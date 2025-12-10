Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 7:10

Расстелила коврик прямо в номере — и почувствовала, как возвращаются силы

Певица Кэти Костелло рассказала о пользе йоги в путешествиях — SELF

Жизнь гастролирующего музыканта редко бывает размеренной: постоянные переезды, шумные города, бессонные ночи. В таких условиях тело и разум требуют отдыха. Именно поэтому певица Кэти Костелло нашла спасение в йоге — занятии, которое помогает ей сохранять внутреннее равновесие и физическую форму в дороге. Об этом сообщает издание SELF.

Йога в путешествиях: путь к равновесию

Когда каждый день проходит между сценой, студией и автобусом, сохранить баланс непросто. Йога становится для артистов не просто упражнением, а способом вернуть себе контроль и внимание к настоящему моменту. Костелло признаётся, что коврик для занятий всегда лежит в её чемодане — как напоминание о важности личного пространства и внутренней гармонии.

"Йога — это союз тела и разума. Главное — найти в себе равновесие", — отмечается в статье SELF.

Йога известна своим универсализмом: практиковать её можно где угодно — будь то гостиничный номер, гримёрка или зал ожидания в аэропорту. Простые позы помогают не только укрепить мышцы, но и справиться с тревогой, усталостью, рассеянностью — йога снижает уровень стресса у офисных сотрудников. Певица делится, что регулярная практика позволила ей лучше переносить длительные перелёты и стресс, связанный с гастрольной жизнью.

Асаны для восстановления и концентрации

Среди любимых упражнений Костелло — базовые асаны, направленные на растяжку, дыхание и концентрацию. Она советует начинать день с Сурья Намаскар — Приветствия Солнцу, классического комплекса движений, пробуждающего тело. Затем перейти к позам равновесия: "Дерева" или "Воин II". Эти позиции укрепляют мышцы ног, улучшают осанку и развивают чувство устойчивости.

Практикуя йогу в гостиничных номерах, артистка создаёт атмосферу покоя: выключает яркий свет, включает любимую музыку и несколько минут концентрируется на дыхании. Такое короткое занятие способно заменить час сна и помогает собраться перед концертом, напоминая, что даже простая йога в положении сидя помогает снизить стресс и улучшить самочувствие в дороге.

"Даже пятнадцать минут йоги способны изменить настрой дня", — говорится в материале SELF.

Йога помогает не только телу, но и мышлению. Психологи отмечают, что дыхательные практики снижают уровень кортизола — гормона стресса, что особенно важно для тех, кто живёт в ритме постоянных поездок.

Музыка для гармонии

Помимо асан, важную роль в практике Костелло играет музыка. Её плейлист для занятий — это сочетание классики, джаза и инди-рока. По словам певицы, музыка помогает войти в нужное состояние: замедлиться, сосредоточиться, отпустить лишние мысли. Среди её любимых композиций — "Clair de Lune" Клода Дебюсси, "I'll Be Seeing You" Билли Холидей и "Chinese Translation" M. Ward.

В плейлист также входят "A Day at the River (With You and Your Lover)" Лии Сигел, "Save You" Мэтью Перримана Джонса, "Service Bell" от Grizzly Bear и Фейст, а также дуэтная композиция "Train Song" Фейст и Бена Гиббарда. Завершает подборку треки "Daffodils" Шарлин Сорайи и "Morning" Люси Шварц.

"Музыка помогает телу двигаться естественно, а разуму — замедляться", — подчёркивается в публикации SELF.

Эта подборка стала своеобразным саундтреком к её практике и вдохновением для поклонников, ищущих баланс между движением и покоем.

Психологический эффект йоги

Регулярные занятия йогой формируют устойчивость к стрессу и улучшают концентрацию внимания. Артисты, как и люди других профессий, сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Йога помогает восстановить энергию и вернуть ощущение контроля.

Психологи объясняют это тем, что практика активирует парасимпатическую нервную систему — "режим отдыха", противоположный стрессовому состоянию. Дыхание становится глубже, давление снижается, мысли упорядочиваются.

"Йога учит нас быть в моменте и принимать изменения без сопротивления", — говорится в комментарии экспертов SELF.

Йога в гастрольной жизни Костелло стала не просто физическим занятием, а инструментом самоорганизации и поддержки. В условиях, когда график расписан по минутам, она помогает сохранить ясность ума и доброжелательность к себе.

Популярные вопросы о йоге в дороге

1. Можно ли заниматься йогой без инструктора во время путешествий?
Да, при знании базовых асан и принципов дыхания. Новичкам рекомендуется использовать мобильные приложения или онлайн-занятия, чтобы поддерживать правильную технику и не перегружать тело.

2. Сколько времени нужно уделять практике в дороге?
Даже 10-15 минут в день дают ощутимый эффект. Главное — регулярность. Небольшой комплекс растяжек и дыхательных упражнений помогает снять напряжение после перелётов и концертов.

3. Как выбрать музыку для йоги?
Подбирайте треки с мягким ритмом и спокойным темпом. Это может быть классика, инструментальные композиции, джаз или акустика. Главное — чтобы музыка не отвлекала, а помогала сосредоточиться.

4. Что нужно брать с собой для занятий в поездках?
Минимум: коврик для йоги, удобную одежду, наушники и бутылку воды. Опытные практикующие иногда используют ремни и блоки, но для дорожной версии достаточно только коврика.

Йога как стиль жизни

Опыт Кэти Костелло показывает, что йога способна стать неотъемлемой частью жизни, даже если она проходит между гастролями и переездами. Для многих путешествующих музыкантов и артистов она стала способом сохранить физическую форму и душевное спокойствие.

Возможность заниматься где угодно — одно из главных преимуществ практики. Не нужно спортзала или специального оборудования: достаточно желания и пары квадратных метров свободного пространства.

Йога помогает проживать каждый день осознанно, быть в контакте с телом и эмоциями, находить радость в простых моментах — будь то рассвет из окна гостиницы или тишина перед выходом на сцену.

