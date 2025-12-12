Россия застыла под Ковром: как одно слово превратило рейсы в испытание

В российской туристической индустрии появилось новое символическое слово — "Ковер". Оно стало отражением реалий прошедшего года, когда путешественникам пришлось столкнуться с частыми задержками и отменами авиарейсов. Об этом сообщает издание "Ridus.ru" со ссылкой на результаты опроса Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Голос туристов

АТОР провела опрос в своём Telegram-канале, предложив пользователям выбрать главное слово 2025 года, связанное с путешествиями. В голосовании приняли участие около тысячи человек. Более половины — 59% — назвали "Ковер" самым значимым выражением, подчеркнув его связь с авиационными трудностями и временными ограничениями, введёнными под этим кодовым режимом.

На втором месте оказалось слово "безвиз", набравшее 27% голосов. Оно символизирует растущий интерес россиян к странам, с которыми действуют упрощённые правила въезда. Замкнул тройку термин "мазут" — его выбрали 7% респондентов, увидев в нём метафору для описания сложных или "вязких" ситуаций на туристическом рынке.

Остальные претенденты

В шорт-лист попали и другие слова, отражающие настроение отрасли: "реестр", "налог", "период охлаждения", "замедление", "тайфун", "облет" и "автотуризм". Некоторые из них обозначают конкретные процессы — например, регулирование и экономическое давление на бизнес, другие же передают влияние природных и логистических факторов на маршруты.

Участники могли голосовать с 4 по 11 декабря и выбирать несколько вариантов одновременно. Примечательно, что слово "инвестиции" не получило ни одного голоса — редкий случай для сферы, где финансовая устойчивость традиционно считается ключевым показателем.

Эхо режима "Ковер"

Сам режим "Ковер", давший название победителю, используется в авиации для временного ограничения полётов в определённых районах. Из-за таких мер российские туристы нередко сталкивались с переносами рейсов и многочасовыми ожиданиями в аэропортах. Туроператоры заранее предупреждали клиентов о возможных задержках и советовали рассчитывать на собственные ресурсы, включая питание, поскольку ожидание талонов на обед могло затянуться.

"Ковер" стал не просто техническим термином, а своеобразным символом уходящего года — знаком адаптации путешественников к непредсказуемым обстоятельствам.