Андрей Волков Опубликована сегодня в 12:59

Один чемодан, коляска и два рюкзака — минимальный багаж спас переезды с ребёнком, но нужно знать хитрость

Семья провела 5 месяцев с годовалым ребёнком в автотрипе по Грузии, Турции и Египту

Пять месяцев в пути с годовалым ребёнком звучат как испытание, но для одной семьи это стало способом "продлить лето" и не застревать в привычной рутине. Маршрут получился практичным: без сложных пересадок и стран, где трудно найти базовую детскую инфраструктуру. При этом почти в каждом городе планы приходилось подстраивать под сон, еду и настроение дочери. Об этом рассказал автор на Т-Ж alexander_lis.

Маршрут и логика выбора

Перед поездкой семья уже успела поездить по России и провести зиму в Турции, поэтому к новой авантюре подошли без иллюзий: с ребёнком любая программа будет корректироваться "случайностями". От дальних перелётов и сложных направлений они отказались, сделав ставку на Грузию, Турцию и Египет. Основными точками стали Батуми, Тбилиси, Анталья и Хургада, а в Турции добавили автотрип в Каш и Фетхие. Багаж был минимальным: один чемодан, сумка, коляска и два рюкзака — так проще не превращать переезды в бесконечный сбор вещей.

Батуми и Тбилиси: ожидания против реальности

В Батуми ставка была на "курортный комфорт", но выбранная центральная локация разочаровала: шум, перегруженные дороги и агрессивная среда делали обычные прогулки с коляской напряжёнными. До моря было недалеко, но путь проходил через не самые дружелюбные улицы, а сама набережная показалась неоднородной и местами неухоженной. Со временем семья привыкла, а настроение поддерживали солнце, воздух и грузинская кухня, но главный вывод был простым: с ребёнком важна не "центральность", а спокойная зелёная среда рядом.

Тбилиси, наоборот, поначалу впечатлил органичностью и исторической застройкой, а жильё в Сололаки дало удобную пешую доступность. Но быстро стало ясно, что городской туризм с малышом — это совсем другой темп: кафе "по маршруту" не всегда подходят, дневной сон нужно буквально встраивать в прогулки, а часть планов приходится отменять и возвращаться домой. Запомнилась и бытовая сторона: выезд пришёлся на день, когда рядом с правительством начали готовиться к выборам и митингу, поэтому трансфер в аэропорт автор заранее продумал.

Анталья, Хургада и автотрип: где было проще всего

В Анталье семья искала место, где можно спокойно жить и работать у моря, и выбрала Коньяалты, микрорайон Лиман. Там понравились широкие тротуары, детские площадки, близость пляжа и понятная инфраструктура, а также то, что вокруг много русскоязычных семей. На рынке пришлось адаптироваться к языку и внимательнее считать сдачу, зато транспорт оказался удобным: автобусы, такси через приложение и возможность выезжать в центр без лишнего стресса. По медицине дважды выручила страховка, включая вызов врача и сопровождение в больнице.

Чтобы не нарушить срок безвизового пребывания, семья на короткое время слетала в Египет и попробовала формат all-inclusive в Хургаде. Несмотря на навязчивость за пределами отеля и "охоту" за чаевыми, отдых понравился тем, что еда и развлечения уже организованы, а ребёнку есть чем заняться.

В конце поездки они арендовали авто и проехали по Кашу, Фетхие и окрестностям Антальи, отметив, что зимой без толп путешествовать приятнее, хотя в Фетхие удивил транспортный хаос.

