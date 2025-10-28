Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
девушка в аэропорту
девушка в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 21:16

Сочи — как метро в час пик, а Байкал дороже Турции: чем теперь пугает внутренний отдых

Туристов больше раздражают цены, чем сервис или погода — TourDom.ru

Телеграм-канал "Крыша ТурДома" в выходные опубликовал результаты двойного опроса, посвящённого проблемам внутреннего и международного туризма. В каждом из них приняли участие около полутора тысяч пользователей, которые могли выбрать несколько ответов. Результаты показали, что тревожность и раздражение путешественников чаще всего связаны не с погодой или языковыми барьерами, а с ценами и перегруженностью популярных направлений.

Главный раздражитель — стоимость отелей

И для заграничных, и для российских поездок ключевой фактор недовольства оказался одинаковым — стоимость проживания.
В опросе, посвящённом международным направлениям, 41% участников пожаловались на подорожание отелей и несоответствие цены качеству услуг. При обсуждении внутреннего туризма доля недовольных ещё выше — 55%. Этот показатель стал самым ярким индикатором разочарования путешественников.

Эксперты объясняют: россияне стали чаще сравнивать отпуск внутри страны с отдыхом за рубежом, где аналогичные по уровню отели зачастую обходятся дешевле. Разница в сервисе и инфраструктуре остаётся заметной.

Переполненные курорты и "туристический стресс"

Ещё одной проблемой поездок по России участники назвали перенасыщенность курортов. Почти половина (48%) отметила, что чрезмерная плотность туристов мешает наслаждаться отпуском. Особенно остро это ощущается на популярных маршрутах — Сочи, Крым, Байкал, Санкт-Петербург.

Кроме того, 28% участников указали на сложности с покупкой железнодорожных билетов: нехватка мест, неудобные расписания и постоянные изменения в тарифах.

"Мы привыкли уже, что можно путешествовать по своей стране. Мне кажется, в инфраструктуре за последние 10 лет был сделан огромный скачок. Такой же хотелось бы видеть и для природных достопримечательностей", — отметил один из подписчиков "Крыши ТурДома".

Перелёты как источник стресса

Для международного туризма главным раздражителем стали проблемы с авиаперевозками. Этот вариант выбрали 47% опрошенных. На втором месте — ухудшение сервиса авиакомпаний: 28% считают, что внимание к клиентам и комфорт в полётах стали хуже.

Нестабильное расписание, отмены рейсов, задержки и подорожание билетов — всё это делает поездку за границу более нервным испытанием, чем раньше.

Как туристы оценивают развитие отрасли

Респонденты также поделились общим мнением о развитии туризма.
• Улучшение в сфере международных путешествий отметили только 6% участников.
• В отношении внутреннего туризма позитив оценили 15% респондентов — в два с половиной раза больше.

При этом 43% путешественников, выбирающих зарубежные направления, уверены: качество отдыха напрямую зависит от страны и бюджета поездки. Среди тех, кто путешествует по России, так считают лишь 32%, что указывает на ограниченные возможности купить "повышенный комфорт" даже за большие деньги.

Что пишут туристы

В комментариях под опросом пользователи делились впечатлениями и примерами из личного опыта.

"На наших курортах пугает и удивляет публика. Были в Геленджике первыми рейсами, на шикарном променаде с реликтовыми соснами народ дикий. Носятся дети, по сторонам мат-перемат, дамы дико оголённые в очумелых нарядах, везде толпы. Уехали на Тонкий мыс, там спокойно, новый парк Молодёжный. Но отдыхать в центре курорта невозможно", — рассказала участница обсуждения.

Такие отзывы показывают, что для многих россиян важна не только инфраструктура, но и "культура отдыха" — уровень поведения и комфорта в местах массового скопления людей.

Сравнение факторов стресса

Фактор Международный туризм Внутренний туризм
Подорожание отелей 41% 55%
Проблемы с авиаперевозками 47% -
Падение уровня сервиса авиакомпаний 28% -
Переполненность курортов - 48%
Проблемы с ж/д билетами - 28%

Как снизить тревожность во время поездок

  1. Бронируйте заранее. За 2-3 месяца до поездки можно сэкономить до 20% на отелях и билетах.

  2. Выбирайте альтернативные направления. Вместо Сочи — Туапсе или Абхазия; вместо Бали — Ломбок или Пхукет вне сезона.

  3. Следите за отзывами. Реальные комментарии часто дают более точное представление о сервисе, чем рекламные фото.

  4. Планируйте маршруты вне пиковых дат. Путешествия в мае и сентябре дешевле и спокойнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выбирать популярные курорты в разгар сезона.
    Последствие: Переполненные пляжи, очереди, стресс.
    Альтернатива: Отдыхать в межсезонье или выбирать малолюдные регионы.

  • Ошибка: Не сравнивать цены и сервис заранее.
    Последствие: Переплата за посредственный отель.
    Альтернатива: Использовать агрегаторы вроде Ostrovok, Booking или Яндекс. Путешествия для анализа предложений.

  • Ошибка: Игнорировать транспортные риски.
    Последствие: Потеря денег при отмене рейсов.
    Альтернатива: Покупать билеты с возможностью обмена и возврата.

А что если внутренний туризм действительно станет удобнее?

Если власти продолжат вкладываться в развитие инфраструктуры, то доля удовлетворённых путешественников внутри страны может впервые сравняться с заграничными направлениями. Уже сегодня строятся новые дороги к природным паркам, обновляются санатории и внедряются цифровые сервисы бронирования.

Главный вызов — обеспечить адекватное соотношение цены и качества, чтобы поездка на Байкал или в Карелию не стоила дороже, чем неделя в Турции.

Плюсы и минусы путешествий по России

Плюсы Минусы
Безвизовые поездки, нет языкового барьера Высокие цены на отели
Разнообразие природных ландшафтов Перегруженность популярных направлений
Возможность открыть малоизвестные регионы Проблемы с транспортом и сервисом

FAQ

Почему отели в России дороже, чем за границей?
Часто из-за короткого туристического сезона и высоких операционных расходов — от доставки продуктов до коммунальных тарифов.

Что выбрать для спокойного отдыха без толп?
Мурманская область, Алтай, Калининград, Псков и Соловки — отличные варианты для путешествий вне сезона.

Как избежать стрессов при перелётах?
Покупать прямые рейсы, выбирать утренние вылеты и оформлять страховку от задержек.

Мифы и правда

  • Миф: За границей всегда дешевле.
    Правда: В низкий сезон цены на российские курорты могут быть сопоставимы с зарубежными.

  • Миф: В России нет качественного сервиса.
    Правда: В крупных городах и премиальных отелях уровень обслуживания не уступает иностранным стандартам.

  • Миф: Путешествия по России скучны.
    Правда: Байкал, Камчатка, Дагестан и Карелия давно стали альтернативой морским курортам.

Интересные факты

• По данным Ростуризма, летом 2025 года внутренний туризм вырос на 12% по сравнению с прошлым годом.
• Средняя продолжительность поездки по России — 6,5 дней, за рубеж — 9.
• Самыми дорогими регионами остаются Краснодарский край и Москва, самыми доступными — Поволжье и Карелия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Электронная виза в Индию оформляется за 3–4 дня и позволяет находиться в стране до 30 дней сегодня в 13:22
Как сэкономить на визе и не попасть впросак: инструкция для тех, кто летит в Индию впервые

Оформление визы в Индию может стать препятствием для вашей поездки в Гоа. Узнайте, как избежать ошибок и что нужно знать о 4-дневном сроке подачи!

Читать полностью » Пустынное сафари в Дубае: маршрут, программа и лучшие локации для заката сегодня в 12:23
Пустыня под звёздами: приключение, которое переворачивает представление о Дубае

Песчаные дюны, закат над пустыней и вечер у костра под звёздами. Погрузитесь в восточную сказку на сафари в Дубае — драйв, ужин и магия Аравии за один день.

Читать полностью » Путешествие в Териберку: маршрут по достопримечательностям и берегам Баренцева моря сегодня в 11:19
Что скрывает Териберка: кладбище кораблей, водопады и пляж Яйца драконов

Путешествие к самому краю России: тундра, Баренцево море, северное сияние и вкус свежих морепродуктов. Териберка — место, где дышит Арктика.

Читать полностью » Что посмотреть в Дубае за один день: маршрут по ключевым локациям города сегодня в 10:11
От старинных базаров до Бурдж-Халифы: как увидеть Дубай во всей его красе

Всего за 10 часов вы увидите весь Дубай — от древних базаров до небоскрёбов будущего. Путешествие, которое раскроет душу эмирата с двух сторон — истории и инноваций.

Читать полностью » Маршрут по Северной Осетии: главные достопримечательности за один день сегодня в 9:51
Земля, где каждый камень помнит историю: маршрут по Осетии за один день

Один день в сердце Кавказа: ущелья, башни, монастыри и легенды. Маршрут по Северной Осетии, где горы касаются неба и каждое место хранит свою историю.

Читать полностью » Музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге: экспозиция, адрес и часы работы сегодня в 8:46
Екатеринбург - город, в котором звучит гитара Высоцкого: прогулка по местам памяти

Город на Урале, где живёт память о Владимире Высоцком: музей, граффити, памятники и панорамы небоскрёба «Высоцкий». Путешествие по местам поэта.

Читать полностью » Что посмотреть в Калининграде: автобусный маршрут и речная прогулка по Преголе сегодня в 7:57
Легенды ворот, философ и марципан: прогулка по Калининграду, где всё имеет вкус истории

Откройте Калининград с двух сторон: наземный маршрут по улицам старого Кёнигсберга и водная прогулка по Преголе с посещением острова Канта.

Читать полностью » Хибины и Кировск: маршрут по главным достопримечательностям Кольского полуострова сегодня в 6:53
Хибины - заполярное чудо России: древние горы, ледяные дворцы и сад, где растут арбузы

Древние горы, редкие минералы и северный ботанический сад. Хибины и Кировск — путешествие в сердце Заполярья, где природа соединяется с легендами.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
В оранжерее Томского госуниверситета впервые зацвёл редкий кирказон цимбиферный
Красота и здоровье
Учёные создали анализ крови, который с точностью более 80% определяет риск послеродовой депрессии
Наука
INRAP: во Франции обнаружен археологический комплекс с 6000-летней историей заселения
Дом
Сапонин в каштанах помогает защитить одежду от моли без химии
Наука
CUORE: физики пытаются зафиксировать событие, происходящее раз в триллион триллионов лет
Дом
Вещи с принтами и из деликатных тканей нужно стирать вывернутыми наизнанку
Еда
Американские шеф-повара объяснили, почему проросший лук безопасен и как его использовать
Авто и мото
Porsche завершит выпуск Macan первого поколения к середине 2026 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet