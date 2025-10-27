Египет в декабре: где тепло, сколько стоит отдых и можно ли купаться

Зимний Египет — это идеальное сочетание мягкой погоды, прогретого Красного моря и умеренных цен. В декабре здесь комфортно отдыхать на пляже, путешествовать по древним памятникам и заниматься дайвингом. Без изнуряющей жары и туристической суеты страна раскрывается по-новому — спокойно, уютно и по-восточному гостеприимно. Такой отдых подойдёт всем: семьям с детьми, любителям активностей и тем, кто ищет тёплое солнце среди зимы.

Погода в Египте в декабре

Декабрь — один из лучших месяцев для поездки. Днём температура держится около +24…+26 °C, ночью опускается до +12…+17 °C, влажность низкая, воздух свежий. Солнце греет мягко, а море остаётся тёплым и прозрачным. Дождей почти нет, поэтому погодные риски минимальны.

Регион Города Температура днём, °C Температура ночью, °C Температура воды, °C Синай Шарм-эль-Шейх, Дахаб +24…+26 +17 +24 Красное море Хургада +23…+25 +12 +24 Южные районы Марса-Алам, Луксор, Асуан +22…+25 +18…+19 +25 Центр страны Каир, Гиза +20…+22 +13 - Север Александрия +19…+21 +12 +21

Даже в зимние месяцы купальный сезон продолжается — Красное море остаётся самым тёплым в регионе. Вода в декабре по температуре почти не уступает воздуху, поэтому купаться и нырять комфортно.

Почему стоит ехать в Египет зимой

Нет жары и духоты, комфортно для экскурсий и прогулок.

Цены на туры и авиабилеты значительно ниже летних.

Меньше туристов, спокойная атмосфера на пляжах и в отелях.

Отличное время для дайвинга: море прозрачное, видимость до 30 метров.

Можно совместить море, древности и сафари по пустыне в одном путешествии.

Куда поехать отдыхать в Египте в декабре

Шарм-эль-Шейх

Самый популярный курорт с защищёнными бухтами и коралловыми рифами у берега. Здесь редко бывают волны, поэтому купаться комфортно даже детям.

Отели предлагают СПА, бассейны с подогревом и прогулки на яхтах. Любители подводного мира могут отправиться на дайвинг или снорклинг у заповедника Рас-Мохаммед. Вечером приятно гулять по Старому городу и выпить кофе у моря.

Хургада

Подойдёт тем, кто ищет спокойствие и широкий выбор развлечений.

Здесь много песчаных пляжей с пологим входом в воду, аквапарков и дайв-центров. В декабре почти нет ветра, море спокойное.

Районы Макади-Бэй и Сахль-Хашиш - лучшие для отдыха с детьми: ухоженные территории, семейные отели, много зелени и развлечений на воде.

Марса-Алам

Этот курорт подойдёт для тех, кто хочет уединения. Отели расположены вдоль побережья и окружены коралловыми лагунами.

Здесь можно увидеть дельфинов, черепах и манта-скатов, а погружения проходят среди коралловых "садов".

Море в Марса-Аламе теплее, чем на севере — около +25 °C. Это рай для профессиональных дайверов и ценителей природы.

Дахаб

Небольшой городок с расслабленной атмосферой, где встречаются горы и море.

Идеальное место для винд- и кайтсерфинга - стабильный ветер и гладкая акватория Голубой лагуны.

Здесь развит йога-туризм, кафе с видом на закат и уютные бутик-отели. Дайверы приезжают ради погружения в знаменитую "Синюю дыру", а поклонники активного отдыха поднимаются на гору Синай.

Чем заняться в Египте в декабре

1. Снорклинг и дайвинг

Красное море — одно из лучших мест для подводных путешествий.

В Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе доступны погружения к коралловым рифам, затонувшим кораблям и морским пещерам. Новички могут пройти пробное погружение с инструктором.

2. Водные виды спорта

В декабре условия идеально подходят для виндсерфинга и кайтсерфинга.

В Дахабе и Сафаге стабильный ветер и тёплая вода, на курортах Хургады доступны катание на каяках, SUP-досках и водных мотоциклах.

3. Морские прогулки

Однодневные круизы на яхтах к островам Фараонов или Гифтун позволяют совместить отдых на солнце, купание и подводное плавание.

Популярны романтические закатные прогулки или ужины на борту под звёздным небом.

4. СПА и релакс

Пятизвёздочные отели предлагают массаж, хамам, ароматерапию и уход с натуральными маслами. После активного дня можно расслабиться у бассейна или в сауне.

5. Экскурсии

Декабрь — лучшее время для изучения древностей: нет жары, а достопримечательности открыты круглый год.

Каир и пирамиды Гизы - величественные памятники фараонов и Египетский музей.

- величественные памятники фараонов и Египетский музей. Луксор - храм Карнака, Долина Царей и гробница Нефертари.

- храм Карнака, Долина Царей и гробница Нефертари. Асуан - живописные виды Нила и остров Филе.

- живописные виды Нила и остров Филе. Оазис Сива - природное чудо посреди пустыни с солёными озёрами.

- природное чудо посреди пустыни с солёными озёрами. Монастырь Святой Екатерины - восхождение на гору Моисея ради рассвета над Синаем.

Плюсы и минусы отдыха в Египте в декабре

Плюсы Минусы Тёплое море и мягкий климат Прохладные вечера, нужен лёгкий свитер Низкие цены на туры и авиабилеты Возможен ветер на побережье Отсутствие жары и духоты В северных районах может быть прохладно Отличное время для экскурсий Новогодние туры дороже Меньше туристов, спокойная атмосфера Короткий световой день

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли купаться в Египте в декабре?

Да, море остаётся тёплым — около +24…+25 °C. Купаться комфортно весь месяц, особенно в Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе.

Какой курорт выбрать для отдыха с детьми?

Хургада и Макади-Бэй — лучшие варианты: песчаные пляжи, мелкое море и семейные отели с анимацией.

Есть ли в Египте новогодние праздники?

Да, отели и рестораны готовят праздничные программы с ужинами, шоу и фейерверками, особенно в Шарме и Хургаде.

Стоит ли ехать в Каир в декабре?

Да, это одно из лучших времён: не жарко, меньше туристов, можно спокойно осмотреть пирамиды и музеи.

Какую одежду брать с собой?

Днём достаточно лёгкой летней одежды, вечером пригодится кофта или ветровка. Для экскурсий — удобная обувь и головной убор.