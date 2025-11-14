Индонезия без лишних туристов: как открыть для себя тайные уголки этой экзотической страны

Индонезия — это не только остров Бали, хотя он, безусловно, является одним из самых популярных туристических направлений в стране. Эта страна состоит из множества уникальных островов, каждый из которых предлагает что-то особенное: от активного отдыха и водных видов спорта до уединённых пляжей и экзотической природы. Индонезия известна своими вулканами, но бояться их не стоит — риск попасть в зону извержения крайне низок. В этой статье расскажем о самых интересных курортах и что они предлагают для разных типов отдыхающих.

Сравнение курортов Индонезии

Остров / курорт Кому подойдёт Что делать Особенности Бали Любителям пляжного отдыха, тусовок и спорта Серфинг, дайвинг, ночные клубы, пляжи Популярный курорт, курорты для всех типов отдыха Ломбок Ищущим уединение и спокойствие Пляжи, походы, водопады, дайвинг Меньше туристов, более дикая природа Ява Ценителям экскурсионного отдыха и природы Вулкан Кракатау, Джакарта, заповедники, музеи Центр Индонезии, сочетание природы и культурных объектов

Как сэкономить на отдыхе в Индонезии

Проживание:

Индонезия предлагает широкий выбор жилья — от дешёвых гестхаусов и хостелов до роскошных курортов. Для экономных путешественников подойдут местные гестхаусы и бунгало, которые можно найти на популярных курортах Бали и Ломбока. Сайты как Booking.com, Agoda и Airbnb помогут подобрать недорогие варианты.

На Бали можно остановиться в хостелах или гестхаусах в районах, таких как Кута и Чангу, где цены ниже, чем в более курортных зонах. Транспорт:

Для передвижения по островам лучше всего аренда скутера, особенно на Бали и Ломбоке. Стоимость аренды — около 5-7 долларов в день. На Яве, особенно в крупных городах, удобнее пользоваться такси или сервисами Grab, которые доступны по всему острову.

Для длительных путешествий между островами Индонезии можно воспользоваться внутренними перелётами (например, через Lion Air или Garuda Indonesia) или паромами, что значительно дешевле, чем на международных рейсах. Питание:

Уличная еда в Индонезии — это вкусно и дешево. В warung (местных кафе) можно поесть за 2-4 доллара, пробуя такие блюда, как наси горенг (жареный рис), ми горенг (жареная лапша), сате (шашлычки). Местные рынки также предлагают дешёвые фрукты и закуски. Рестораны с европейской кухней будут стоить дороже, особенно в туристических районах. Экскурсии:

Для экскурсий лучше всего ориентироваться на местных гидов или комбинированные туры, которые часто оказываются дешевле, чем индивидуальные туры через международные компании. Бали и Ломбок предлагают экскурсии по храмам, водопадам и национальным паркам. На Яве стоит посетить вулкан Кракатау и знаменитые горячие источники.

Что посмотреть в Индонезии

Бали

Самый известный остров Индонезии, который является раем для туристов. Бали подходит для всех типов отдыха: от пляжного до активного. Здесь можно насладиться серфингом на знаменитых пляжах Куты и Чангу, заняться дайвингом в Нуса-Пениде и Менджангане или просто расслабиться на белоснежных пляжах Нуса-Дуа.

Для семейного отдыха лучше всего подойдут курорты Джимбаран, где тишина и безопасность для детей. Вечером можно отправиться в Убуд, чтобы исследовать местные храмы и рынки, а также насладиться уникальной природой рисовых террас.

Ломбок

Если вы хотите уединения и наслаждения природой, Ломбок — идеальный выбор. На этом острове меньше туристов, чем на Бали, а природа более нетронутая. Вы можете отправиться на поход к вулкану Ринджани или провести время на удалённых пляжах, таких как Танжунг Ан и Сенгири. Вокруг Ломбока расположены коралловые острова, которые идеально подходят для дайвинга и сноркелинга. На острове царит спокойная атмосфера, что делает его отличным местом для отдыха вдали от городской суеты.

Ява

Ява — это сердце Индонезии, место, где сосредоточены культурные и природные богатства страны. Здесь находится столица страны — Джакарта, а также многие культурные памятники, такие как вулкан Кракатау и национальный парк Уджунг-Кулон. Для любителей истории и природы стоит посетить Богор с его целебным горным климатом, а также курорт Бандуг, который славится своими вулканическими пейзажами и горячими источниками.

Ява — это место, где стоит провести несколько дней, путешествуя по разным курортам и знакомясь с культурным наследием страны.

Плюсы и минусы отдыха в Индонезии

Плюсы Минусы Доступные цены на проживание и еду На Бали и в крупных городах много туристов Богатая природа и множество экзотических мест Далеко от России, длинные перелёты Отличные условия для водных видов спорта На некоторых островах — слабая инфраструктура Экзотическая культура и традиции Сезон дождей с ноября по март может ограничить активности

FAQ

1. Сколько стоит отдых в Индонезии на неделю?

Бюджетный отдых (гестхаус, местная еда, транспорт) обойдётся в 200-400 долларов на человека. Более комфортный отдых с отелем среднего класса и экскурсиями — около 500-700 долларов.

2. Как добраться до Бали или Ломбока?

Прямых рейсов из России нет, но через Сингапур или Куала-Лумпур можно легко добраться до Бали или Ломбока.

3. Как выбрать курорт для отдыха с детьми?

Для семей с детьми лучше всего подойдут курорты на Джимбаране на Бали, а также менее людные острова, такие как Ломбок. Здесь спокойная атмосфера, чистые пляжи и развлекательные программы для детей.

4. Какие визовые требования для граждан России?

Для краткосрочного пребывания в Индонезии на срок до 30 дней виза не требуется. Для более длительного пребывания нужно оформить визу заранее.

5. Какие виды спорта популярны в Индонезии?

Индонезия — это рай для любителей серфинга, дайвинга, виндсерфинга и кайтсерфинга. Большинство курортов, особенно на Бали и Ломбоке, предлагают эти активности.