Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова хочет, чтобы преподаватели и должностные лица были готовы нести ответственность за нападки в сторону несовершеннолетних. Всю информацию по этому предложению девушка написала в своём ежегодном докладе.

Мария Львова-Белова доложила высшему исполнительному коллегиальному органу государственной власти о своём желании повысить ответственность преподавателей и остальных сотрудников на должностной позиции. Девушка считает, что вопросами буллинга детей надо заняться немедленно и внести все необходимые изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Помимо этого, Мария Лювова-Белова обратила внимание на необходимость исследования всех прав и возможностей детей и подростков, которые ещё не достигли совершеннолетнего возраста, а также наблюдение за происходящим в сети Интернет, в котором тинейджеры проводят огромное количество времи. Главная задача, по мнению Марии Лювовой-Беловой, которую необходимо выполнить сотрудникам по профилактике безнадзорности и правонарушений людей, не достигших 18 лет, — искоренить травлю в жизни, и, в частности, в сети Интернет. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сказала, что необходимо как можно быстрее принять меры по защите детей от опасности, содержащейся на информационных просторах. Немаловажно, чтобы в образовательных учреждениях школьники не подвергались буллингу.

Вдобавок Мария Львова-Белова объясняет, что в случае обнаружения в сети Интернет материалов, которые могут каким-либо образом навредить психике ребёнка, унизать его достоинство, то необходимо сразу же заявлять о нарушении в правоохранительные органы, дабы уберечь подростков от вредных последствий.

Фото: website President of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)