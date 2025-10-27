Кошка в самолёте: новые правила 2025 года, о которых должен знать каждый хозяин

Кошки не так любят путешествия, как собаки, и для многих из них перелёт — большой стресс. Но бывают ситуации, когда оставить питомца не с кем: командировка, переезд, длительный отпуск. Тогда единственный вариант — взять пушистого спутника с собой. В 2025 году правила перевозки животных стали строже, и владельцам стоит заранее подготовиться, чтобы полёт прошёл спокойно.

Разбираемся вместе с ветеринаром и зоопсихологом Светланой Приваловой, как правильно перевезти кошку на самолёте, какие документы понадобятся и чего делать категорически нельзя.

Как организовать перелёт с кошкой

Перевозка кошек в самолёте регулируется правилами конкретной авиакомпании. У каждой — свои лимиты, тарифы и количество разрешённых животных на борту.

Перед покупкой билета:

Выберите авиакомпанию и проверьте раздел "Перевозка животных" на её сайте. Позвоните на горячую линию и уточните, можно ли взять кошку на выбранный рейс. Забронируйте место только после подтверждения от перевозчика.

Важно: уведомить авиакомпанию о наличии питомца нужно не позднее чем за 36 часов до вылета. Если лимит по животным на рейсе исчерпан, вас просто не посадят.

Документы для перелёта по России

Для перевозки кошки внутри страны в 2025 году потребуется стандартный пакет ветеринарных документов:

ветеринарный паспорт - с отметками обо всех прививках и обработках;

- с отметками обо всех прививках и обработках; справка государственного образца формы №1 , оформленная в ветслужбе;

, оформленная в ветслужбе; прививка от бешенства, сделанная минимум за 30 дней до полёта.

Справка о чипировании в России не обязательна, но пригодится, если планируются зарубежные рейсы.

Щенков и котят младше 12 недель к полётам не допускают — им ещё нельзя делать вакцинацию от бешенства.

Таблица документов

Документ Где оформить Срок действия Ветпаспорт Ветклиника, ветслужба Постоянно Форма №1 Госветслужба 5 дней Прививка от бешенства Ветеринар 1 год Справка о дегельминтизации Ветклиника 3 месяца

Правила перевозки кошки в салоне

Вес питомца — главный критерий. В большинстве авиакомпаний разрешают провоз кошек в салоне, если общий вес (животное + переноска) не превышает 8-12 кг.

Контейнер должен быть закрытым, надёжным и обеспечивать животному возможность повернуться и встать в полный рост. Мягкие переноски допускаются только для кошек до 5 кг.

С 2025 года "Аэрофлот" разрешил брать в салон два контейнера с питомцами весом до 15 кг каждый. Один размещается на соседнем кресле, другой — под сидением.

Правила по авиакомпаниям

Авиакомпания Вес животного в салоне Особенности Аэрофлот до 8 кг под сидением, до 15 кг на соседнем кресле 2 контейнера разрешены с 2025 года S7 Airlines до 10 кг Не более 2 животных на рейсе Победа до 8 кг До 10 животных на борту Уральские авиалинии до 8 кг Места у иллюминатора Utair до 10 кг Переноска под сидением

Кошку нельзя выпускать из переноски во время полёта, даже если она ведёт себя спокойно. Переноску запрещено ставить на кресло — она должна находиться на полу, на руках или под сидением.

Места для пассажиров с животными обычно выделяются в первом ряду или у окна, если эти места не заняты людьми с детьми или ограниченными возможностями.

Перевозка кошки в багажном отсеке

Если кошка весит больше нормы или в салоне нет мест, её оформляют как животный багаж. Это допустимо, но требует особого внимания.

Контейнер должен соответствовать стандартам IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта):

прочные стенки, надёжные замки;

вентиляционные отверстия;

крепкое дно с впитывающими салфетками.

На клетке обязательно указывают имя животного, возраст, породу и контакты владельца.

Перед полётом проверьте, отапливается ли багажный отсек и попросите бортпроводника убедиться, что отопление включено.

Зоозащитники и ветеринары не советуют отправлять кошек в багаж: стресс и перепады температуры могут быть опасны.

Какую переноску выбрать

Вес кошки Тип переноски Материал Размеры (примерно) До 5 кг Мягкая сумка Прочный текстиль 50x30x25 см 5-12 кг Жёсткий контейнер Пластик с замками 50x32x30 см

Советы по подготовке:

положите на дно впитывающую салфетку или пелёнку;

возьмите миску-непроливайку с водой или кусочек льда;

добавьте любимую игрушку — она снизит тревожность;

если кошка принимает лекарства, держите их под рукой.

Как подготовить кошку к полёту

Приучите к переноске. За 1-2 недели до вылета дайте питомцу возможность освоиться. Не кормите за 4 часа до полёта. Так вы избежите тошноты и дискомфорта. Дайте лёгкое успокоительное. Только по назначению ветеринара, желательно на травах. Приходите в аэропорт заранее. Ветеринарный контроль занимает 30-40 минут.

Стоимость перевозки кошек

Даже в салоне перевозка животного оплачивается отдельно. Средняя цена по России — от 2500 до 5000 рублей в зависимости от авиакомпании и маршрута.

Авиакомпания Внутренний рейс Международный рейс Аэрофлот от 3800 руб. от 7500 руб. S7 Airlines по тарифу за сверхнормативный багаж от 8000 руб. Победа 2500 руб. - Уральские авиалинии от 5000 руб. от 9000 руб. Utair от 3500 руб. от 7000 руб.

Советы шаг за шагом

За месяц до поездки - оформите прививки и справки. За неделю - подготовьте переноску, приучите кошку к ней. За день - уберите корм за 4 часа до вылета, проверьте документы. В день рейса - приезжайте в аэропорт за 3 часа, проходите ветконтроль. Во время полёта - не открывайте переноску, говорите спокойно, не тревожьте животное.

Можно ли взять кошку в лоукостер

Да, российская авиакомпания "Победа" разрешает перевозку кошек в салоне.

Главные условия:

вес животного с переноской — до 8 кг;

оплата — 2500 рублей;

одновременно на борту — до 10 питомцев.

Уведомить авиакомпанию нужно заранее, иначе место для питомца может быть недоступно.

FAQ

Можно ли взять две кошки?

Да, но только если авиакомпания это допускает. Например, у "Аэрофлота" можно перевозить два контейнера весом до 15 кг каждый.

Нужно ли покупать отдельный билет?

Нет, но оплачивается место или дополнительный багаж.

Что делать, если кошка боится лететь?

Заранее дайте успокаивающее средство по рекомендации ветеринара и обеспечьте комфортную переноску.

Можно ли кормить кошку в полёте?

Лучше нет. Возьмите воду или лёд, чтобы избежать укачивания.

Можно ли провозить беременную кошку?

Не рекомендуется. Большинство авиакомпаний запрещают перелёт беременных животных и малышей до 12 недель.