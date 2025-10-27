Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фес, Марокко
Фес, Марокко
Андрей Волков Опубликована сегодня в 15:49

Марокко без восторга: как жаркое королевство превратилось в испытание для туристов

Туристы назвали Фес самым противоречивым городом Марокко из-за проблем с сервисом и жарой

Сентябрь в Марокко — не самое простое время для путешествий: солнце безжалостно, а жара не спадает даже ночью. Но именно тогда Виктор Гребнев и его спутница отправились в трёхнедельное путешествие по маршруту Марракеш — Фес — Касабланка. И пусть впечатлений хватило с избытком, в конце поездки у них осталось ощущение, что второй раз сюда они не поедут.

Перелёты и размещение

Для маршрута выбрали два рейса: туда — Turkish Airlines через Стамбул (72 000 ₽ на двоих), обратно — Pegasus Airlines (58 000 ₽). Перелёты прошли без приключений, а логистика между городами оказалась продуманной.

Жильё бронировали заранее. Принципиально избегали отелей в медине — шум, толпы и трудности с багажом отпугивали. Вместо этого выбрали современные районы с нормальной транспортной доступностью.

Город

Отель

Класс

Стоимость

Оценка

Марракеш

Swiss Continental Marrakech

4

21 900 ₽ / 2 ночи

Отличный сервис, новый интерьер

Фес

Ramada by Wyndham Fes

5

19 500 ₽ / 4 ночи + 2 800 ₽ налог

Разочарование: 2/10

Касабланка

Radisson Gauthier La Citadelle

5

43 800 ₽ / 3 ночи

Безупречно, романтичная атмосфера

Лучшим оказался отель в Касабланке, где персонал даже поздравил пару с медовым месяцем, украсив номер розами. Худшим — Ramada в Фесе, где кондиционер дышал на ладан, фен не работал, а воды в бутылках не было вовсе.

Поезда и транспорт

По Марокко путешественники перемещались поездом. Долгий переезд из Марракеша в Фес занял 7 часов, а дорога до Касабланки — чуть больше четырёх. Вагоны кондиционированы, но прохлады не хватает, особенно к концу пути.
Сайт марокканских железных дорог удобен, но при бронировании через посредников возможны накладки с временем отправления. Главное — приезжать заранее.

Поезда отличаются по типу: в одном случае сиденья расположены 2+2, в другом — 4 в ряд в купе. Туалеты простейшие, без урн, туалетную бумагу лучше взять с собой.
Из сервисов — тележка с напитками и снэками, проходящая один раз за поездку.

По стоимости железная дорога выигрывает:

  • Марракеш — Фес: 5 200 ₽ на двоих
  • Фес — Касабланка: 3 300 ₽

Авиаперелёт тем же маршрутом стоил бы вдвое дороже.

Такси и городское передвижение

Самая нервная часть поездки — такси. Приложение inDrive помогает избежать лишних разговоров, но оплату всё равно нужно вносить наличными. Водители не отличаются пунктуальностью, а состояние машин часто оставляет желать лучшего: кондиционер заменяют открытые окна, ремни — удача и молитва.

Чтобы не переплачивать, стоит посмотреть цену маршрута в приложении и уже с ней идти к водителям у вокзала — это лучший способ для торга.

Трамвай в Касабланке — приятное исключение. Современные, чистые, с кондиционером, билеты по 8 дирхам (≈80 ₽). Правда, местные часто проходят "зайцем", а турникеты можно обойти по путям, что для туриста выглядит экзотично.

Что посмотреть

Марракеш

Город впечатляет красками, но туристов слишком много. Даже прогулка по медине превращается в испытание: шум, давка, жара.
Список must-see стандартный: дворец Бахия, сад Мажорель и музей Ив-Сен Лорана. Билеты лучше покупать онлайн. Главная площадь Джемаа-эль-Фна больше похожа на ярмарку без конца и края.

Фес

Совсем другое ощущение: меньше туристов, больше пространства. Здесь можно пройтись по старому городу, встретив лишь пару человек.
Дворец Эль Глауи — почти без посетителей, дворец Дар Бата — музей исламского искусства с редким чувством покоя. Город стоит на холмах, и со смотровых площадок открываются захватывающие панорамы медины.

Шефшауэн и Касабланка

Шефшауэн, синий город, покоряет фотогеничностью. Четырёх часов хватает, чтобы обойти все улочки и сделать сотню снимков.
Касабланка же оставляет двойственное впечатление: архитектура арт-деко интересна, мечеть Хассана II впечатляет масштабом, но старый город после Феса выглядит буднично. Набережная красива лишь до маяка, дальше идти смысла нет — оживлённая трасса портит атмосферу.

Еда и напитки

Национальная кухня

Марокканские рестораны довольно однотипны: суп харира, кускус, тажин.
Харира густая, с нутом и лапшой, но без глубины вкуса. Традиционные сладкие печенья и финики к ней подают не везде — если принесли только лимон, вы в туристическом заведении.

Кускус оказался разочарованием: сухой и безвкусный. А вот тажины — удача.
Лучше всего сочетание мяса, сухофруктов и миндаля — насыщенный соус и аромат специй. Варианты с картофелем чаще всего для туристов, а овощные тажины довольно пресные.

Рыба и морепродукты

На побережье ассортимент шире. В Касабланке много французских и испанских ресторанов. На рынке еда вкусная, но атмосфера хаотичная и шумная. К тому же "бесплатные закуски" в счёт включают отдельно — 450 ₽ за двоих.

Средние цены:

  • Дорада на гриле — 1 150 ₽
  • Омлет с кальмаром — 500 ₽
  • Паэлья на двоих — 2 700-3 200 ₽

Где поесть

  • Cabestan - модный, но душный ресторан у моря, где курят внутри.
  • El Cenador - спокойнее, светлее и дешевле.
  • Taverne Dauphine - французский стиль, простая подача, хорошее качество.
  • Casa Jose Gauthier - честные цены и порции, приятная атмосфера.

Покупки и сувениры

Минимаркетов вроде "7-11" здесь нет. В мелких лавках всё зависит от совести продавца. Надёжнее — Carrefour или Marjane, где есть и продукты, и алкоголь.

Сувениры лучше брать на рынках, но с торгом. Керамика, деревянные фигурки, брелоки — классический набор. Главное — не поддаваться азарту: настоящая цена в разы ниже предложенной.

Советы путешественникам

  1. Бронируйте поезда напрямую на сайте ONCF.
  2. Держите наличные — карточки принимают далеко не везде.
  3. Берите с собой туалетную бумагу и влажные салфетки.
  4. Не рассчитывайте на кондиционер — жара неизбежна.
  5. Пробуйте тажин с сухофруктами — это лучший вкус Марокко.

А что если…

…поехать не в сентябре? Весной и осенью жара меньше, а туристов — значительно меньше. Или выбрать север страны: Танжер, Рабат, Асила. Там морской климат, прохлада и совсем другое ощущение Марокко.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы

Минусы

Яркие пейзажи, восточная архитектура

Жара и пыль

Вкусная еда (если выбрать удачно)

Проблемы с сервисом

Удобное железнодорожное сообщение

Такси и торг везде

Много колорита и фактуры

Туризм часто навязчив

FAQ

Какой город выбрать для первого знакомства с Марокко?
Марракеш подойдёт тем, кто любит движение и колорит, Фес — тем, кто ищет тишину и атмосферу старинного Востока.

Что лучше брать с собой из еды и напитков?
Свои перекусы, орешки и бутылку воды. В поездах и на экскурсиях это спасает от жары и дефицита сервиса.

Мифы и правда

  • Миф: в Марокко всё дешево.
    Правда: туристические места нередко дороже европейских.
    Миф: все говорят по-английски.
    Правда: в основном — французский и арабский.
    Миф: тажин — кулинарное чудо.
    Правда: это просто удобная посуда для тушения, вкус зависит от повара.

Интересные факты

  1. В Марокко работают современные скоростные поезда — единственные в Африке.
  2. Кус-кус готовят по пятницам, как праздничное блюдо.
  3. В старых мединах до сих пор живут ремесленники, передающие мастерство из поколения в поколение.

