатива: поддержание природного баланса и выборочная вырубка.

А что если…

Что будет, если научиться контролировать микробные процессы внутри деревьев? Теоретически можно будет регулировать выделение газов, управлять ростом растений и создавать устойчивые лесные экосистемы. Это способ приблизиться к климатической нейтральности, не уменьшая лесные площади, а оптимизируя их внутренние процессы.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы Минусы
Расширение представлений о роли деревьев в экосистеме Сложность мониторинга в естественных условиях
Возможность улучшения лесного и сельского хозяйства Высокая стоимость исследований
Новые биотехнологические решения Недостаточная изученность механизмов взаимодействия

FAQ

Как выбрать методы для изучения микробиома деревьев?
Лучше применять щадящие методы отбора проб и ДНК-анализ, чтобы не повредить дерево и получить достоверные данные.

Сколько стоит подобное исследование?
Полный анализ одного вида дерева может стоить от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов в зависимости от глубины анализа и применяемого оборудования.

Что лучше для экосистемы — старые или молодые деревья?
Старые деревья ценнее, так как внутри них формируется более сложная микробная структура, влияющая на климат и здоровье леса.

Мифы и правда

  • Миф: Внутри деревьев нет жизни.
    Правда: Там живут миллиарды бактерий и грибков, участвующих в круговороте веществ.

  • Миф: Метан выделяется только болотами.
    Правда: Некоторые деревья тоже производят его, хотя в меньших количествах.

  • Миф: Микроорганизмы вредят древесине.
    Правда: Большинство из них безвредны или даже полезны для экосистемы.

Исторический контекст

Первые догадки о жизни внутри древесины появились ещё в XIX веке, когда лесники замечали необычные запахи при спиле деревьев. Однако только развитие микробиологии и геномных технологий в XXI веке позволило доказать наличие полноценного микромира внутри стволов. Сегодня это направление быстро развивается, объединяя экологию, ботанику и климатологию.

Интересные факты

  1. Метан, выделяемый деревьями, может составлять до 10% природных выбросов этого газа.

  2. Некоторые бактерии внутри древесины способны перерабатывать токсины, очищая растение.

  3. На разных континентах микробные сообщества деревьев различаются так же, как флора и фауна.

