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Хоккеист Ягр серьезно пострадал перед стартом сезона
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Серьезную травму перед началом сезона получил хоккеист Ярг

Хоккеист Ягр серьезно пострадал перед стартом сезона

Известный хоккеист из Чехии Яромир Ягр рассказал, что серьёзно травмировался до старта сезона чемпионата страны. Также спортсмен заявил, что тренировки он не бросит.

"Знаю, вы спрашиваете, почему я не играю в предсезонных матчах. К сожалению, я получил травму. Вы меня очень поддерживали, и благодаря вам я в любом случае не сдамся", — написал в соцсетях Ягр.

Хоккеист добавил, что он планирует вернуться как можно скорее. Напомним, что 52-летний чешский спортсмен выступает за "Кладно", владельцем которого является. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира сообщил, что он порвал подколенное сухожилие во время беговой тренировки.

Новый сезон чемпионата Чехии стартует в середине сентября. А хоккеист сможет вернуться только минимум через шесть недель, сообщает РБК Спорт.

Фото:commons.wikimedia.org/Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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