Более 60% россиян активно путешествуют, при этом 33% из них выбирают поездки по России, а 13% — за границу. Каждый пятый путешествует в одиночку, остальные предпочитают компанию супруга или партнера (47%), друзей (24%), детей (20%) и родственников (14%). В путешествиях по России 45% используют поезд или электричку, 40% — автомобиль. За рубеж 36% летают на самолете. Для проживания 41% выбирают отели, 32% — арендное жилье, 23% останавливаются у родственников, сообщает ТАСС.

Частота путешествий по России после введения санкций у 45% не изменилась, 12% стали путешествовать чаще, 13% — реже. В последний год 56% респондентов совершили поездки по России, где 62% интересуют природные достопримечательности. Среди популярных мест для посещения: Байкал (48%), Алтай (34%), Дальний Восток (32%), Карелия (30%), Крым и Санкт-Петербург (по 29%).

Самыми дорогими направлениями считают Сочи и курорты Краснодарского края (46%), Москву (28%), Дальний Восток (24%), Байкал (22%) и Крым (19%). Доступные направления включают города Золотого кольца (18%), Нижний Новгород (15%), Казань (14%), Карелию (10%), Санкт-Петербург, города Сибири и Северный Кавказ (по 9%).

38% россиян отметили улучшение сервиса, 41% — инфраструктуры в туристической отрасли за последние 5 лет. Опрос проводился 23 мая среди 1300 человек.

Фото: commons.wikimedia.org/Woodwalker (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)