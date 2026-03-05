Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина с телефоном в руках
Мужчина с телефоном в руках
Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 12:49

Свобода против сервиса: россияне начали массово менять привычные способы бронирования отпусков

В воздухе аэропорта висит знакомый запах кофе из автомата и ожидания — россияне все чаще берут планирование поездок в свои руки, но для дальних направлений все равно тянутся к турагентам. За 2025 год самостоятельные бронирования за рубеж выросли до 17%, но у профессионалов доля таких туров в 1,7 раза выше — 29%. Аналитики "Острова" разобрали тысячи заказов, показав, как меняются привычки: от близких СНГ до экзотической Азии.

Проблема в балансе: самостоятельность экономит, но риски с визами и логистикой отпугивают. В ближнем зарубежье 59% туристов справляются сами, а в Европе и Азии агенты берут 14-30% бронирований. Цены тоже расходятся — ночь в Турции через агентство 12,4 тыс. рублей, самостоятельно — 8,9 тыс.

"Самостоятельные путешественники доминируют в СНГ и ближнем зарубежье благодаря простоте логистики, но для Азии и Ближнего Востока эксперты рекомендуют агентов — они учитывают визы, трансферы и страховки, минимизируя сбои. В 2025 году это сэкономило клиентам часы на форумах и нервы в очередях".

Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Предпочтения россиян: самостоятельность vs агенты

Россияне эволюционируют в планировании: самостоятельные туры в СНГ и ближнее зарубежье — 59%, агенты берут лишь 32%, но их доля выросла на 7 п. п. Это логисты в действии — близкие страны без визовых ловушек позволяют собрать маршрут за вечер: билеты на Автобусы по Кавказу, отель через app и трансфер на месте.

Дальше — профиль: на Азию агенты дают 30% бронирований против 14% у solo-путешественников. Китай для экскурсий через профи, Таиланд для пляжей самостоятельно. Ближний Восток — 23% vs 17%, с Турцией и Египтом на пике в обоих лагерях.

Европа под визовым прессом: 14% у агентов, 9% самостоятельно. Италия, Франция, Испания — точки входа с налаженным транспортом. Здесь агент как навигатор: проверяет шенген, стыковки и отмены рейсов.

Популярные направления и их логистика

Турция взлетела во всех сегментах: Стамбул для культуры, Анталья для пляжей у агентов. Пляжи Муглы по версии европейцев — тихий хит, но логистика требует стыковок. Египет в топ-20: Шарм-эль-Шейх и Хургада лидируют, с транзитом через Синай.

Азия манит: Япония, Вьетнам, Корея, Индонезия в топе. Пхукет под угрозой топлива — очереди на байки, так что агенты резервируют заранее. Ближний Восток: ОАЭ, Саудовская Аравия чаще через профи, с фокусом на люкс.

"В Европе и Азии самостоятельность рискованна из-за виз и логистики — агенты интегрируют актуальные правила и альтернативы, как в Париже за пределами толпы. Это не роскошь, а прагматизм для сложных маршрутов".

Эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Различия в бюджете и выборе отелей

Агенты тянут к звездам: 16% 5* vs 9% у solo, 27% 4* vs 18%. Апартаменты — хит самостоятельных (18% vs 4%), дешевле и гибче. Средний чек: Турция 12,4 тыс./ночь vs 8,9 тыс., Китай 12,3 тыс. vs 9,7 тыс. Дубай дешевеет из-за конфликтов — ловите скидки.

Ошибки solo: визы, паспорта, регистрация — в аэропорту поздно. Агенты фиксят это пакетом.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Стоит ли брать агента для Турции? Да, если пляжи и трансферы — экономия времени, но Стамбул проще.
  • Как сэкономить в Азии самостоятельно? Апартаменты и лоукостеры, мониторьте топливо на островах.
  • Европа без визы? Венгрия проще, но агенты ускорят шенген.
Проверено экспертом: планирование маршрутов, выбор направлений и сервисов — Андрей Волков

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

