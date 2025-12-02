Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Змей Горыныч Сочи Парк
Змей Горыныч Сочи Парк
© commons.wikimedia.org by AnatolySP is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:47

Черноморские курорты бьют рекорды: внутренний туризм стал фаворитом у молодёжи — вот что показали цифры

Сочи и Адлер входят в топ направлений у молодых туристов — аналитики

Независимо от различий в привычках и доходах, российские путешественники продолжают стремиться к Черноморскому побережью. Об этом сообщает издание "Кубанские Новости", отмечая устойчивый интерес к курортам Краснодарского края среди представителей всех возрастных групп.

Выбор направлений у разных поколений

Курорты региона удерживают ведущие позиции в планах отдыхающих благодаря сочетанию доступности, инфраструктуры и круглогодичной востребованности. По данным сервиса OneTwoTrip, Адлер и Сочи стабильно входят в число наиболее популярных направлений у зумеров, миллениалов и поколения икс. Миллениалы ставят Адлер на третье место среди всех вариантов отпуска, а зумеры включают в свой топ-5 сразу два курорта — Адлер и Сочи. Представители поколения икс также регулярно выбирают эти локации, подтверждая устойчивость предпочтений.

Тенденции распределяются и по масштабам внутреннего туризма. Среди молодых путешественников доля поездок по России достигает 75,4%, что делает зумеров самой ориентированной на внутренний отдых группой. Миллениалы выбирают российские города в 73,2% случаев, а иксы — в 67,9%. Эта разница демонстрирует, что привычки поколений формируются под влиянием как экономических факторов, так и восприятия инфраструктурной доступности.

Зарубежный отдых и ценовые ориентиры

На общем фоне выделяются представители старшего поколения. Бумеры чаще других предпочитают поездки за пределы страны: на российские направления приходится лишь 57,7% их путешествий. При этом аналитики отмечают умеренный рост интереса к зарубежным курортам у всех возрастных групп за последний год, хотя по числу внутренних бронирований лидируют крупнейшие российские города.

Расхождения заметны и в тратах на проживание. Самые высокие среднесуточные расходы характерны для поколения икс, чьи путешествия обходятся примерно в 8,7 тыс. рублей в день. Бумеры тратят около 8,2 тыс., миллениалы — 8,1 тыс. Более молодые туристы выбирают экономичные варианты: средняя стоимость проживания у зумеров составляет около 6 тыс. рублей, что связано с популярностью хостелов, апартаментов и гибких форм размещения.

