Египет в декабре: где тепло, сколько стоит отдых и можно ли купаться
Зимний Египет — это идеальное сочетание мягкой погоды, прогретого Красного моря и умеренных цен. В декабре здесь комфортно отдыхать на пляже, путешествовать по древним памятникам и заниматься дайвингом. Без изнуряющей жары и туристической суеты страна раскрывается по-новому — спокойно, уютно и по-восточному гостеприимно. Такой отдых подойдёт всем: семьям с детьми, любителям активностей и тем, кто ищет тёплое солнце среди зимы.
Погода в Египте в декабре
Декабрь — один из лучших месяцев для поездки. Днём температура держится около +24…+26 °C, ночью опускается до +12…+17 °C, влажность низкая, воздух свежий. Солнце греет мягко, а море остаётся тёплым и прозрачным. Дождей почти нет, поэтому погодные риски минимальны.
|Регион
|Города
|Температура днём, °C
|Температура ночью, °C
|Температура воды, °C
|Синай
|Шарм-эль-Шейх, Дахаб
|+24…+26
|+17
|+24
|Красное море
|Хургада
|+23…+25
|+12
|+24
|Южные районы
|Марса-Алам, Луксор, Асуан
|+22…+25
|+18…+19
|+25
|Центр страны
|Каир, Гиза
|+20…+22
|+13
|-
|Север
|Александрия
|+19…+21
|+12
|+21
Даже в зимние месяцы купальный сезон продолжается — Красное море остаётся самым тёплым в регионе. Вода в декабре по температуре почти не уступает воздуху, поэтому купаться и нырять комфортно.
Почему стоит ехать в Египет зимой
- Нет жары и духоты, комфортно для экскурсий и прогулок.
- Цены на туры и авиабилеты значительно ниже летних.
- Меньше туристов, спокойная атмосфера на пляжах и в отелях.
- Отличное время для дайвинга: море прозрачное, видимость до 30 метров.
- Можно совместить море, древности и сафари по пустыне в одном путешествии.
Куда поехать отдыхать в Египте в декабре
Шарм-эль-Шейх
Самый популярный курорт с защищёнными бухтами и коралловыми рифами у берега. Здесь редко бывают волны, поэтому купаться комфортно даже детям.
Отели предлагают СПА, бассейны с подогревом и прогулки на яхтах. Любители подводного мира могут отправиться на дайвинг или снорклинг у заповедника Рас-Мохаммед. Вечером приятно гулять по Старому городу и выпить кофе у моря.
Хургада
Подойдёт тем, кто ищет спокойствие и широкий выбор развлечений.
Здесь много песчаных пляжей с пологим входом в воду, аквапарков и дайв-центров. В декабре почти нет ветра, море спокойное.
Районы Макади-Бэй и Сахль-Хашиш - лучшие для отдыха с детьми: ухоженные территории, семейные отели, много зелени и развлечений на воде.
Марса-Алам
Этот курорт подойдёт для тех, кто хочет уединения. Отели расположены вдоль побережья и окружены коралловыми лагунами.
Здесь можно увидеть дельфинов, черепах и манта-скатов, а погружения проходят среди коралловых "садов".
Море в Марса-Аламе теплее, чем на севере — около +25 °C. Это рай для профессиональных дайверов и ценителей природы.
Дахаб
Небольшой городок с расслабленной атмосферой, где встречаются горы и море.
Идеальное место для винд- и кайтсерфинга - стабильный ветер и гладкая акватория Голубой лагуны.
Здесь развит йога-туризм, кафе с видом на закат и уютные бутик-отели. Дайверы приезжают ради погружения в знаменитую "Синюю дыру", а поклонники активного отдыха поднимаются на гору Синай.
Чем заняться в Египте в декабре
1. Снорклинг и дайвинг
Красное море — одно из лучших мест для подводных путешествий.
В Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе доступны погружения к коралловым рифам, затонувшим кораблям и морским пещерам. Новички могут пройти пробное погружение с инструктором.
2. Водные виды спорта
В декабре условия идеально подходят для виндсерфинга и кайтсерфинга.
В Дахабе и Сафаге стабильный ветер и тёплая вода, на курортах Хургады доступны катание на каяках, SUP-досках и водных мотоциклах.
3. Морские прогулки
Однодневные круизы на яхтах к островам Фараонов или Гифтун позволяют совместить отдых на солнце, купание и подводное плавание.
Популярны романтические закатные прогулки или ужины на борту под звёздным небом.
4. СПА и релакс
Пятизвёздочные отели предлагают массаж, хамам, ароматерапию и уход с натуральными маслами. После активного дня можно расслабиться у бассейна или в сауне.
5. Экскурсии
Декабрь — лучшее время для изучения древностей: нет жары, а достопримечательности открыты круглый год.
- Каир и пирамиды Гизы - величественные памятники фараонов и Египетский музей.
- Луксор - храм Карнака, Долина Царей и гробница Нефертари.
- Асуан - живописные виды Нила и остров Филе.
- Оазис Сива - природное чудо посреди пустыни с солёными озёрами.
- Монастырь Святой Екатерины - восхождение на гору Моисея ради рассвета над Синаем.
Плюсы и минусы отдыха в Египте в декабре
|Плюсы
|Минусы
|Тёплое море и мягкий климат
|Прохладные вечера, нужен лёгкий свитер
|Низкие цены на туры и авиабилеты
|Возможен ветер на побережье
|Отсутствие жары и духоты
|В северных районах может быть прохладно
|Отличное время для экскурсий
|Новогодние туры дороже
|Меньше туристов, спокойная атмосфера
|Короткий световой день
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли купаться в Египте в декабре?
Да, море остаётся тёплым — около +24…+25 °C. Купаться комфортно весь месяц, особенно в Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе.
Какой курорт выбрать для отдыха с детьми?
Хургада и Макади-Бэй — лучшие варианты: песчаные пляжи, мелкое море и семейные отели с анимацией.
Есть ли в Египте новогодние праздники?
Да, отели и рестораны готовят праздничные программы с ужинами, шоу и фейерверками, особенно в Шарме и Хургаде.
Стоит ли ехать в Каир в декабре?
Да, это одно из лучших времён: не жарко, меньше туристов, можно спокойно осмотреть пирамиды и музеи.
Какую одежду брать с собой?
Днём достаточно лёгкой летней одежды, вечером пригодится кофта или ветровка. Для экскурсий — удобная обувь и головной убор.
