В дачный период необходимо особенно тщательно следить за любыми, даже небольшими травмами. Как правильно их обработать, чтобы не появилась инфекция, рассказала NewsInfo.Ru Людмила Лапа, врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой.
— Если грязь попала, то грязь, конечно, нужно смыть, потому что оставить ее нельзя, — подчеркнула Ходанова. — Я не думаю, что я бы порекомендовала мылом это сделать.
По словам специалиста, достаточно тщательно обмыть поврежденный участок водой, а потом уже использовать перекись водорода, солевой раствор и другие средства для обеззараживания.
Однако если речь идет о закрытых ранах, то хозяйственное мыло вполне допустимо, считает эксперт.
— Хозяйственное мыло — хороший септик. И если нет открытой раны, то можно спокойно промывать, подчеркнула Лапа.
Фото: commons.wikimedia.org/Malene Thyssen (Creative Commons Attribution 2.5)
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