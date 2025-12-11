Полис есть, а помощи нет: как отпуск превращается в дорогой кошмар

Хитрость страховки может проявиться в самый неожиданный момент, когда турист уверен, что документ защитит от всех неприятностей. Об этом пишет издание АНБ24, ссылаясь на эксперта отрасли — генерального директора страхового брокера Андрея Шатова, который объяснил, какие ошибки чаще всего приводят к отказу в выплатах.

Почему выплаты тормозят

Многие путешественники убеждены: оформили полис — и в любой ситуации можно смело обращаться за помощью. Однако реальность сложнее. По словам Шатова, одним из распространённых препятствий для получения компенсации является обращение за медицинской помощью до уведомления менеджера страховой компании. Такой шаг, даже если он кажется очевидным в экстренной ситуации, может стать формальным основанием для отказа.

Ещё один частый случай отказа связан с состоянием пострадавшего. Если травма получена в состоянии алкогольного опьянения, страховщики могут усомниться в том, что это покрывается условиями полиса. Аналогично — занятия спортом или активностями, не включёнными в перечень, на который распространяется страховка, становятся поводом для отказа. Третье основание — сокрытие имеющихся хронических заболеваний, о которых страховая компания должна быть проинформирована заранее.

"Не все отказы происходят по вине туристов, но случаи, когда человек сам не выполнил требования полиса, встречаются регулярно", — приводит издание слова Шатова.

Причины вне контроля туриста

Эксперт обращает внимание и на ситуации, которые напрямую не зависят от действий самого путешественника. К примеру, в некоторых странах медицинские учреждения вообще не работают в связке со страховщиками, что означает необходимость оплаты лечения наличными. Казалось бы, человек выполнил все формальности, но по прибытии домой он должен сам собирать документы и только потом надеяться на возмещение расходов.

Даже те, кто внимательно изучил условия своего полиса и соблюдает все инструкции, могут столкнуться с трудностями, если в конкретном регионе нет прямых договорённостей между местными клиниками и страховыми партнёрами. В таких случаях процесс возврата денег растягивается и требует времени, а сумма, потраченная на лечение, иногда оказывается значительно выше ожидаемой.

Эксперт подчёркивает, что знание нюансов — не формальность, а необходимое условие для путешествий, особенно заграничных. Понимание того, что именно входит в покрытие, а что считается исключением, помогает избежать неприятных сюрпризов и финансовых потерь.