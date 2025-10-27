Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ray Devlin is licensed under CC BY 2.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:35

Собака в самолёте: какие документы нужны и почему без звонка в авиакомпанию не пустят

Названы требования к перевозке собак в самолёте - ветпаспорт, прививки и вес до 12 кг

Путешествие с собакой — особое удовольствие: совместные прогулки по пляжу, фотографии у горных пейзажей и счастливый питомец рядом. Но прежде чем насладиться отдыхом, предстоит решить важную задачу — как безопасно и законно перевезти животное на самолёте. В 2025 году правила авиаперевозки собак обновились, и теперь от владельцев требуют больше подготовки и внимательности. Разберёмся, какие документы нужны, кого пустят в салон и как всё организовать без стресса.

С чего начать подготовку к перелёту

Планировать путешествие с питомцем нужно заранее. Не все авиакомпании принимают животных на борт, а количество мест для них ограничено.

  1. Выберите рейс и авиакомпанию.
    Узнайте, есть ли возможность перевозки животных на нужном направлении.
  2. Позвоните в колл-центр перевозчика.
    Подтвердите наличие места для питомца в салоне или багажном отсеке.
  3. Только после подтверждения бронируйте билет.
    В противном случае в посадке могут отказать.

Какие документы нужны для перевозки собаки

Для перелётов внутри России в 2025 году потребуется минимум два документа:

  • Ветеринарный паспорт - с отметками о прививках и дегельминтизации.
  • Справка о вакцинации от бешенства.

Прививку от бешенства делают не позднее чем за 21 день до вылета. Щенков младше 12 недель брать на борт нельзя — им ещё не сделали обязательные прививки. Все документы оформляются в государственной ветслужбе.

Список для владельца

Документ Где получить Срок действия
Ветеринарный паспорт Ветклиника или ветслужба Постоянно
Справка о прививке от бешенства Ветслужба 1 год
Справка о дегельминтизации Ветеринар 3 месяца
Для международных рейсов — ветеринарное свидетельство формы №1 Госветслужба 5 дней до вылета

Совет: сделайте копии всех документов и храните их отдельно от оригиналов — пригодятся при потере багажа.

Правила перевозки собак в салоне

Почти у всех авиакомпаний есть ограничение по весу и размерам животного. Если пёс небольшой, ему разрешают лететь рядом с хозяином.

Авиакомпания Вес животного (вместе с переноской) Дополнительные условия
Аэрофлот до 8 кг — под сидением; до 15 кг — на соседнем кресле С 2025 года разрешено перевозить два контейнера (по 15 кг каждый)
Нордавиа до 12 кг В салоне одно место для животного
S7 Airlines до 10 кг На борту максимум два питомца
Победа до 10 питомцев на рейс Не разрешают совместную перевозку кошек и собак
Уральские авиалинии до 8 кг Контейнер под сидением у иллюминатора

Размер переноски:

  • жёсткая — 50x30x30 см,
  • полужёсткая — 50x32x30 см.

Всё время полёта собака должна находиться внутри переноски. Вынимать её или держать на руках запрещено. Питомцев размещают у окна, чтобы не мешали другим пассажирам.

Стоимость перевозки в салоне часто приравнивается к цене билета взрослого пассажира. Бронировать место для животного нужно заранее, так как количество допускаемых питомцев ограничено.

Если собака летит в багажном отсеке

Если питомец весит больше нормы авиакомпании или все места в салоне заняты, его перевозят в грузовом отсеке.

  • Контейнер должен соответствовать стандартам IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта).
  • Для бойцовских пород - переноска с усиленными стенками и замками.
  • Багажный отсек для животных обязательно отапливается и проветривается.

Перед вылетом можно попросить старшего бортпроводника убедиться, что в отсеке включено отопление.

Авиакомпании несут ответственность за жизнь и здоровье животных, но только если ущерб нанесён по их вине.

Поведение во время полёта

Чтобы перелёт прошёл спокойно, подготовьте питомца заранее: дайте возможность привыкнуть к переноске и ограниченному пространству.

Главные правила перевозки:

  1. Приезжайте в аэропорт за 3-4 часа.
  2. Пройдите ветконтроль (около 30-40 минут).
  3. Зарегистрируйтесь на рейс и оплатите перевозку животного.
  4. Передайте переноску на стойку негабаритного багажа (если летит в отсеке).
  5. По прибытии снова пройдите ветконтроль.

Совет: чтобы напоить собаку, используйте миску-непроливайку или дайте кусочек льда — в полёте это безопаснее.

Породы, которых не допускают на рейсы

Многие авиакомпании запрещают перелёты для брахицефальных пород - собак с приплюснутой мордой (мопсы, бульдоги, ши-тцу и др.). Это сделано из заботы о животных: такие породы плохо переносят перепады давления и могут задохнуться.

Если собака пожилая или впервые летит, лучше отказаться от поездки — стресс и смена климата могут оказаться слишком сильным испытанием.

Советы шаг за шагом

  1. За месяц до полёта - уточните правила авиакомпании и запишитесь в ветклинику.
  2. За неделю - оформите справку и проверьте переноску.
  3. За сутки - подготовьте животное: не кормите плотно, дайте воду, обеспечьте покой.
  4. В день вылета - приезжайте заранее и спокойно проходите все процедуры.
  5. Во время полёта - не тревожьте питомца, говорите с ним мягко, избегайте резких движений.

Плюсы и минусы перевозки в салоне и багаже

Параметр В салоне В багажном отсеке
Контроль над животным Да Нет
Уровень стресса Минимальный Выше
Ограничения по весу До 12-15 кг Нет
Стоимость Выше Дешевле
Удобство для хозяина Максимальное Требует оформления багажа

FAQ

Можно ли взять на борт двух собак?
Да, но только если авиакомпания это разрешает. У "Аэрофлота" с 2025 года можно перевозить два контейнера по 15 кг каждый.

Что делать, если собака боится полётов?
Перед поездкой посетите ветеринара — он подберёт лёгкое успокаивающее средство.

Можно ли кормить животное в полёте?
Нет. Лучше ограничиться водой или льдом, чтобы избежать укачивания.

Сколько стоит перевозка собаки?
Стоимость зависит от перевозчика и направления: от 3 до 10 тысяч рублей на внутренних рейсах и выше на международных.

Нужно ли покупать отдельный билет?
Нет, но оплачивается дополнительное место, если собака размещается на соседнем кресле.

