Чем живут туристы на курортах: 8 характеров, от которых не скрыться даже под пальмой

Несерьёзный путеводитель, который поможет пережить отпуск и, возможно, спасти нервы

Каждый отдых — это маленький социологический эксперимент. Стоит приехать в любой отель, кемпинг или на пляж — и через пару часов можно выделить постоянные типы отдыхающих. Одни живут ради идеального кадра в Instagram, другие ради шведского стола, третьи — ради тишины и одиночества.

Мы собрали восемь узнаваемых типажей, которых наверняка встречал каждый. Совпадения, конечно, случайны. Или нет.

1. Дива

Для Дивы отдых — это не расслабление, а проект. Она не отдыхает, она создаёт контент. Главный чемодан — тот, где наряды, купальники и шляпы для фото.

Как отдыхает:

Встаёт на рассвете ради идеального кадра с кофе у окна, а вечером успевает поймать закат на пляже. Сон — вторичен, зато лента в соцсетях пестрит хэштегами #vacaymode и #sunsetvibes.

Где отдыхает:

Да где угодно. Даже бабушкин двор в Адлере превратит в эстетичный уголок. Но при возможности выбирает Мальдивы — ведь пальмы и кокосы смотрятся эффектнее.

Что делает:

Всё, что хорошо выглядит на фото. Прыжок в бассейн, завтрак с авокадо, йога на пляже (пусть и ради кадра). Главное — быть в кадре.

2. Олинклюзивщик

Его девиз: "Если всё включено — надо всё попробовать". Он прилетает не отдыхать, а жить по расписанию ресторана.

Как отдыхает:

Первым делом уточняет, во сколько открывается шведский стол. На завтрак — омлет, на обед — гриль, на ужин — десерт и два коктейля. Между приёмами пищи отдыхает у бара, потому что он тоже включён.

Где отдыхает:

Только там, где "all inclusive". Дикарём он не поедет — зачем, если можно есть и пить по расписанию?

Что делает:

Планирует день вокруг еды. Если экскурсия совпадает с обедом — экскурсия отменяется.

3. Зожник

Этот человек отдыхает не от режима, а вместе с ним. Даже в отпуске считает шаги, калории и уровень стресса.

Как отдыхает:

Просыпается первым, чтобы сделать приветствие солнцу. Завтракает по КБЖУ, пьёт воду из фильтра, а вечером — массаж и баня. Алкоголь? Только бокал красного сухого "для сосудов".

Где отдыхает:

Везде, где можно пройти 20 000 шагов и найти свежие овощи. Горы, лес, пляж — неважно. Главное — фитнес-браслет и доступ к воде.

Что делает:

Йога, плавание, пешие маршруты. И всё это — с бодрой улыбкой и фразой: "Главное — не сбиваться с режима".

4. Солнцеед

Эти люди живут ради загара. Они знают всё о SPF, пигментации и том, как правильно загорать, но всё равно не уйдут с пляжа, пока кожа не станет "бронзовой".

Как отдыхает:

На пляже с семи утра. После полудня прячется в тень, чтобы не сгореть, а вечером любуется собой в зеркале и проверяет: "загар лёг ровно?"

Где отдыхает:

Везде, где солнце светит хотя бы пять часов в день. Если нет денег на Турцию — подойдёт дача. Главное — крем, полотенце и уверенность, что солнце лечит душу.

Что делает:

С 12 до 15 часов, когда нельзя загорать, идёт в кафе или на массаж. А вечером — вечеринка под луной и новая порция фотографий с хэштегом #tanlife.

5. Исследователь

Для него отдых — это квест: увидеть, узнать и сфотографировать всё. Отпуск расписан по минутам, а слово "релакс" вызывает лёгкое раздражение.

Как отдыхает:

Встаёт на рассвете, чтобы занять место в автобусе на экскурсию. Вечером возвращается в отель с 200 фотографиями, картой и усталостью.

Где отдыхает:

Там, где есть достопримечательности. Даже в деревне найдёт памятник трактору и устроит экскурсию.

Что делает:

Посещает музеи, храмы, скалы, рынки и фермы. После такого отпуска нужен ещё один — на восстановление.

6. Интроверт

Это тот человек, которого вы видели утром, а потом — только в день выезда. Отдых для него — это способ побыть наедине с собой, а не с туристами.

Как отдыхает:

Без расписаний и обязательств. Может пропустить завтрак, весь день читать на пляже, а потом пойти гулять, когда все разошлись по барам.

Где отдыхает:

Там, где тихо. В лесу, у моря, в домике на окраине. Главное, чтобы рядом не было шумных соседей.

Что делает:

Читает, слушает музыку, пишет дневник или просто наблюдает. Общается редко, но если заговорит — разговор окажется самым глубоким на всём курорте.

7. Сердцеед

Для него отпуск — это территория флирта. Он не просто отдыхает, он ищет приключения.

Как отдыхает:

С лёгкостью знакомится с людьми, особенно там, где есть музыка и коктейли. Женщины-сердцеедки эффектно танцуют, мужчины — щедро угощают.

Где отдыхает:

Где людно. Турция, Египет, Сочи — идеально. Но и на местной дискотеке сердцееду хватит пространства для манёвра.

Что делает:

Танцует, флиртует, рассказывает истории. Утром может не вспомнить имён новых знакомых, но обязательно сохранит телефон — "вдруг пригодится".

8. Организатор

Редкий, но крайне полезный тип. Благодаря ему компания вообще куда-то добирается и что-то видит. Без него половина группы проспала бы рейс, а другая потерялась на экскурсии.

Как отдыхает:

Скорее, не отдыхает, а следит, чтобы отдыхали другие. Проверяет брони, ищет рестораны, ведёт переписку с гидом и отвечает на вопрос "а что у нас завтра?" каждые полчаса.

Где отдыхает:

В любом месте, где есть план и интернет. Ему важно держать всё под контролем — даже в отпуске.

Что делает:

Фотографирует чеки, ведёт список расходов и напоминает друзьям про крем от солнца. После поездки получает сто благодарностей и клятву "в следующий раз всё сами" — которую никто не выполняет.

Таблица: кто вы на отдыхе?

Тип Главная цель Девиз Дива Контент и лайки "Без фото не считается" Олинклюзивщик Еда и комфорт "Всё включено — значит, всё моё" Зожник Баланс и самоконтроль "Отдыхаю, но с пользой" Солнцеед Загар и витамин D "Солнце — моё всё" Исследователь Впечатления и маршруты "Увидеть всё за 3 дня" Интроверт Тишина и уединение "Лучший отдых — без людей" Сердцеед Флирт и знакомства "Отпуск — время любви" Организатор Контроль и порядок "Без меня вы не справитесь"

Как определить свой тип

Вспомните, чем вы заняты в первый день отпуска. Подумайте, что вам важно: тишина, еда, приключения или фото. Если нашли себя в двух типах — всё нормально. Многие дивы немного исследователи, а интроверты нередко оказываются зожниками.

Главное — помнить, что идеальный отдых не бывает одинаковым для всех. Одним нужны рассветы и контент, другим — шезлонг и тишина. А лучшая компания в отпуске — та, где у всех совпадают ритмы.