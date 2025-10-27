Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Карелия
Карелия
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:03

Путешествие в Карелию: как древний вулкан и водопад заставляют влюбиться в север

Палеовулкан Гирвас в Карелии признан одним из древнейших вулканов России

Карелия — один из самых живописных регионов России, где каждый километр дороги открывает новые природные чудеса. Путешествие по этому краю — возможность увидеть древние вулканы, прозрачные озёра, вековые леса и мощные водопады. Для тех, кто хочет совместить отдых на природе с познавательными открытиями, идеальным маршрутом станут палеовулкан Гирвас и заповедник Кивач - два уникальных памятника Карелии.

Почему стоит поехать в Карелию

Этот северный край словно создан для путешественников: здесь свежий воздух, насыщенный ароматом хвои, спокойные воды озёр и тишина, нарушаемая только звуками природы.
Карелия привлекательна в любое время года — летом она поражает зеленью и прозрачностью рек, осенью завораживает золотыми пейзажами, а зимой превращается в снежную сказку.

Кроме природных богатств, регион славится древними поселениями, музеями, ремёслами и радушными людьми, которые бережно сохраняют традиции.

Палеовулкан Гирвас — след древнего огня

Одной из главных природных достопримечательностей Карелии считается палеовулкан Гирвас, расположенный недалеко от Петрозаводска. Это одно из самых древних вулканических образований на территории России — его возраст оценивают примерно в два миллиона лет.

Когда-то здесь бурлила магма, формируя лавовые потоки и каменные уступы. Сегодня место выглядит как огромная каменная площадка среди карельских сосен и озёр. Рельеф местности напоминает лунный пейзаж: базальтовые породы, террасы и застывшие волны лавы создают ощущение встречи с геологическим прошлым планеты.

Стоя на вершине Гирваса, легко представить, как тысячи лет назад из недр земли вырывалась лава. Сейчас здесь тихо, но энергетика этого места поражает: чувствуешь дыхание древности и силу природы.

Совет путешественникам: приезжайте к вулкану в сухую погоду — после дождя камни становятся скользкими. Для прогулок лучше взять удобную обувь и головной убор.

Таблица: что стоит знать о вулкане Гирвас

Параметр Описание
Расположение 80 км от Петрозаводска, рядом с посёлком Гирвас
Возраст около 2 млн лет
Тип породы базальт, андезит
Особенности древние лавовые потоки и каменные террасы
Что посмотреть рядом река Суна, плотина ГЭС, смотровая площадка

Заповедник Кивач и водопад-легенда

Следующая точка маршрута — природный заповедник Кивач, один из старейших в России. Он был основан в 1932 году для защиты уникальных северных экосистем. Площадь территории — более 10 000 гектаров, и большая часть покрыта вековыми хвойными лесами, где растут редкие растения и обитают лоси, выдры, бобры и сотни видов птиц.

Главное украшение заповедника — водопад Кивач, второй по величине равнинный водопад Европы. Его высота около 11 метров, и он поражает мощью потока: вода с грохотом падает вниз, образуя пенящиеся брызги. Весной, когда тают снега, водопад особенно величественен — потоки усиливаются, и звук слышен за несколько километров.

Это место не только природная достопримечательность, но и источник вдохновения для художников и поэтов. В разные годы Кивач воспевали Николай Лесков, Гавриил Державин и другие русские писатели.

Совет: чтобы увидеть водопад во всей красе, приезжайте сюда весной, когда уровень воды максимальный. Но и летом прогулка к Кивачу подарит ощущение прохлады и спокойствия.

Что ещё посмотреть в заповеднике Кивач

Помимо водопада, туристы могут посетить музей природы, где представлены редкие виды флоры и фауны Карелии, а также экспозиции, рассказывающие об истории заповедника. Есть удобные экотропы и смотровые площадки, зоны отдыха и кафе.

Объект Чем интересен
Водопад Кивач 11 метров высоты, мощный поток воды
Музей природы экспозиции о животном мире и экологии региона
Экотропы безопасные маршруты для прогулок
Памятник берёзе карельской редкий вид дерева, занесённый в Красную книгу
Видовые площадки панорамы лесов и реки Суна

Советы шаг за шагом: как спланировать поездку

  1. Начало маршрута - удобнее всего ехать из Петрозаводска. Оттуда до Гирваса около 1,5 часов пути на машине.
  2. Одежда и обувь - выбирайте непромокаемые ботинки и ветровку. Погода в Карелии переменчива.
  3. Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь: дороги сухие, а природа особенно яркая.
  4. Фототехника - не забудьте камеру: виды Гирваса и Кивача идеально подходят для съёмки пейзажей.
  5. Экологичность - не оставляйте мусор и не сходите с троп, чтобы сохранить природу заповедника.

Плюсы и минусы поездки по маршруту Гирвас — Кивач

Плюсы Минусы
Уникальные природные объекты Не везде удобный подъезд
Возможность совместить отдых и познавательную экскурсию После дождя скользкие тропы
Подходит для поездки на день Ограничения на передвижение по заповеднику
Живописные виды для фото Платный вход на территорию заповедника
Доступность — можно доехать на машине Плохая связь в некоторых местах

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько времени нужно на посещение Гирваса и Кивача?
Обычно достаточно одного дня: 2-3 часа на вулкан и около 3 часов на заповедник.

Можно ли купаться у водопада Кивач?
Нет, это охраняемая территория. Купание запрещено, но можно наслаждаться видами со смотровых площадок.

Как добраться без машины?
Из Петрозаводска ходят экскурсионные автобусы и групповые туры, которые посещают оба объекта за день.

Есть ли инфраструктура рядом?
Да, у заповедника Кивач есть парковка, кафе, сувенирные лавки и туалеты. Возле Гирваса — смотровая площадка и места для пикника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Thomas Cook: Тунис возглавил рейтинг самых доступных зимних направлений сегодня в 1:16
Смена лидера: Тунис неожиданно стал главным зимним курортом Европы

Зимой хочется солнца и моря? Узнайте, куда поехать, чтобы отдохнуть недорого и с комфортом. Одно направление в этом списке точно вас удивит.

Читать полностью » Элизиарио Бастос: признание Альтер-ду-Шан укрепляет роль Сантарена в туризме сегодня в 0:27
Рай среди Амазонки: как бразильская деревня стала мечтой туристов

Деревня Альтер-ду-Шан в штате Пара превращается в эталон амазонского экотуризма. Узнайте, что делает её особенной и когда туда стоит поехать.

Читать полностью » Спрос на Египет в октябре привёл к росту цен и дефициту семейных гостиниц вчера в 23:26
Осенние каникулы на грани: родителям приходится выкупать последние номера в Египте

Перед школьными каникулами туристы столкнулись с дефицитом мест в отелях Египта: популярные сети распроданы, а цены выросли почти вдвое. Почему и когда выгоднее ехать?

Читать полностью » Отельеры Турции сохранили цены на лето 2026 года на уровне прошлого сезона вчера в 22:26
Пляж ещё под дождём, а номера уже заканчиваются: что творится с бронями в Турции

Цены на проживание в турецких отелях летом 2026 года пока не изменились. Почему раннее бронирование выгодно уже сейчас и чего ожидать после Нового года?

Читать полностью » Таиланд сообщил о случаях мошенничества при регистрации цифровой карты прибытия вчера в 21:16
Заплатил — и не пустили: туристов в Таиланде массово обманывают с новой анкетой TDAC

Таиланд предупреждает туристов о мошенниках, зарабатывающих на поддельных сайтах TDAC. Как безопасно заполнить цифровую карту прибытия и не попасть на уловку фишеров?

Читать полностью » В морских парках Таиланда ввели штраф до 100 000 батов за кремы от солнца вчера в 20:27
Мажешь плечи — убиваешь риф: туристам в Таиланде грозят штрафы за обычный крем

Таиланд ужесточает контроль за солнцезащитными кремами в морских парках. Какие вещества под запретом и как выбрать безопасное средство, чтобы не навредить кораллам?

Читать полностью » Срок рассмотрения виз Португалии для россиян вырос до трёх месяцев вчера в 19:17
Сгоревшие билеты, молчание консульства и паспорта в заложниках: что творится с визами в Португалию

Россияне жалуются на рекордные задержки в выдаче виз Португалии — документы рассматривают по три месяца, а решение приходит за день до вылета. Почему консульство не справляется?

Читать полностью » Зимой в Греции можно гулять по Акрополю без туристических толп и жары вчера в 18:42
Греция без жары и туристов: страна открывается с неожиданной стороны

Зима в Греции — это нежно-праздничная атмосфера, уникальные маршруты и возможность насладиться древней историей без толп туристов. Узнайте 5 главных секретов зимнего отдыха.

Читать полностью »

Новости
Наука
Кислородная эмульсия для кишечного введения успешно прошла клинические испытания — Масару Ито
Дом
Эксперты рассказали, как избавиться от затхлого запаха из пылесоса при помощи прочистки шланга
Красота и здоровье
Перчатки предотвращают сухость и трещины кожи при контакте с водой — Моррис
Еда
Творожный торт без выпечки с желатином и печеньем получается нежным и сочным
Туризм
Горный парк Рускеала в Карелии признан одним из главных туристических объектов региона
Спорт и фитнес
Плие-приседания формируют мышцы бёдер — тренер Александр Садовский объяснил эффект
Еда
Картофель, запечённый слоями с сыром, сохраняет форму при термической обработке
Садоводство
Один капающий кран может лишить грядки целой лейки воды в день
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet