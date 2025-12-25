Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 12:56

Таиланд начинается с потерь: как туристы отдают деньги ещё до выхода из аэропорта

Ошибки с наличными и картами приводят к лишним расходам в Таиланде — опытные туристы

Таиланд давно перестал быть экзотикой, но именно с деньгами у туристов здесь по-прежнему возникает больше всего ошибок. Первые часы после прилёта часто решают, сколько вы потеряете на комиссиях, невыгодном курсе и лишних услугах. Финансовые мелочи могут незаметно испортить впечатление даже от идеально спланированной поездки. Об этом сообщает дзен-канал "Rino4ka.Ru".

Как изменился денежный быт путешественников

Ещё пару десятилетий назад поездка в Таиланд выглядела совсем иначе. Туристы возили тревел-чеки, пользовались международными телефонными конторами и рассчитывались почти исключительно наличными. Банковские приложения, онлайн-переводы и мгновенные платежи тогда были редкостью, а пачка долларов легко превращалась в внушительный "кирпич" из батов из-за высокого курса.

Сегодня финансовая реальность стала проще, но требует большей осознанности. Современный путешественник уже не зависит от одного способа оплаты и может заранее выстроить удобную схему расчётов, минимизируя потери на конвертации и комиссиях. Этот подход хорошо знаком тем, кто привык полагаться на наличные доллары в странах с нестабильной банковской инфраструктурой, где к безналу всё ещё относятся с осторожностью.

Обмен валюты и первые шаги по прилёту

По прибытии в Бангкок оптимальным решением остаётся обмен денег в проверенных обменниках аэропорта Суварнабхуми, расположенных на нулевом этаже. Именно там традиционно предлагают один из самых выгодных курсов. В других аэропортах страны разумнее поменять небольшую сумму "на старт", а основной обмен сделать уже рядом с отелем — вне туристических зон курс почти всегда лучше.

Полезной привычкой становится установка приложения для конвертации валют. Оно помогает быстро ориентироваться в ценах и понимать реальную стоимость покупок. Это особенно актуально, поскольку Таиланд давно перестал быть ультрадешёвым направлением, и субъективное ощущение цен может вводить в заблуждение, как это часто происходит в странах Европы, где обмен валюты и доступ к наличным имеют свои локальные ограничения.

Наличные по-прежнему необходимы. При прохождении границы всё чаще просят подтвердить финансовую состоятельность: 20 000 бат на человека или 40 000 бат на семью. Подтверждение принимают наличными или в эквиваленте, поэтому лучше подготовиться заранее.

Наличные, карты и безналичные расчёты

Наиболее выгодно везти с собой доллары или евро крупными купюрами, независимо от года выпуска. Также принимаются юани. Купюры должны быть без повреждений — даже небольшие дефекты могут стать поводом для отказа в обмене. А вот наличные рубли брать нецелесообразно: их курс в Таиланде остаётся невыгодным.

Для повседневных расходов удобно использовать карту UnionPay, оформленную в российских банках. При снятии наличных в банкоматах действует фиксированная комиссия 250 бат, поэтому логичнее снимать сразу крупную сумму. Важно помнить местную особенность: сначала банкомат выдаёт деньги и только потом возвращает карту — туристы часто забывают её в устройстве.

Безналичная оплата доступна не везде и часто имеет минимальный порог. В сетевых магазинах он может начинаться от 200 бат, в ресторанах — от 300. Подобные нюансы хорошо знакомы путешественникам, которые сталкивались с тем, что даже при развитом туризме наличные остаются основным способом расчёта, как это происходит, например, на островных направлениях с ограниченным эквайрингом.

Транспорт, экскурсии и старые баты

Чтобы избежать переплат на транспорте, удобно пользоваться сервисами Bolt, Grab или InDriver. Они позволяют заранее видеть стоимость поездки и выбирать удобный способ оплаты. Экскурсии и трансферы многие путешественники бронируют заранее, оплачивая их безналично или внося депозит, что снижает необходимость носить крупные суммы наличных.

Если у вас остались баты с прошлых поездок, их можно смело брать с собой. В Таиланде принимают банкноты любых годов выпуска, даже очень старые. Это редкое исключение среди туристических стран и заметное преимущество для тех, кто возвращается сюда не впервые.

