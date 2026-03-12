Военные действия ставят на карту отпуск: почему Дубай и Катар стали слишком рискованными для путешествий
Представьте: вы в аэропорту Дубая, жара давит, кондиционеры гудят, а на табло мигает "отменен" под вашим рейсом в Москву. Знакомая картина для тысяч россиян в марте — стыковка в хабе Персидского залива сорвалась из-за внезапного закрытия неба. В прошлом месяце пара из Питера ждала три дня в отеле на карман авиакомпании, пока не прорвались через альтернативный маршрут. Такие истории повторяются, когда бои на Ближнем Востоке меняют расписания в считанные часы. МИД России 11 марта четко напомнил: не рискуйте, особенно если путь лежит через ОАЭ или Катар.
- Что именно рекомендует МИД
- Риски для тех, кто уже в пути
- Как вернули 59 тысяч человек
- Что делать при планировании
"Рекомендации МИД действуют с 3 марта и касаются шести стран Персидского залива, где нестабильность бьет по авиасообщению. Туристам стоит срочно пересмотреть планы, особенно если стыковка в этих хабах. Мы видим, как конфликты меняют цены на билеты и заставляют искать альтернативы. Лучше выбрать стабильные коридоры полетов, чтобы отпуск не превратился в ожидание."
Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов
Что именно рекомендует МИД
Министерство иностранных дел России продлило предупреждение от 3 марта. Оно касается поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Главная причина — боевые действия, которые парализуют авиахабы региона.
Дипломаты подчеркивают: воздержитесь от любых маршрутов через эти страны. Стыковочные рейсы отменяют без предупреждения, оставляя пассажиров в подвешенном состоянии. Это касается как туристов, так и бизнесменов.
Официальное сообщение вышло 11 марта. МИД ссылается на непредсказуемость обстановки для перевозчиков. Следите за обновлениями на сайте ведомства.
Риски для тех, кто уже в пути
Если вы уже в одной из шести стран, принимайте повышенные меры. Избегайте опасных районов и слушайте местных властей. При ракетных угрозах сразу в укрытие — это не шутки.
Держите связь с туроператорами и авиакомпаниями. Они дают свежие данные о рейсах. Задержки растягиваются на дни, как показывают недавние случаи.
Конфликт меняет все: от цен на перелеты до маршрутов. Турция выигрывает как альтернатива, а ОАЭ теряет туристов.
Планируйте осмотрительно, проверяйте безопасные коридоры.
Как вернули 59 тысяч человек
Российские и зарубежные авиакомпании завершили репатриацию. С 2 по 11 марта провели 284 рейса. Вывезли около 59 тысяч туристов и транзитных пассажиров.
Операция прошла успешно, по данным Минтранса. Но риски никуда не делись — стыковки все равно под угрозой. МИД предупреждает об этом заранее.
Такие кампании спасают, но лучше не доводить. Европа вводит свои сборы, а здесь — полная неопределенность.
Что делать при планировании
Эксперты советуют тщательно строить маршруты. Избегайте транзита через проблемные хабы. Следите за сообщениями МИД и посольств.
Весной ищите Красное море без рисков или Кавказ.
Осознанный подход спасает отпуск. Проверяйте жилье и напитки заранее.
"Сейчас идеальное время переключиться на Турцию или Египет — там логистика стабильна, несмотря на кризис в заливе. Репатриация показала, что операторы справляются, но лучше не испытывать судьбу с хабами вроде Дохи. Проверяйте страховку и альтернативные рейсы заранее. Безопасность превыше всего в таких условиях."
Эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков
FAQ
Можно ли лететь через ОАЭ сейчас?
Нет, МИД рекомендует воздержаться из-за рисков отмен. Выбирайте другие хабы.
Что делать, если я уже там?
Усиливайте меры безопасности, держите связь с операторами. Следуйте указаниям властей.
Репатриация завершена?
Да, 59 тысяч вывезли, но новые рейсы под угрозой.
Читайте также
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru