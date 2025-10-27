Собака в самолёте: какие документы нужны и почему без звонка в авиакомпанию не пустят
Путешествие с собакой — особое удовольствие: совместные прогулки по пляжу, фотографии у горных пейзажей и счастливый питомец рядом. Но прежде чем насладиться отдыхом, предстоит решить важную задачу — как безопасно и законно перевезти животное на самолёте. В 2025 году правила авиаперевозки собак обновились, и теперь от владельцев требуют больше подготовки и внимательности. Разберёмся, какие документы нужны, кого пустят в салон и как всё организовать без стресса.
С чего начать подготовку к перелёту
Планировать путешествие с питомцем нужно заранее. Не все авиакомпании принимают животных на борт, а количество мест для них ограничено.
- Выберите рейс и авиакомпанию.
Узнайте, есть ли возможность перевозки животных на нужном направлении.
- Позвоните в колл-центр перевозчика.
Подтвердите наличие места для питомца в салоне или багажном отсеке.
- Только после подтверждения бронируйте билет.
В противном случае в посадке могут отказать.
Какие документы нужны для перевозки собаки
Для перелётов внутри России в 2025 году потребуется минимум два документа:
- Ветеринарный паспорт - с отметками о прививках и дегельминтизации.
- Справка о вакцинации от бешенства.
Прививку от бешенства делают не позднее чем за 21 день до вылета. Щенков младше 12 недель брать на борт нельзя — им ещё не сделали обязательные прививки. Все документы оформляются в государственной ветслужбе.
Список для владельца
|Документ
|Где получить
|Срок действия
|Ветеринарный паспорт
|Ветклиника или ветслужба
|Постоянно
|Справка о прививке от бешенства
|Ветслужба
|1 год
|Справка о дегельминтизации
|Ветеринар
|3 месяца
|Для международных рейсов — ветеринарное свидетельство формы №1
|Госветслужба
|5 дней до вылета
Совет: сделайте копии всех документов и храните их отдельно от оригиналов — пригодятся при потере багажа.
Правила перевозки собак в салоне
Почти у всех авиакомпаний есть ограничение по весу и размерам животного. Если пёс небольшой, ему разрешают лететь рядом с хозяином.
|Авиакомпания
|Вес животного (вместе с переноской)
|Дополнительные условия
|Аэрофлот
|до 8 кг — под сидением; до 15 кг — на соседнем кресле
|С 2025 года разрешено перевозить два контейнера (по 15 кг каждый)
|Нордавиа
|до 12 кг
|В салоне одно место для животного
|S7 Airlines
|до 10 кг
|На борту максимум два питомца
|Победа
|до 10 питомцев на рейс
|Не разрешают совместную перевозку кошек и собак
|Уральские авиалинии
|до 8 кг
|Контейнер под сидением у иллюминатора
Размер переноски:
- жёсткая — 50x30x30 см,
- полужёсткая — 50x32x30 см.
Всё время полёта собака должна находиться внутри переноски. Вынимать её или держать на руках запрещено. Питомцев размещают у окна, чтобы не мешали другим пассажирам.
Стоимость перевозки в салоне часто приравнивается к цене билета взрослого пассажира. Бронировать место для животного нужно заранее, так как количество допускаемых питомцев ограничено.
Если собака летит в багажном отсеке
Если питомец весит больше нормы авиакомпании или все места в салоне заняты, его перевозят в грузовом отсеке.
- Контейнер должен соответствовать стандартам IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта).
- Для бойцовских пород - переноска с усиленными стенками и замками.
- Багажный отсек для животных обязательно отапливается и проветривается.
Перед вылетом можно попросить старшего бортпроводника убедиться, что в отсеке включено отопление.
Авиакомпании несут ответственность за жизнь и здоровье животных, но только если ущерб нанесён по их вине.
Поведение во время полёта
Чтобы перелёт прошёл спокойно, подготовьте питомца заранее: дайте возможность привыкнуть к переноске и ограниченному пространству.
Главные правила перевозки:
- Приезжайте в аэропорт за 3-4 часа.
- Пройдите ветконтроль (около 30-40 минут).
- Зарегистрируйтесь на рейс и оплатите перевозку животного.
- Передайте переноску на стойку негабаритного багажа (если летит в отсеке).
- По прибытии снова пройдите ветконтроль.
Совет: чтобы напоить собаку, используйте миску-непроливайку или дайте кусочек льда — в полёте это безопаснее.
Породы, которых не допускают на рейсы
Многие авиакомпании запрещают перелёты для брахицефальных пород - собак с приплюснутой мордой (мопсы, бульдоги, ши-тцу и др.). Это сделано из заботы о животных: такие породы плохо переносят перепады давления и могут задохнуться.
Если собака пожилая или впервые летит, лучше отказаться от поездки — стресс и смена климата могут оказаться слишком сильным испытанием.
Советы шаг за шагом
- За месяц до полёта - уточните правила авиакомпании и запишитесь в ветклинику.
- За неделю - оформите справку и проверьте переноску.
- За сутки - подготовьте животное: не кормите плотно, дайте воду, обеспечьте покой.
- В день вылета - приезжайте заранее и спокойно проходите все процедуры.
- Во время полёта - не тревожьте питомца, говорите с ним мягко, избегайте резких движений.
Плюсы и минусы перевозки в салоне и багаже
|Параметр
|В салоне
|В багажном отсеке
|Контроль над животным
|Да
|Нет
|Уровень стресса
|Минимальный
|Выше
|Ограничения по весу
|До 12-15 кг
|Нет
|Стоимость
|Выше
|Дешевле
|Удобство для хозяина
|Максимальное
|Требует оформления багажа
FAQ
Можно ли взять на борт двух собак?
Да, но только если авиакомпания это разрешает. У "Аэрофлота" с 2025 года можно перевозить два контейнера по 15 кг каждый.
Что делать, если собака боится полётов?
Перед поездкой посетите ветеринара — он подберёт лёгкое успокаивающее средство.
Можно ли кормить животное в полёте?
Нет. Лучше ограничиться водой или льдом, чтобы избежать укачивания.
Сколько стоит перевозка собаки?
Стоимость зависит от перевозчика и направления: от 3 до 10 тысяч рублей на внутренних рейсах и выше на международных.
Нужно ли покупать отдельный билет?
Нет, но оплачивается дополнительное место, если собака размещается на соседнем кресле.
