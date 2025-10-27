Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Египет
Египет
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:46

Египет в декабре: где тепло, сколько стоит отдых и можно ли купаться

Декабрь в Египте подходит для дайвинга, экскурсий и семейного отдыха

Зимний Египет — это идеальное сочетание мягкой погоды, прогретого Красного моря и умеренных цен. В декабре здесь комфортно отдыхать на пляже, путешествовать по древним памятникам и заниматься дайвингом. Без изнуряющей жары и туристической суеты страна раскрывается по-новому — спокойно, уютно и по-восточному гостеприимно. Такой отдых подойдёт всем: семьям с детьми, любителям активностей и тем, кто ищет тёплое солнце среди зимы.

Погода в Египте в декабре

Декабрь — один из лучших месяцев для поездки. Днём температура держится около +24…+26 °C, ночью опускается до +12…+17 °C, влажность низкая, воздух свежий. Солнце греет мягко, а море остаётся тёплым и прозрачным. Дождей почти нет, поэтому погодные риски минимальны.

Регион Города Температура днём, °C Температура ночью, °C Температура воды, °C
Синай Шарм-эль-Шейх, Дахаб +24…+26 +17 +24
Красное море Хургада +23…+25 +12 +24
Южные районы Марса-Алам, Луксор, Асуан +22…+25 +18…+19 +25
Центр страны Каир, Гиза +20…+22 +13 -
Север Александрия +19…+21 +12 +21

Даже в зимние месяцы купальный сезон продолжается — Красное море остаётся самым тёплым в регионе. Вода в декабре по температуре почти не уступает воздуху, поэтому купаться и нырять комфортно.

Почему стоит ехать в Египет зимой

  • Нет жары и духоты, комфортно для экскурсий и прогулок.
  • Цены на туры и авиабилеты значительно ниже летних.
  • Меньше туристов, спокойная атмосфера на пляжах и в отелях.
  • Отличное время для дайвинга: море прозрачное, видимость до 30 метров.
  • Можно совместить море, древности и сафари по пустыне в одном путешествии.

Куда поехать отдыхать в Египте в декабре

Шарм-эль-Шейх

Самый популярный курорт с защищёнными бухтами и коралловыми рифами у берега. Здесь редко бывают волны, поэтому купаться комфортно даже детям.
Отели предлагают СПА, бассейны с подогревом и прогулки на яхтах. Любители подводного мира могут отправиться на дайвинг или снорклинг у заповедника Рас-Мохаммед. Вечером приятно гулять по Старому городу и выпить кофе у моря.

Хургада

Подойдёт тем, кто ищет спокойствие и широкий выбор развлечений.
Здесь много песчаных пляжей с пологим входом в воду, аквапарков и дайв-центров. В декабре почти нет ветра, море спокойное.
Районы Макади-Бэй и Сахль-Хашиш - лучшие для отдыха с детьми: ухоженные территории, семейные отели, много зелени и развлечений на воде.

Марса-Алам

Этот курорт подойдёт для тех, кто хочет уединения. Отели расположены вдоль побережья и окружены коралловыми лагунами.
Здесь можно увидеть дельфинов, черепах и манта-скатов, а погружения проходят среди коралловых "садов".
Море в Марса-Аламе теплее, чем на севере — около +25 °C. Это рай для профессиональных дайверов и ценителей природы.

Дахаб

Небольшой городок с расслабленной атмосферой, где встречаются горы и море.
Идеальное место для винд- и кайтсерфинга - стабильный ветер и гладкая акватория Голубой лагуны.
Здесь развит йога-туризм, кафе с видом на закат и уютные бутик-отели. Дайверы приезжают ради погружения в знаменитую "Синюю дыру", а поклонники активного отдыха поднимаются на гору Синай.

Чем заняться в Египте в декабре

1. Снорклинг и дайвинг

Красное море — одно из лучших мест для подводных путешествий.
В Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе доступны погружения к коралловым рифам, затонувшим кораблям и морским пещерам. Новички могут пройти пробное погружение с инструктором.

2. Водные виды спорта

В декабре условия идеально подходят для виндсерфинга и кайтсерфинга.
В Дахабе и Сафаге стабильный ветер и тёплая вода, на курортах Хургады доступны катание на каяках, SUP-досках и водных мотоциклах.

3. Морские прогулки

Однодневные круизы на яхтах к островам Фараонов или Гифтун позволяют совместить отдых на солнце, купание и подводное плавание.
Популярны романтические закатные прогулки или ужины на борту под звёздным небом.

4. СПА и релакс

Пятизвёздочные отели предлагают массаж, хамам, ароматерапию и уход с натуральными маслами. После активного дня можно расслабиться у бассейна или в сауне.

5. Экскурсии

Декабрь — лучшее время для изучения древностей: нет жары, а достопримечательности открыты круглый год.

  • Каир и пирамиды Гизы - величественные памятники фараонов и Египетский музей.
  • Луксор - храм Карнака, Долина Царей и гробница Нефертари.
  • Асуан - живописные виды Нила и остров Филе.
  • Оазис Сива - природное чудо посреди пустыни с солёными озёрами.
  • Монастырь Святой Екатерины - восхождение на гору Моисея ради рассвета над Синаем.

Плюсы и минусы отдыха в Египте в декабре

Плюсы Минусы
Тёплое море и мягкий климат Прохладные вечера, нужен лёгкий свитер
Низкие цены на туры и авиабилеты Возможен ветер на побережье
Отсутствие жары и духоты В северных районах может быть прохладно
Отличное время для экскурсий Новогодние туры дороже
Меньше туристов, спокойная атмосфера Короткий световой день

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли купаться в Египте в декабре?
Да, море остаётся тёплым — около +24…+25 °C. Купаться комфортно весь месяц, особенно в Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе.

Какой курорт выбрать для отдыха с детьми?
Хургада и Макади-Бэй — лучшие варианты: песчаные пляжи, мелкое море и семейные отели с анимацией.

Есть ли в Египте новогодние праздники?
Да, отели и рестораны готовят праздничные программы с ужинами, шоу и фейерверками, особенно в Шарме и Хургаде.

Стоит ли ехать в Каир в декабре?
Да, это одно из лучших времён: не жарко, меньше туристов, можно спокойно осмотреть пирамиды и музеи.

Какую одежду брать с собой?
Днём достаточно лёгкой летней одежды, вечером пригодится кофта или ветровка. Для экскурсий — удобная обувь и головной убор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Таиланд сообщил о случаях мошенничества при регистрации цифровой карты прибытия вчера в 21:16
Заплатил — и не пустили: туристов в Таиланде массово обманывают с новой анкетой TDAC

Таиланд предупреждает туристов о мошенниках, зарабатывающих на поддельных сайтах TDAC. Как безопасно заполнить цифровую карту прибытия и не попасть на уловку фишеров?

Читать полностью » В морских парках Таиланда ввели штраф до 100 000 батов за кремы от солнца вчера в 20:27
Мажешь плечи — убиваешь риф: туристам в Таиланде грозят штрафы за обычный крем

Таиланд ужесточает контроль за солнцезащитными кремами в морских парках. Какие вещества под запретом и как выбрать безопасное средство, чтобы не навредить кораллам?

Читать полностью » Срок рассмотрения виз Португалии для россиян вырос до трёх месяцев вчера в 19:17
Сгоревшие билеты, молчание консульства и паспорта в заложниках: что творится с визами в Португалию

Россияне жалуются на рекордные задержки в выдаче виз Португалии — документы рассматривают по три месяца, а решение приходит за день до вылета. Почему консульство не справляется?

Читать полностью » Зимой в Греции можно гулять по Акрополю без туристических толп и жары вчера в 18:42
Греция без жары и туристов: страна открывается с неожиданной стороны

Зима в Греции — это нежно-праздничная атмосфера, уникальные маршруты и возможность насладиться древней историей без толп туристов. Узнайте 5 главных секретов зимнего отдыха.

Читать полностью » Вьетнам входит в десятку стран с самым дешёвым кофе в мире вчера в 17:31
Страна, где дождь не мешает солнцу: Вьетнам, который невозможно уместить в одну поездку

Планируете поездку во Вьетнам? Узнайте, как сэкономить на жилье, еде и транспорте. Откройте секреты идеального путешествия всего за 40 долларов в день!

Читать полностью » Главная площадь Кракова — одна из крупнейших средневековых площадей Европы вчера в 16:21
Вечность на мостовой: чем Краков заставляет поверить в легенды

Откройте для себя Краков — сердце Польши, где каждый шаг погружает в историческую атмосферу. Узнайте, как провести день и что обязательно попробовать!

Читать полностью » Сигишоара сохранила девять башен гильдий и полностью жилую цитадель вчера в 15:13
Сигишоара хранит тайну Дракулы: город, где история не спит даже ночью

Сигишоара — это не просто город, это живая история. Узнайте о средневековой крепости, легенде о Дракуле и уникальных кулинарных традициях региона.

Читать полностью » В Крыму на утёсе между Алуштой и Судаком стоит храм-маяк Святого Николая вчера в 14:48
Когда вера становится навигацией: как храм Николая Чудотворца направляет путь над морем

Храм-маяк Святого Николая в Крыму соединяет искусство и память о моряках. Узнайте о его уникальной архитектуре и музее катастроф на водах.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Редкий отпечаток гравюры Хокусая "Большая волна у Канагавы" выставят на торги Sotheby’s в Гонконге
Наука
Учёные из Швеции создали Retina E-paper с пикселями меньше длины волны света — профессор Сюэчэнь Дай
Спорт и фитнес
Программа Дьявольская наковальня 2 развивает силу и выносливость мышц пресса
Туризм
Стоимость туров в Египет в декабре начинается от 70 тысяч рублей за неделю на двоих
Еда
Фаршированные кабачки с куриным фаршем получаются низкокалорийными и богаты клетчаткой
Садоводство
Картофель в компосте требует обработки против фитофторы и прорастания — агроном Сергей Поляков
Авто и мото
Эксперт Мыльникова: при блокировке выезда нужно звонить 112 и сообщать номер машины нарушителя
Садоводство
Учёные подтверждают: соприкосновение с почвой повышает уровень серотонина и снижает тревожность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet