Отдыхаем на Бали, тратя меньше, чем в Сочи: секрет прост, но знают немногие

Бали — это не только живописные пляжи, горы, рисовые террасы и уникальная культура, но и отличное место для экономного отдыха. Многие туристы считают, что райский отдых на Бали стоит целое состояние, но на самом деле организовать незабываемый отпуск на этом острове можно без ущерба для качества. В этой статье мы расскажем, как сэкономить на проживании, питании, транспорте и развлечениях, наслаждаясь всеми прелестями Бали.

Как сэкономить на проживании

Проживание — это основной расход для большинства туристов, и на Бали существует множество способов снизить эти затраты, не теряя в качестве отдыха. Выбор правильного района и типа жилья может сыграть ключевую роль.

Где искать недорогие отели?

Убуд - это культурный центр острова, популярный среди тех, кто ценит тишину, природу и местные традиции. Здесь можно найти множество недорогих гестхаусов и небольших отелей, расположенных среди рисовых террас и джунглей. Убуд идеально подойдёт тем, кто ищет уединение и спокойствие.

Как сэкономить на бронировании жилья?

Используйте крупные сервисы для бронирования отелей, такие как Booking.com, Agoda или Airbnb. Эти платформы позволяют фильтровать отели по цене и выбирать наиболее выгодные варианты. Бронирование жилья заранее, особенно в высокий сезон (с июня по сентябрь), поможет вам избежать завышенных цен. В низкий сезон (с октября по май) цены значительно снижаются, и можно найти ещё более выгодные предложения.

Как передвигаться дешево

Транспорт на Бали — это ещё одна статья расходов, но существует несколько способов перемещения, которые помогут вам сэкономить.

Аренда скутера

Это самый дешевый и удобный способ передвижения по острову. Стоимость аренды скутера составляет от 3 до 7 долларов в день, в зависимости от модели. Скутер — это идеальный транспорт для путешествий по Бали, который даёт свободу передвижения и позволяет избежать затрат на такси и экскурсии. Однако не забывайте о безопасности: всегда носите шлем, так как на Бали движение может быть довольно хаотичным.

Такси и приложения

Если вы не привыкли ездить на скутере, можно воспользоваться такси или сервисами, такими как Grab и Gojek, которые широко распространены на Бали. Эти приложения позволяют заказать машину по доступной цене с комфортом и без переплат.

Общественный транспорт

Общественный транспорт на Бали не так развит, как в крупных городах, и не всегда удобен для туристов. Однако в некоторых районах острова можно найти автобусные маршруты, которые помогут сэкономить на передвижении. Несмотря на это, такси и скутеры остаются более удобными и быстрыми способами перемещения.

Как сэкономить на питании

Питание — это одна из основных статей расходов, но на Бали можно найти много мест, где можно вкусно поесть, не переплачивая.

Warung (местные кафе)

Warung — это небольшие кафе, которые предлагают традиционные блюда балийской кухни по демократичным ценам. Средняя стоимость обеда в таком кафе составляет всего 2-5 долларов на человека. Попробуйте наси горенг (жареный рис), ми горенг (жареная лапша) и сате (шашлычки), а также различные блюда из морепродуктов.

Уличная еда

Любители уличной еды найдут на Бали массу киосков с местными закусками. Здесь можно попробовать вкусные и недорогие блюда, такие как клеф (кокосовый десерт) или керамик (рыбные закуски). Уличная еда — это не только способ сэкономить, но и отличный способ попробовать настоящие местные деликатесы.

Рестораны с международной кухней

Для тех, кто предпочитает более знакомую европейскую или американскую кухню, на Бали тоже есть множество ресторанов. Однако такие заведения будут стоить дороже, и обед на двоих обойдётся в среднем в 10-15 долларов. Важно помнить, что чем дальше от туристических районов, тем более доступными будут цены на международную кухню.

Развлечения и экскурсии

На Бали есть множество бесплатных и недорогих способов провести время. Пляжи, водопады, походы по джунглям — это отличные возможности для активного отдыха, не требующие значительных затрат. Кроме того, можно посетить местные храмы, посмотреть традиционные танцы и ремесленные мастер-классы, что позволит вам почувствовать атмосферу Бали без лишних трат.

Если вы хотите посетить более дорогие достопримечательности, такие как экскурсии к вулканам или катание на слонах, заранее сравнивайте цены на различные туры и ищите скидки или специальные предложения.

Плюсы и минусы бюджетного отдыха на Бали

Плюсы Минусы Тёплый климат круглый год В высокий сезон могут быть высокие цены на жильё и экскурсии Разнообразие доступных вариантов жилья Иногда транспорт может быть неудобным или дорогим Множество мест для экономного питания Некоторые популярные достопримечательности могут стоить дорого Прекрасные пляжи и природные красоты без платы за вход Качество общественного транспорта оставляет желать лучшего

FAQ

1. Сколько стоит отдых на Бали?

Зависит от вашего выбора: бюджетные путешествия обойдутся в 30-50 долларов в день на человека, в то время как более роскошный отдых с номерами в отелях 4-5 звёзд будет стоить от 100 долларов в день.

2. Как выбрать недорогие отели на Бали?

Ищите гестхаусы и небольшие отели в районах, где ещё нет большого наплыва туристов. Убуд, Кута, Чангу — отличные места для экономного отдыха.

3. Как лучше передвигаться по Бали?

Аренда скутера — самый дешёвый и удобный способ. Для комфортных поездок по городам воспользуйтесь сервисами Grab и Gojek.

4. Что стоит попробовать на Бали?

Обязательно попробуйте традиционные блюда местной кухни: наси горенг, ми горенг, сате и свежие морепродукты. Уличная еда и местные кафе (warung) предлагают отличные и дешёвые варианты.