Край, где рождаются белые медведи: зачем туристы едут в Арктику

Арктика — это не просто точка на карте. Это мир суровых ветров, ледяных просторов и удивительной красоты. Северная полярная зона охватывает территорию сразу восьми стран: России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Канады и США. Здесь царит вечная мерзлота, а лето длится всего несколько недель, зато природа — первозданная, дикая и завораживающая.

В последние годы Арктика стала новой мечтой для путешественников. Кто-то едет сюда ради северного сияния, кто-то — чтобы увидеть белых медведей в их естественной среде. Другие хотят побывать в местах, где снимали знаменитый фильм "Левиафан", или просто почувствовать себя на краю Земли.

Почему стоит отправиться в Арктику

Арктические путешествия — это не про комфорт, а про впечатления. Здесь можно увидеть, как рождается ледяная тишина, услышать, как трещит снег под ногами, и почувствовать, насколько хрупок и прекрасен северный мир.

Главные причины, почему туристы выбирают Арктику:

дикая, нетронутая природа;

редкие животные и птицы;

возможность увидеть северное сияние;

гастрономические открытия;

уникальные маршруты по самым северным точкам планеты.

Наблюдать за дикой природой

Главная ценность Арктики — её первозданность. Здесь можно увидеть животных, которых в других частях света просто не встретишь.

Кольский полуостров

На севере европейской части России, в Мурманской области, зима длится восемь месяцев в году. Климат суров, но именно это делает природу особенно выразительной. Осенью тундра окрашивается в алые, золотые и пурпурные тона, а воздух становится кристально чистым.

На Кольском полуострове более ста озёр с ледяной водой и десятки рек, впадающих в Баренцево и Белое моря. Рыбаки приезжают сюда за сёмгой, а фотографы — за кадрами, где кажется, будто мир замер между летом и зимой.

Остров Врангеля

На другом краю страны, в Чукотском автономном округе, расположен заповедник "Остров Врангеля" - одно из самых уникальных мест планеты. Его называют "родильным домом белых медведей". Здесь рождается и растёт почти половина всей популяции этих животных.

На острове обитают моржи, северные олени, песцы, а летом — десятки видов редких птиц. Добраться сюда можно только по воде или воздуху, в составе экспедиции с сотрудниками заповедника. Понадобится специальное разрешение на въезд в пограничную зону.

Побывать в Териберке — там, где кончается земля

Маленькое село на берегу Баренцева моря стало известно после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Териберка — это символ северного края: штормовое море, выброшенные на берег корабли, серое небо и бесконечное пространство.

Зимой сюда приезжают за северным сиянием, летом — за атмосферой уединения и необыкновенными пейзажами. Можно прогуляться по побережью, увидеть водопад, впадающий прямо в океан, и попробовать свежайшую рыбу в одном из небольших кафе.

Добраться сюда просто: от Мурманска до Териберки около 130 километров, дорога занимает 2,5 часа. Асфальт тянется почти до самого моря — редкость для таких северных мест.

Проехать по идеальным дорогам Заполярья

Арктические дороги — отдельный повод для восхищения. Новая трасса "Колыма — Анадырь", участки Мурманского и Архангельского шоссе, а также маршруты на Ямал оборудованы по последнему слову техники.

Северные трассы проходят через заснеженные равнины, вдоль хвойных лесов и рек. Даже если ехать просто ради дороги, впечатления останутся надолго.

Для автотуристов на Кольском полуострове разработаны специальные маршруты с панорамными площадками - можно останавливаться, фотографировать северные пейзажи и наблюдать за северными оленями, которые спокойно переходят дорогу.

Увидеть северное сияние

Северное сияние — главная мечта путешественников, приезжающих в Арктику. Это природное чудо можно наблюдать с конца августа до апреля.

Лучшие места в России для наблюдения:

Мурманск и Териберка - самые доступные точки;

- самые доступные точки; Ловозеро - священное место саамов, где сияние особенно яркое;

- священное место саамов, где сияние особенно яркое; Нарьян-Мар и Салехард - северные города, где сияние видно почти каждую ясную ночь.

Совет: выбирайте погоду без облаков, отдалённое место без искусственного освещения и запаситесь терпением. Иногда чудо приходится ждать часами, но оно того стоит.

Попробовать арктические деликатесы

Кухня севера проста и питательна. Здесь всё построено на местных продуктах — рыбе, оленине и ягодах.

Что стоит попробовать:

Оленину - запечённую или вяленую, часто подают с брусничным соусом;

- запечённую или вяленую, часто подают с брусничным соусом; Муксун и нельму - деликатесные рыбы северных рек;

и - деликатесные рыбы северных рек; Икру щуки и сига - подают на тёплом хлебе;

- подают на тёплом хлебе; Ягоды морошки - из них делают варенье и настойки.

Во многих северных кафе можно встретить блюда из морских гребешков, трески и крабов. А чай здесь заваривают с травами и ягодами, чтобы согреться после прогулки по морозу.

Пересечь 24 часовых пояса — почувствовать масштаб севера

Арктика — это огромная территория, растянувшаяся от Норвегии до Чукотки. Если проехать всю северную дугу России, вы буквально пересечёте 24 часовых пояса - от Карелии до Берингова пролива.

Такие путешествия совершают только подготовленные экспедиции, но даже небольшой участок пути позволяет почувствовать величие пространства. Монотонные снежные равнины, переливы света и тишина, нарушаемая только ветром — пейзаж, который не забывается.

Прогуляться рядом с уникальными животными

Только в Арктике можно увидеть:

белых медведей на острове Врангеля;

моржей у берегов Чукотки;

оленей, свободно бродящих по тундре;

китов, подплывающих к побережью летом.

Некоторые туры включают наблюдение за китами - в Баренцевом море можно увидеть финвалов и касаток, особенно в июле и августе.

Важно помнить: к животным нельзя приближаться, кормить их или мешать. Туризм здесь строится на уважении к природе.

Как добраться до Арктики

Самолётом. Регулярные рейсы выполняются в Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Салехард, Анадырь и другие северные города. Поездом. Самый популярный маршрут — Москва-Мурманск (около 36 часов). Автомобилем. До Кольского полуострова можно доехать по трассе М18 "Кола". Кораблём или ледоколом. Экспедиционные круизы по Северному морскому пути стартуют из Архангельска и Мурманска.

Для поездки в некоторые районы (Чукотка, архипелаг Земля Франца-Иосифа) требуется специальное разрешение. Лучше планировать маршрут заранее и пользоваться услугами аккредитованных туроператоров.

Что привезти из Арктики

Сувениры из рога оленя - фигурки и ножи ручной работы.

- фигурки и ножи ручной работы. Шерстяные вещи и варежки с северными орнаментами.

Морошковое варенье - вкус, который невозможно повторить в других широтах.

- вкус, который невозможно повторить в других широтах. Мёд с полярных трав - редкий и очень ароматный.

- редкий и очень ароматный. Фотографии северного сияния - главный подарок самому себе.

Таблица маршрутов по регионам Арктики

Регион Что посмотреть Особенности Мурманская область Териберка, Кольский полуостров, северное сияние Доступна без спецразрешений Архангельская область Соловецкие острова, Белое море Культурное наследие и монастыри Ямал Тундра, оленеводы, северное сияние Этнический туризм Чукотка Остров Врангеля, киты и медведи Только с разрешением Якутия Ленские столбы, полярные ночи Экстремальный холод

FAQ

Когда лучше ехать в Арктику?

С июня по сентябрь — комфортная погода и полярный день. Для северного сияния — с конца августа по апрель.

Можно ли поехать самостоятельно?

Да, на Кольский полуостров и в Мурманскую область. В другие регионы — только с гидом и разрешением.

Какая температура летом?

В среднем +8…+12 °C, но ветер делает погоду прохладнее.

Что обязательно взять с собой?

Тёплую одежду, непромокаемую обувь, аптечку, защиту от ветра и термос.