Марокко без восторга: как жаркое королевство превратилось в испытание для туристов
Сентябрь в Марокко — не самое простое время для путешествий: солнце безжалостно, а жара не спадает даже ночью. Но именно тогда Виктор Гребнев и его спутница отправились в трёхнедельное путешествие по маршруту Марракеш — Фес — Касабланка. И пусть впечатлений хватило с избытком, в конце поездки у них осталось ощущение, что второй раз сюда они не поедут.
Перелёты и размещение
Для маршрута выбрали два рейса: туда — Turkish Airlines через Стамбул (72 000 ₽ на двоих), обратно — Pegasus Airlines (58 000 ₽). Перелёты прошли без приключений, а логистика между городами оказалась продуманной.
Жильё бронировали заранее. Принципиально избегали отелей в медине — шум, толпы и трудности с багажом отпугивали. Вместо этого выбрали современные районы с нормальной транспортной доступностью.
|
Город
|
Отель
|
Класс
|
Стоимость
|
Оценка
|
Марракеш
|
Swiss Continental Marrakech
|
4
|
21 900 ₽ / 2 ночи
|
Отличный сервис, новый интерьер
|
Фес
|
Ramada by Wyndham Fes
|
5
|
19 500 ₽ / 4 ночи + 2 800 ₽ налог
|
Разочарование: 2/10
|
Касабланка
|
Radisson Gauthier La Citadelle
|
5
|
43 800 ₽ / 3 ночи
|
Безупречно, романтичная атмосфера
Лучшим оказался отель в Касабланке, где персонал даже поздравил пару с медовым месяцем, украсив номер розами. Худшим — Ramada в Фесе, где кондиционер дышал на ладан, фен не работал, а воды в бутылках не было вовсе.
Поезда и транспорт
По Марокко путешественники перемещались поездом. Долгий переезд из Марракеша в Фес занял 7 часов, а дорога до Касабланки — чуть больше четырёх. Вагоны кондиционированы, но прохлады не хватает, особенно к концу пути.
Сайт марокканских железных дорог удобен, но при бронировании через посредников возможны накладки с временем отправления. Главное — приезжать заранее.
Поезда отличаются по типу: в одном случае сиденья расположены 2+2, в другом — 4 в ряд в купе. Туалеты простейшие, без урн, туалетную бумагу лучше взять с собой.
Из сервисов — тележка с напитками и снэками, проходящая один раз за поездку.
По стоимости железная дорога выигрывает:
- Марракеш — Фес: 5 200 ₽ на двоих
- Фес — Касабланка: 3 300 ₽
Авиаперелёт тем же маршрутом стоил бы вдвое дороже.
Такси и городское передвижение
Самая нервная часть поездки — такси. Приложение inDrive помогает избежать лишних разговоров, но оплату всё равно нужно вносить наличными. Водители не отличаются пунктуальностью, а состояние машин часто оставляет желать лучшего: кондиционер заменяют открытые окна, ремни — удача и молитва.
Чтобы не переплачивать, стоит посмотреть цену маршрута в приложении и уже с ней идти к водителям у вокзала — это лучший способ для торга.
Трамвай в Касабланке — приятное исключение. Современные, чистые, с кондиционером, билеты по 8 дирхам (≈80 ₽). Правда, местные часто проходят "зайцем", а турникеты можно обойти по путям, что для туриста выглядит экзотично.
Что посмотреть
Марракеш
Город впечатляет красками, но туристов слишком много. Даже прогулка по медине превращается в испытание: шум, давка, жара.
Список must-see стандартный: дворец Бахия, сад Мажорель и музей Ив-Сен Лорана. Билеты лучше покупать онлайн. Главная площадь Джемаа-эль-Фна больше похожа на ярмарку без конца и края.
Фес
Совсем другое ощущение: меньше туристов, больше пространства. Здесь можно пройтись по старому городу, встретив лишь пару человек.
Дворец Эль Глауи — почти без посетителей, дворец Дар Бата — музей исламского искусства с редким чувством покоя. Город стоит на холмах, и со смотровых площадок открываются захватывающие панорамы медины.
Шефшауэн и Касабланка
Шефшауэн, синий город, покоряет фотогеничностью. Четырёх часов хватает, чтобы обойти все улочки и сделать сотню снимков.
Касабланка же оставляет двойственное впечатление: архитектура арт-деко интересна, мечеть Хассана II впечатляет масштабом, но старый город после Феса выглядит буднично. Набережная красива лишь до маяка, дальше идти смысла нет — оживлённая трасса портит атмосферу.
Еда и напитки
Национальная кухня
Марокканские рестораны довольно однотипны: суп харира, кускус, тажин.
Харира густая, с нутом и лапшой, но без глубины вкуса. Традиционные сладкие печенья и финики к ней подают не везде — если принесли только лимон, вы в туристическом заведении.
Кускус оказался разочарованием: сухой и безвкусный. А вот тажины — удача.
Лучше всего сочетание мяса, сухофруктов и миндаля — насыщенный соус и аромат специй. Варианты с картофелем чаще всего для туристов, а овощные тажины довольно пресные.
Рыба и морепродукты
На побережье ассортимент шире. В Касабланке много французских и испанских ресторанов. На рынке еда вкусная, но атмосфера хаотичная и шумная. К тому же "бесплатные закуски" в счёт включают отдельно — 450 ₽ за двоих.
Средние цены:
- Дорада на гриле — 1 150 ₽
- Омлет с кальмаром — 500 ₽
- Паэлья на двоих — 2 700-3 200 ₽
Где поесть
- Cabestan - модный, но душный ресторан у моря, где курят внутри.
- El Cenador - спокойнее, светлее и дешевле.
- Taverne Dauphine - французский стиль, простая подача, хорошее качество.
- Casa Jose Gauthier - честные цены и порции, приятная атмосфера.
Покупки и сувениры
Минимаркетов вроде "7-11" здесь нет. В мелких лавках всё зависит от совести продавца. Надёжнее — Carrefour или Marjane, где есть и продукты, и алкоголь.
Сувениры лучше брать на рынках, но с торгом. Керамика, деревянные фигурки, брелоки — классический набор. Главное — не поддаваться азарту: настоящая цена в разы ниже предложенной.
Советы путешественникам
- Бронируйте поезда напрямую на сайте ONCF.
- Держите наличные — карточки принимают далеко не везде.
- Берите с собой туалетную бумагу и влажные салфетки.
- Не рассчитывайте на кондиционер — жара неизбежна.
- Пробуйте тажин с сухофруктами — это лучший вкус Марокко.
А что если…
…поехать не в сентябре? Весной и осенью жара меньше, а туристов — значительно меньше. Или выбрать север страны: Танжер, Рабат, Асила. Там морской климат, прохлада и совсем другое ощущение Марокко.
Плюсы и минусы поездки
|
Плюсы
|
Минусы
|
Яркие пейзажи, восточная архитектура
|
Жара и пыль
|
Вкусная еда (если выбрать удачно)
|
Проблемы с сервисом
|
Удобное железнодорожное сообщение
|
Такси и торг везде
|
Много колорита и фактуры
|
Туризм часто навязчив
FAQ
Какой город выбрать для первого знакомства с Марокко?
Марракеш подойдёт тем, кто любит движение и колорит, Фес — тем, кто ищет тишину и атмосферу старинного Востока.
Что лучше брать с собой из еды и напитков?
Свои перекусы, орешки и бутылку воды. В поездах и на экскурсиях это спасает от жары и дефицита сервиса.
Мифы и правда
- Миф: в Марокко всё дешево.
Правда: туристические места нередко дороже европейских.
• Миф: все говорят по-английски.
Правда: в основном — французский и арабский.
• Миф: тажин — кулинарное чудо.
Правда: это просто удобная посуда для тушения, вкус зависит от повара.
Интересные факты
- В Марокко работают современные скоростные поезда — единственные в Африке.
- Кус-кус готовят по пятницам, как праздничное блюдо.
- В старых мединах до сих пор живут ремесленники, передающие мастерство из поколения в поколение.
