Сочи — как метро в час пик, а Байкал дороже Турции: чем теперь пугает внутренний отдых

Телеграм-канал "Крыша ТурДома" в выходные опубликовал результаты двойного опроса, посвящённого проблемам внутреннего и международного туризма. В каждом из них приняли участие около полутора тысяч пользователей, которые могли выбрать несколько ответов. Результаты показали, что тревожность и раздражение путешественников чаще всего связаны не с погодой или языковыми барьерами, а с ценами и перегруженностью популярных направлений.

Главный раздражитель — стоимость отелей

И для заграничных, и для российских поездок ключевой фактор недовольства оказался одинаковым — стоимость проживания.

В опросе, посвящённом международным направлениям, 41% участников пожаловались на подорожание отелей и несоответствие цены качеству услуг. При обсуждении внутреннего туризма доля недовольных ещё выше — 55%. Этот показатель стал самым ярким индикатором разочарования путешественников.

Эксперты объясняют: россияне стали чаще сравнивать отпуск внутри страны с отдыхом за рубежом, где аналогичные по уровню отели зачастую обходятся дешевле. Разница в сервисе и инфраструктуре остаётся заметной.

Переполненные курорты и "туристический стресс"

Ещё одной проблемой поездок по России участники назвали перенасыщенность курортов. Почти половина (48%) отметила, что чрезмерная плотность туристов мешает наслаждаться отпуском. Особенно остро это ощущается на популярных маршрутах — Сочи, Крым, Байкал, Санкт-Петербург.

Кроме того, 28% участников указали на сложности с покупкой железнодорожных билетов: нехватка мест, неудобные расписания и постоянные изменения в тарифах.

"Мы привыкли уже, что можно путешествовать по своей стране. Мне кажется, в инфраструктуре за последние 10 лет был сделан огромный скачок. Такой же хотелось бы видеть и для природных достопримечательностей", — отметил один из подписчиков "Крыши ТурДома".

Перелёты как источник стресса

Для международного туризма главным раздражителем стали проблемы с авиаперевозками. Этот вариант выбрали 47% опрошенных. На втором месте — ухудшение сервиса авиакомпаний: 28% считают, что внимание к клиентам и комфорт в полётах стали хуже.

Нестабильное расписание, отмены рейсов, задержки и подорожание билетов — всё это делает поездку за границу более нервным испытанием, чем раньше.

Как туристы оценивают развитие отрасли

Респонденты также поделились общим мнением о развитии туризма.

• Улучшение в сфере международных путешествий отметили только 6% участников.

• В отношении внутреннего туризма позитив оценили 15% респондентов — в два с половиной раза больше.

При этом 43% путешественников, выбирающих зарубежные направления, уверены: качество отдыха напрямую зависит от страны и бюджета поездки. Среди тех, кто путешествует по России, так считают лишь 32%, что указывает на ограниченные возможности купить "повышенный комфорт" даже за большие деньги.

Что пишут туристы

В комментариях под опросом пользователи делились впечатлениями и примерами из личного опыта.

"На наших курортах пугает и удивляет публика. Были в Геленджике первыми рейсами, на шикарном променаде с реликтовыми соснами народ дикий. Носятся дети, по сторонам мат-перемат, дамы дико оголённые в очумелых нарядах, везде толпы. Уехали на Тонкий мыс, там спокойно, новый парк Молодёжный. Но отдыхать в центре курорта невозможно", — рассказала участница обсуждения.

Такие отзывы показывают, что для многих россиян важна не только инфраструктура, но и "культура отдыха" — уровень поведения и комфорта в местах массового скопления людей.

Сравнение факторов стресса

Фактор Международный туризм Внутренний туризм Подорожание отелей 41% 55% Проблемы с авиаперевозками 47% - Падение уровня сервиса авиакомпаний 28% - Переполненность курортов - 48% Проблемы с ж/д билетами - 28%

Как снизить тревожность во время поездок

Бронируйте заранее. За 2-3 месяца до поездки можно сэкономить до 20% на отелях и билетах. Выбирайте альтернативные направления. Вместо Сочи — Туапсе или Абхазия; вместо Бали — Ломбок или Пхукет вне сезона. Следите за отзывами. Реальные комментарии часто дают более точное представление о сервисе, чем рекламные фото. Планируйте маршруты вне пиковых дат. Путешествия в мае и сентябре дешевле и спокойнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выбирать популярные курорты в разгар сезона.

Последствие: Переполненные пляжи, очереди, стресс.

Альтернатива: Отдыхать в межсезонье или выбирать малолюдные регионы.

Ошибка: Не сравнивать цены и сервис заранее.

Последствие: Переплата за посредственный отель.

Альтернатива: Использовать агрегаторы вроде Ostrovok, Booking или Яндекс. Путешествия для анализа предложений.

Ошибка: Игнорировать транспортные риски.

Последствие: Потеря денег при отмене рейсов.

Альтернатива: Покупать билеты с возможностью обмена и возврата.

А что если внутренний туризм действительно станет удобнее?

Если власти продолжат вкладываться в развитие инфраструктуры, то доля удовлетворённых путешественников внутри страны может впервые сравняться с заграничными направлениями. Уже сегодня строятся новые дороги к природным паркам, обновляются санатории и внедряются цифровые сервисы бронирования.

Главный вызов — обеспечить адекватное соотношение цены и качества, чтобы поездка на Байкал или в Карелию не стоила дороже, чем неделя в Турции.

Плюсы и минусы путешествий по России

Плюсы Минусы Безвизовые поездки, нет языкового барьера Высокие цены на отели Разнообразие природных ландшафтов Перегруженность популярных направлений Возможность открыть малоизвестные регионы Проблемы с транспортом и сервисом

FAQ

Почему отели в России дороже, чем за границей?

Часто из-за короткого туристического сезона и высоких операционных расходов — от доставки продуктов до коммунальных тарифов.

Что выбрать для спокойного отдыха без толп?

Мурманская область, Алтай, Калининград, Псков и Соловки — отличные варианты для путешествий вне сезона.

Как избежать стрессов при перелётах?

Покупать прямые рейсы, выбирать утренние вылеты и оформлять страховку от задержек.

Мифы и правда

Миф: За границей всегда дешевле.

Правда: В низкий сезон цены на российские курорты могут быть сопоставимы с зарубежными.

Миф: В России нет качественного сервиса.

Правда: В крупных городах и премиальных отелях уровень обслуживания не уступает иностранным стандартам.

Миф: Путешествия по России скучны.

Правда: Байкал, Камчатка, Дагестан и Карелия давно стали альтернативой морским курортам.

Интересные факты

• По данным Ростуризма, летом 2025 года внутренний туризм вырос на 12% по сравнению с прошлым годом.

• Средняя продолжительность поездки по России — 6,5 дней, за рубеж — 9.

• Самыми дорогими регионами остаются Краснодарский край и Москва, самыми доступными — Поволжье и Карелия.