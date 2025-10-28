Сочи — как метро в час пик, а Байкал дороже Турции: чем теперь пугает внутренний отдых
Телеграм-канал "Крыша ТурДома" в выходные опубликовал результаты двойного опроса, посвящённого проблемам внутреннего и международного туризма. В каждом из них приняли участие около полутора тысяч пользователей, которые могли выбрать несколько ответов. Результаты показали, что тревожность и раздражение путешественников чаще всего связаны не с погодой или языковыми барьерами, а с ценами и перегруженностью популярных направлений.
Главный раздражитель — стоимость отелей
И для заграничных, и для российских поездок ключевой фактор недовольства оказался одинаковым — стоимость проживания.
В опросе, посвящённом международным направлениям, 41% участников пожаловались на подорожание отелей и несоответствие цены качеству услуг. При обсуждении внутреннего туризма доля недовольных ещё выше — 55%. Этот показатель стал самым ярким индикатором разочарования путешественников.
Эксперты объясняют: россияне стали чаще сравнивать отпуск внутри страны с отдыхом за рубежом, где аналогичные по уровню отели зачастую обходятся дешевле. Разница в сервисе и инфраструктуре остаётся заметной.
Переполненные курорты и "туристический стресс"
Ещё одной проблемой поездок по России участники назвали перенасыщенность курортов. Почти половина (48%) отметила, что чрезмерная плотность туристов мешает наслаждаться отпуском. Особенно остро это ощущается на популярных маршрутах — Сочи, Крым, Байкал, Санкт-Петербург.
Кроме того, 28% участников указали на сложности с покупкой железнодорожных билетов: нехватка мест, неудобные расписания и постоянные изменения в тарифах.
"Мы привыкли уже, что можно путешествовать по своей стране. Мне кажется, в инфраструктуре за последние 10 лет был сделан огромный скачок. Такой же хотелось бы видеть и для природных достопримечательностей", — отметил один из подписчиков "Крыши ТурДома".
Перелёты как источник стресса
Для международного туризма главным раздражителем стали проблемы с авиаперевозками. Этот вариант выбрали 47% опрошенных. На втором месте — ухудшение сервиса авиакомпаний: 28% считают, что внимание к клиентам и комфорт в полётах стали хуже.
Нестабильное расписание, отмены рейсов, задержки и подорожание билетов — всё это делает поездку за границу более нервным испытанием, чем раньше.
Как туристы оценивают развитие отрасли
Респонденты также поделились общим мнением о развитии туризма.
• Улучшение в сфере международных путешествий отметили только 6% участников.
• В отношении внутреннего туризма позитив оценили 15% респондентов — в два с половиной раза больше.
При этом 43% путешественников, выбирающих зарубежные направления, уверены: качество отдыха напрямую зависит от страны и бюджета поездки. Среди тех, кто путешествует по России, так считают лишь 32%, что указывает на ограниченные возможности купить "повышенный комфорт" даже за большие деньги.
Что пишут туристы
В комментариях под опросом пользователи делились впечатлениями и примерами из личного опыта.
"На наших курортах пугает и удивляет публика. Были в Геленджике первыми рейсами, на шикарном променаде с реликтовыми соснами народ дикий. Носятся дети, по сторонам мат-перемат, дамы дико оголённые в очумелых нарядах, везде толпы. Уехали на Тонкий мыс, там спокойно, новый парк Молодёжный. Но отдыхать в центре курорта невозможно", — рассказала участница обсуждения.
Такие отзывы показывают, что для многих россиян важна не только инфраструктура, но и "культура отдыха" — уровень поведения и комфорта в местах массового скопления людей.
Сравнение факторов стресса
|Фактор
|Международный туризм
|Внутренний туризм
|Подорожание отелей
|41%
|55%
|Проблемы с авиаперевозками
|47%
|-
|Падение уровня сервиса авиакомпаний
|28%
|-
|Переполненность курортов
|-
|48%
|Проблемы с ж/д билетами
|-
|28%
Как снизить тревожность во время поездок
-
Бронируйте заранее. За 2-3 месяца до поездки можно сэкономить до 20% на отелях и билетах.
-
Выбирайте альтернативные направления. Вместо Сочи — Туапсе или Абхазия; вместо Бали — Ломбок или Пхукет вне сезона.
-
Следите за отзывами. Реальные комментарии часто дают более точное представление о сервисе, чем рекламные фото.
-
Планируйте маршруты вне пиковых дат. Путешествия в мае и сентябре дешевле и спокойнее.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Выбирать популярные курорты в разгар сезона.
Последствие: Переполненные пляжи, очереди, стресс.
Альтернатива: Отдыхать в межсезонье или выбирать малолюдные регионы.
-
Ошибка: Не сравнивать цены и сервис заранее.
Последствие: Переплата за посредственный отель.
Альтернатива: Использовать агрегаторы вроде Ostrovok, Booking или Яндекс. Путешествия для анализа предложений.
-
Ошибка: Игнорировать транспортные риски.
Последствие: Потеря денег при отмене рейсов.
Альтернатива: Покупать билеты с возможностью обмена и возврата.
А что если внутренний туризм действительно станет удобнее?
Если власти продолжат вкладываться в развитие инфраструктуры, то доля удовлетворённых путешественников внутри страны может впервые сравняться с заграничными направлениями. Уже сегодня строятся новые дороги к природным паркам, обновляются санатории и внедряются цифровые сервисы бронирования.
Главный вызов — обеспечить адекватное соотношение цены и качества, чтобы поездка на Байкал или в Карелию не стоила дороже, чем неделя в Турции.
Плюсы и минусы путешествий по России
|Плюсы
|Минусы
|Безвизовые поездки, нет языкового барьера
|Высокие цены на отели
|Разнообразие природных ландшафтов
|Перегруженность популярных направлений
|Возможность открыть малоизвестные регионы
|Проблемы с транспортом и сервисом
FAQ
Почему отели в России дороже, чем за границей?
Часто из-за короткого туристического сезона и высоких операционных расходов — от доставки продуктов до коммунальных тарифов.
Что выбрать для спокойного отдыха без толп?
Мурманская область, Алтай, Калининград, Псков и Соловки — отличные варианты для путешествий вне сезона.
Как избежать стрессов при перелётах?
Покупать прямые рейсы, выбирать утренние вылеты и оформлять страховку от задержек.
Мифы и правда
-
Миф: За границей всегда дешевле.
Правда: В низкий сезон цены на российские курорты могут быть сопоставимы с зарубежными.
-
Миф: В России нет качественного сервиса.
Правда: В крупных городах и премиальных отелях уровень обслуживания не уступает иностранным стандартам.
-
Миф: Путешествия по России скучны.
Правда: Байкал, Камчатка, Дагестан и Карелия давно стали альтернативой морским курортам.
Интересные факты
• По данным Ростуризма, летом 2025 года внутренний туризм вырос на 12% по сравнению с прошлым годом.
• Средняя продолжительность поездки по России — 6,5 дней, за рубеж — 9.
• Самыми дорогими регионами остаются Краснодарский край и Москва, самыми доступными — Поволжье и Карелия.
