Не только Сочи единым: крымские курорты вступили в борьбу за внимание четвероногих гостей

В марте 2026 года в России сформировался новый рейтинг туристических направлений, наиболее востребованных для отдыха вместе с домашними животными. Согласно данным аналитиков сервиса ТВИЛ.РУ, первое место занял Санкт-Петербург, аккумулировав 13% пользовательских бронирований. Москва расположилась на второй строчке с долей в 10%, а Сочи замкнул тройку лидеров с аналогичным показателем. В топ также вошли Краснодар, Казань, Анапа, Красная Поляна и другие города южных регионов страны.

Рост интереса к черноморскому побережью

Сочи продемонстрировал впечатляющие результаты, став наиболее привлекательным кубанским направлением для путешествий с собаками и кошками. Большая часть актуальных заявок, а именно 68%, пришлась непосредственно на март, что указывает на высокую активность туристов в весенний период. Город уверенно опередил Краснодар, который в текущем мартовском рейтинге сместился на четвертую позицию.

Высокие позиции курортных зон на юге страны подтверждают общую тенденцию среди владельцев животных — стремление выбирать места с возможностью длительных прогулок. Помимо Сочи, значительным спросом пользуются Анапа и горный кластер Красной Поляны. Отдыхающие все чаще отдают предпочтение объектам размещения, которые официально допускают проживание с питомцами.

Инфраструктура региона адаптируется к запросам аудитории, которая не готова расставаться с четвероногими друзьями даже на короткий срок. Наличие специализированных отелей и апартаментов делает поездки по краю более доступными и комфортными для всей семьи.

"Культура путешествий с домашними питомцами в нашем регионе активно развивается вместе с качеством туристических сервисов. Гости все чаще ставят наличие условий для содержания животных как приоритетный критерий при выборе жилья. Подобная динамика спроса заставляет муниципальные власти и владельцев гостиничного бизнеса пересматривать стандарты обслуживания в пользу большей инклюзивности. Мы видим, как даже короткие поездки на выходные становятся полноценным семейным досугом для жителей разных регионов страны". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Ценовая политика и длительность поездок

Стоимость размещения в Сочи для владельцев питомцев составляет в среднем 3588 рублей за одну ночь. Путешественники предпочитают останавливаться в городе на срок до трех суток, что типично для весенних поездок. Краснодар предлагает чуть более высокий ценник — около 3854 рублей, при этом средняя длительность проживания здесь меньше и ограничена двумя сутками.

Красная Поляна удерживает статус наиболее дорогого направления в анализируемом списке. Проживание здесь обходится гостям в 6965 рублей за ночь, зато туристы задерживаются в горах дольше — в среднем на четыре дня. Такой разрыв в стоимости объясняется специализацией курорта и спецификой предложений на высокогорье.

Анапа показывает стабильные показатели с ценой ночи около 3807 рублей. Для многих отдыхающих формат бронирования на двое суток остается базовым стандартом, позволяющим бюджетно организовать смену обстановки. Разброс цен позволяет туристам планировать путешествия исходя из личных финансовых возможностей.

География направлений за пределами юга

Помимо краснодарских локаций, в топ популярности вошли крымские курорты, включая Ялту и Алушту. Ночь в Ялте обойдется туристам в 4178 рублей, тогда как в Алуште цена несколько выше — 5337 рублей. Несмотря на разную географию, средний срок пребывания в этих городах составляет два-три дня.

Пятигорск, представляющий регион Кавказских Минеральных Вод, также вошел в десятку востребованных направлений. Здесь туристы готовы платить за ночь 3831 рубль и задерживаться в городе на четыре дня. Это подчеркивает интерес путешественников к регионам с богатыми возможностями для активного отдыха на свежем воздухе.

Казань также попала в список, предлагая комфортное проживание по средней цене 4292 рубля за ночь. Это доказывает, что владельцы животных готовы преодолевать значительные расстояния ради качественного отдыха. Южные регионы продолжают оставаться лидерами по совокупности факторов: от наличия инфраструктуры до доступности жилья.