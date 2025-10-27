Собака в самолёте: какие документы нужны и почему без звонка в авиакомпанию не пустят

Путешествие с собакой — особое удовольствие: совместные прогулки по пляжу, фотографии у горных пейзажей и счастливый питомец рядом. Но прежде чем насладиться отдыхом, предстоит решить важную задачу — как безопасно и законно перевезти животное на самолёте. В 2025 году правила авиаперевозки собак обновились, и теперь от владельцев требуют больше подготовки и внимательности. Разберёмся, какие документы нужны, кого пустят в салон и как всё организовать без стресса.

С чего начать подготовку к перелёту

Планировать путешествие с питомцем нужно заранее. Не все авиакомпании принимают животных на борт, а количество мест для них ограничено.

Выберите рейс и авиакомпанию.

Узнайте, есть ли возможность перевозки животных на нужном направлении. Позвоните в колл-центр перевозчика.

Подтвердите наличие места для питомца в салоне или багажном отсеке. Только после подтверждения бронируйте билет.

В противном случае в посадке могут отказать.

Какие документы нужны для перевозки собаки

Для перелётов внутри России в 2025 году потребуется минимум два документа:

Ветеринарный паспорт - с отметками о прививках и дегельминтизации.

- с отметками о прививках и дегельминтизации. Справка о вакцинации от бешенства.

Прививку от бешенства делают не позднее чем за 21 день до вылета. Щенков младше 12 недель брать на борт нельзя — им ещё не сделали обязательные прививки. Все документы оформляются в государственной ветслужбе.

Список для владельца

Документ Где получить Срок действия Ветеринарный паспорт Ветклиника или ветслужба Постоянно Справка о прививке от бешенства Ветслужба 1 год Справка о дегельминтизации Ветеринар 3 месяца Для международных рейсов — ветеринарное свидетельство формы №1 Госветслужба 5 дней до вылета

Совет: сделайте копии всех документов и храните их отдельно от оригиналов — пригодятся при потере багажа.

Правила перевозки собак в салоне

Почти у всех авиакомпаний есть ограничение по весу и размерам животного. Если пёс небольшой, ему разрешают лететь рядом с хозяином.

Авиакомпания Вес животного (вместе с переноской) Дополнительные условия Аэрофлот до 8 кг — под сидением; до 15 кг — на соседнем кресле С 2025 года разрешено перевозить два контейнера (по 15 кг каждый) Нордавиа до 12 кг В салоне одно место для животного S7 Airlines до 10 кг На борту максимум два питомца Победа до 10 питомцев на рейс Не разрешают совместную перевозку кошек и собак Уральские авиалинии до 8 кг Контейнер под сидением у иллюминатора

Размер переноски:

жёсткая — 50x30x30 см ,

, полужёсткая — 50x32x30 см.

Всё время полёта собака должна находиться внутри переноски. Вынимать её или держать на руках запрещено. Питомцев размещают у окна, чтобы не мешали другим пассажирам.

Стоимость перевозки в салоне часто приравнивается к цене билета взрослого пассажира. Бронировать место для животного нужно заранее, так как количество допускаемых питомцев ограничено.

Если собака летит в багажном отсеке

Если питомец весит больше нормы авиакомпании или все места в салоне заняты, его перевозят в грузовом отсеке.

Контейнер должен соответствовать стандартам IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта).

(Международной ассоциации воздушного транспорта). Для бойцовских пород - переноска с усиленными стенками и замками.

- переноска с усиленными стенками и замками. Багажный отсек для животных обязательно отапливается и проветривается.

Перед вылетом можно попросить старшего бортпроводника убедиться, что в отсеке включено отопление.

Авиакомпании несут ответственность за жизнь и здоровье животных, но только если ущерб нанесён по их вине.

Поведение во время полёта

Чтобы перелёт прошёл спокойно, подготовьте питомца заранее: дайте возможность привыкнуть к переноске и ограниченному пространству.

Главные правила перевозки:

Приезжайте в аэропорт за 3-4 часа. Пройдите ветконтроль (около 30-40 минут). Зарегистрируйтесь на рейс и оплатите перевозку животного. Передайте переноску на стойку негабаритного багажа (если летит в отсеке). По прибытии снова пройдите ветконтроль.

Совет: чтобы напоить собаку, используйте миску-непроливайку или дайте кусочек льда — в полёте это безопаснее.

Породы, которых не допускают на рейсы

Многие авиакомпании запрещают перелёты для брахицефальных пород - собак с приплюснутой мордой (мопсы, бульдоги, ши-тцу и др.). Это сделано из заботы о животных: такие породы плохо переносят перепады давления и могут задохнуться.

Если собака пожилая или впервые летит, лучше отказаться от поездки — стресс и смена климата могут оказаться слишком сильным испытанием.

Советы шаг за шагом

За месяц до полёта - уточните правила авиакомпании и запишитесь в ветклинику. За неделю - оформите справку и проверьте переноску. За сутки - подготовьте животное: не кормите плотно, дайте воду, обеспечьте покой. В день вылета - приезжайте заранее и спокойно проходите все процедуры. Во время полёта - не тревожьте питомца, говорите с ним мягко, избегайте резких движений.

Плюсы и минусы перевозки в салоне и багаже

Параметр В салоне В багажном отсеке Контроль над животным Да Нет Уровень стресса Минимальный Выше Ограничения по весу До 12-15 кг Нет Стоимость Выше Дешевле Удобство для хозяина Максимальное Требует оформления багажа

FAQ

Можно ли взять на борт двух собак?

Да, но только если авиакомпания это разрешает. У "Аэрофлота" с 2025 года можно перевозить два контейнера по 15 кг каждый.

Что делать, если собака боится полётов?

Перед поездкой посетите ветеринара — он подберёт лёгкое успокаивающее средство.

Можно ли кормить животное в полёте?

Нет. Лучше ограничиться водой или льдом, чтобы избежать укачивания.

Сколько стоит перевозка собаки?

Стоимость зависит от перевозчика и направления: от 3 до 10 тысяч рублей на внутренних рейсах и выше на международных.

Нужно ли покупать отдельный билет?

Нет, но оплачивается дополнительное место, если собака размещается на соседнем кресле.