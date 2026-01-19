Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 14:27

Сообщение в чате может стоить всей поездки: мошенники освоили новый туристический приём

Мошенники используют чаты поиска попутчиков для обмана — МВД России

В популярных чатах для путешественников и автолюбителей появилась новая опасность, с которой всё чаще сталкиваются россияне. Под видом обычного поиска попутчиков злоумышленники выстраивают продуманную схему обмана, нацеленную на тех, кто планирует поездки в удалённые регионы. На первый взгляд такие предложения выглядят правдоподобно и не вызывают подозрений. Об этом сообщает RT со ссылкой на управление МВД России по борьбе с киберпреступностью.

Как работает схема с фиктивными поездками

По данным правоохранителей, мошенники активно используют чаты и тематические сообщества, посвящённые совместным поездкам и путешествиям. Они публикуют объявления о поиске попутчиков, выбирая маршруты в труднодоступные или малонаселённые пункты, где сложнее проверить информацию о перевозчике. Такой подход снижает настороженность пользователей, поскольку альтернативных вариантов поездки зачастую немного. После отклика потенциальной жертвы злоумышленники стараются как можно быстрее перевести общение в личные сообщения или сторонний мессенджер, где диалог становится менее формальным и кажется безопасным.

Подобные схемы всё чаще дополняют уже известные форматы онлайн-обмана, с которыми сталкиваются туристы при самостоятельном планировании поездок, включая ситуации, когда туристы остались без забронированных вилл на популярных курортах. Общий принцип остаётся прежним — создание иллюзии срочности и доверия.

Фишинговые ссылки под видом бронирования

Следующий этап связан с якобы оформлением бронирования места. Мошенники отправляют ссылку, которая визуально напоминает страницу сервиса оплаты или подтверждения поездки. На деле это фишинговый ресурс, предназначенный для кражи банковских данных или доступа к аккаунтам. В МВД подчёркивают, что такие сайты часто копируют интерфейсы известных платформ, из-за чего подмена остаётся незамеченной до момента списания средств.

"В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдалённых или труднодоступных населённых пунктов", — сообщили в ведомстве.

Риски финансовых потерь в поездках остаются актуальными и в других ситуациях — от онлайн-бронирований до личных контактов на курортах, где фиксируются кражи денег у российских туристов, особенно при снижении бдительности.

Рекомендации для безопасных поездок

Правоохранители советуют не терять осторожность даже при планировании короткой или привычной поездки. Особое внимание стоит уделять ссылкам, которые присылают незнакомые люди, а также просьбам о предоплате вне официальных сервисов. Эксперты рекомендуют заранее продумывать маршрут, пользоваться услугами проверенных перевозчиков и избегать переходов по сомнительным страницам из мессенджеров. Также важно помнить, что мошеннические схемы часто комбинируются и могут сопровождаться предложениями платных опросов или быстрых выплат.

Расширение подобных схем показывает, что злоумышленники всё активнее адаптируются к форматам туристических сообществ. Внимательность к деталям, проверка информации и аккуратное отношение к финансовым операциям остаются ключевыми условиями безопасных поездок.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

