Дешёвые поездки начинаются с календаря: один месяц открывает те же города без переплат

Стоимость путешествия определяется не только страной, но и тем, когда именно вы туда едете. Один и тот же маршрут может обойтись в разы дешевле или дороже в зависимости от месяца: высокий сезон поднимает цены на билеты и отели, а периоды спада открывают доступ к тем же городам без толп и переплат. Именно поэтому грамотный выбор дат иногда экономит больше, чем поиск скидок. Об этом сообщает редакция iefimerida. gr.

Почему месяц поездки важнее направления

Пиковые периоды почти всегда совпадают с отпускными волнами, школьными каникулами и комфортной погодой. В это время растёт спрос — и вместе с ним стоимость проживания. В межсезонье ситуация меняется: отели снижают тарифы, а популярные локации становятся заметно спокойнее. Но универсального "дешёвого месяца" не существует — он разный для каждой страны.

Что показало исследование цен

Туристическое агентство Go2Africa проанализировало миллионы гостиничных цен на платформах бронирования и рассчитало среднюю стоимость номера по месяцам. В среднем самым дорогим оказался декабрь: именно в этом месяце 38 стран показали максимальные цены, включая Японию, Мексику, Таиланд и Австралию. Причины очевидны — праздники, массовые отпуска и рождественский сезон.

При этом самый дешёвый месяц часто не совпадает с "идеальной погодой". Например, для Греции это январь — выгодно по цене, но не по пляжному отдыху. А в ОАЭ самым бюджетным оказывается июль, когда жара делает поездку комфортной далеко не для всех. Поэтому экономия всегда требует баланса между ценой и ожиданиями.

Самые выгодные месяцы для популярных стран

Исследование показало, в какой месяц в среднем дешевле всего останавливаться в отелях в разных странах.

Январь

Дания, Италия, Греция, Мальта, Марокко, Турция, Великобритания, Узбекистан.

Февраль

Хорватия, Лихтенштейн, Черногория, Сан-Марино.

Март

Алжир, Бутан, Индонезия, Испания, Зимбабве.

Апрель

Грузия, Гватемала, Исландия, Словакия.

Май

Андорра, Япония, Иордания, Никарагуа.

Июнь

Австрия, Гренада, Гонконг, Сербия, Южная Африка.

Июль

Австралия, Белиз, Камбоджа, Оман, Намибия, ОАЭ.

Август

Багамы, Ботсвана, Папуа — Новая Гвинея, Маврикий, Саудовская Аравия.

Сентябрь

Антигуа и Барбуда, Аргентина, Барбадос, Доминиканская Республика, Гамбия, Мексика, Непал, Филиппины, Таиланд, Вьетнам.

Октябрь

Доминика, Мадагаскар, Монголия, Сенегал.

Ноябрь

Болгария, Эквадор, Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Ямайка, Кения, Португалия, Швеция, Швейцария.

Декабрь

Казахстан, Молдова.

Как использовать эти данные на практике

Самый дешёвый месяц — это не всегда лучший месяц. Он подойдёт тем, кто хочет сэкономить и готов мириться с прохладой, жарой или дождями. Если же важны море, фестивали или активный сезон, разумнее выбрать компромиссный период — цены там всё ещё ниже пиковых, а впечатлений больше.