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АСИ: 77% опрошенных россиян выразили удовлетворение путешествиями по стране
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АСИ: 77% опрошенных россиян выразили удовлетворение путешествиями по стране

77% россиян, опрошенных в рамках исследования Агентства стратегических инициатив (АСИ) и группы компаний "Б1", выразили удовлетворение своими путешествиями по стране. Повышение уровня сервиса поспособствовало этому росту удовлетворенности.

Аналитический отчет отмечает улучшение инфраструктуры и поддержки турбизнеса как основных факторов, стимулирующих развитие внутреннего туризма.

Опрос также показал, что расходы на путешествия растут, но туристы высоко оценивают уровень сервиса и доступность транспорта, в том числе благодаря увеличению доли путешествий на самолете.

В 2024 году популярны посещения местных достопримечательностей и отдых в региональных форматах, с растущим интересом к Арктике, Сибири и Дальнему Востоку, но также сохраняется интерес и к зарубежным путешествиям, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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