Страховка не спасёт? Вот случаи, когда турист остаётся один на один с проблемой
Во время путешествий никто не застрахован от неприятных ситуаций: неожиданная простуда, травма, быстрая госпитализация или потеря багажа способны испортить любую поездку. Туристическая страховка как раз и создана для того, чтобы эти риски не легли полностью на плечи путешественника. Понимание того, как работает страховой полис, какие случаи он покрывает и какие ограничения существуют, помогает правильно подготовиться к поездке и избежать лишних расходов.
Что такое страховка для путешествий
Туристическая медицинская страховка — это документ, который позволяет получить экстренную помощь за границей без больших затрат. В пределах указанной суммы полис покрывает вызов врача, диагностику, лечение, транспортировку пострадавшего, оплату звонков по страховому случаю и даже покупку обратных билетов для родственников, если турист находится в больнице долго.
Помимо медицинских рисков существуют полисы для защиты от невыезда, утери багажа, отмены поездки, повреждения чужого имущества и множества других ситуаций. Но основой остаётся медицинская часть — именно она востребована чаще всего и обязательна для визы в ряд стран.
Зачем нужна страховка в путешествии
Во многих государствах для получения визы необходимо предъявить полис, который будет действителен на протяжении всей поездки, включая дни перелётов. Но даже в странах, куда въезд безвизовый, туристическая страховка может серьёзно выручить. Экстренная медицинская помощь за границей стоит дорого, и без полиса путешественнику часто приходится оплачивать всё самостоятельно.
Тем не менее важно учитывать, что профилактика, плановое лечение или длительная терапия хронических заболеваний не покрываются. Страховка работает только в экстренных случаях: она помогает снять боль, стабилизировать состояние, но не берёт на себя дальнейшие обследования и длительное лечение.
Как работает медицинская страховка
В случае болезни или травмы турист в первую очередь должен связаться с ассистансом — сервисной компанией, которая взаимодействует с клиниками и помогает организовать лечение. Контакты ассистанса указаны в полисе. Специалист подскажет, куда ехать, вызовет врача или направит в ближайший медцентр, принимающий страховку.
Если есть необходимость пройти дополнительные обследования, нужно обязательно согласовать это с ассистансом. Полис покрывает расходы в пределах указанного лимита; если стоимость услуг превышает эту сумму, разницу оплачивает сам турист.
При критическом состоянии сначала нужно ехать в больницу, а затем связываться со страховой. В этом случае сначала все счета оплачивает путешественник, а страховая компенсирует траты после изучения документов и чеков. Компенсацию могут отклонить, если случай не сочтут экстренным или визит к врачу не был согласован заранее.
Сравнение базовой и расширенной страховки
|Тип полиса
|Что покрывает
|Когда подходит
|Базовая
|Экстренная помощь, транспортировка, стоматология, визит родственников, репатриация
|Обычные поездки без повышенных рисков
|Расширенная
|Несчастные случаи, спорт, экстремальные развлечения, потеря багажа, невыезд, COVID-покрытие, гражданская ответственность
|Активный отдых, путешествия с детьми или риском травм
Советы шаг за шагом
- Выбирайте страховую сумму с учётом страны поездки. В Европе достаточно минимальных 30 000 евро, но для США, Канады и некоторых азиатских направлений покрытие лучше выбирать от 50 000 долларов — медицина там очень дорогая.
- Учитывайте свои планы и состояние здоровья. Если собираетесь кататься на лыжах, погружаться с аквалангом или заниматься активным отдыхом, обязательно подключайте спортивные и экстремальные опции. Людям с хроническими заболеваниями, путешествующим с детьми или пожилым родственникам, подойдёт расширенный полис с повышенным лимитом.
- Всегда сохраняйте полис под рукой. Держите страховку в телефоне и при необходимости распечатайте копию. При обращении в ассистанс важно сообщить номер полиса и ФИО.
- Согласовывайте лечение заранее, если случай не критический. Если есть время поговорить с ассистансом, обязательно делайте это, иначе страховая может отказать в выплате.
- Собирайте документы, если пришлось платить самостоятельно. Чеки, рецепты, выписки и диагнозы — всё это потребуется для компенсации. Без них страховая не вернёт расходы.
- Проверяйте исключения. Полис не покрывает лечение травм в состоянии наркотического или алкогольного опьянения (если это привело к ДТП), участие в беспорядках, болезни, известные до поездки, и последствия стихийных бедствий, которые начались до путешествия.
- Выбирайте страховку заранее, если требуется виза. Некоторые консульства не принимают полисы российских компаний (например, Германия, Мальта, Словения). В таких случаях понадобится международный страховой полис.
А что если страховка не действует
У каждой компании есть перечень территорий, где полис недействителен. Иногда клиники отказываются принимать гарантийные письма российских страховщиков из-за санкций, но ассистанс в таких случаях помогает найти другое учреждение. Если лечение оплатили наличными, путешественнику компенсируют потраченные средства после проверки документов.
Иногда российские страховки действительно не работают в отдельных странах — это стоит проверять заранее на сайте страховой. Если поездка требует иностранного полиса, придётся оформлять страховку у зарубежного страховщика, оплачивая её с иностранной карты.
Плюсы и минусы туристической страховки
|Плюсы
|Минусы
|Защищает от непредвиденных медицинских расходов
|Не покрывает плановое лечение
|Помогает получить быструю помощь в частных клиниках
|Требует согласования с ассистансом
|Даёт дополнительные опции — от багажа до гражданской ответственности
|Расширенные полисы стоят дороже
|Требуется для визы во многие страны
|Есть перечень исключений и ограничений
|Работает в поездках по России и за рубежом
|Не действует в странах второго гражданства
FAQ
Можно ли использовать российскую страховку за границей?
Да, в большинстве стран она действует. Иногда клиники просят оплатить лечение заранее из-за санкций, но страховая компенсирует расходы.
Какая страховка нужна для Шенгена?
Минимальное покрытие — 30 000 евро, полис должен быть действителен на все даты поездки.
Стоит ли оформлять страховку для путешествий по России?
Да. Она покрывает транспортировку, оперативную помощь, лекарства и дополнительные расходы, которые не включены в полис ОМС.
