Турция, Египет, Таиланд — в черном списке: Роспотребнадзор экстренно предупредил о вспышках опасного вируса на популярных курортах

В июне на курортах жара стоит плотная, влажная, и это тот самый случай, когда стакан со льдом кажется спасением, а потом оборачивается проблемой. Роспотребнадзор отдельно предупредил туристов о всплесках энтеровирусных инфекций в Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме и на Бали. Риск выше там, где много людей, тёплая вода, общие поверхности и питание без лишней осторожности. Для отдыхающих это не абстрактная бумага из ведомства, а обычная курортная схема: руки, вода, еда и бассейн могут подвести в один и тот же день.

"Энтеровирусы на курортах чаще цепляют там, где туристы пьют воду из сомнительных источников и не следят за гигиеной рук. В жару заражение идёт быстрее, потому что люди чаще едят вне дома, пользуются общими бассейнами и берут напитки со льдом. Если на отдыхе появляется температура, боль в горле, тошнота или сыпь, тянуть нельзя. Нужна изоляция и связь со страховой, иначе можно быстро испортить весь отпуск". эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Где именно растут риски

Роспотребнадзор сообщил, что внутри России ситуация с энтеровирусными инфекциями на конец июня 2026 года остаётся стабильной и не выходит за пределы среднемноголетних значений. За границей картина другая: в ряде стран с тёплым климатом такие инфекции ходят круглый год. Летом, когда на пляжах и в отелях людей особенно много, нагрузка на инфраструктуру растёт, а вместе с ней растут и шансы столкнуться с вирусом.

Ведомство отдельно назвало Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам и Индонезию, включая Бали. В список также вошли Филиппины, Марокко, Кения, Греция, Италия, Испания, Бразилия, Аргентина и Мексика. Речь идёт не о запрете поездок, а о санитарном надзоре и обычной осторожности, без которой на курорте потом приходится искать аптеку вместо моря.

Как передаётся вирус

Источником заражения называют больного человека или носителя без симптомов. Сам вирус долго живёт во внешней среде, и этим он неудобен для отдыхающих. Подцепить его можно через воду, еду и обычный бытовой контакт.

Первый путь — вода. Риск связан с сырой водопроводной водой и льдом в напитках, который часто делают без понятного контроля. Второй путь — еда: плохо промытые овощи, зелень и фрукты в ресторанах и на кухнях отелей.

Третий путь — контактно-бытовой и воздушно-капельный. Вирус легко расходится в людных местах и через общие поверхности. В отпуске это особенно неприятно, потому что человек обычно расслабляется и перестаёт думать о простых вещах.

Четыре правила защиты

Роспотребнадзор советует мыть руки с мылом после улицы, туалета и перед едой. Немытыми руками трогать лицо, губы и глаза не стоит. Это банально, но именно такие мелочи чаще всего и ломают отдых.

Для питья, чистки зубов и умывания ведомство рекомендует использовать только заводскую бутилированную или кипячёную воду. Лёд в курортных барах лучше не брать, если нет уверенности в его происхождении. На жаре это выглядит мелочью, а потом выливается в очень неприятную историю.

Еду нельзя оставлять на солнце у шезлонгов, а все овощи и фрукты нужно мыть бутилированной водой. Отдельно советуют не глотать воду при купании и выбирать только официально проверенные водоёмы и бассейны. Контакт с людьми, у которых есть признаки простуды или недомогания, тоже лучше свести к минимуму.

Для тех, кто заранее планирует поездку, полезно заранее посмотреть правила въезда и бытовые риски на месте отдыха. В одном случае помогает заблаговременная подготовка к маршруту, в другом — обычная проверка отельной воды и кухни. Если нужна дополнительная опора по туристической части, можно заглянуть в материал о правилах въезда в Европу и отдельно сверить бытовые нюансы перед заселением через заселение в отель.

"У энтеровируса нет одной-единственной курортной точки на карте, и именно поэтому туристы часто ошибаются, когда расслабляются в "безопасном” отеле. Опасность создают вода, еда и тесный бытовой контакт, а не только страна на табличке у входа в аэропорт. При первых симптомах человек должен уйти в номер и не разносить инфекцию дальше. Если рядом есть дети, риск бытового распространения становится ещё выше". обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Что делать при симптомах

Среди признаков заражения ведомство называет резкий подъём температуры, лихорадку, боль в горле, головную и мышечную боль, тошноту, рвоту и кожную сыпь. Иногда к этому добавляется слабость, после которой уже не до экскурсий и шведского стола. В такой момент лучше не ждать, пока станет хуже.

При первых симптомах Роспотребнадзор советует прекратить отдых, изолироваться в номере и сразу связаться со страховой компанией. Врача нужно вызвать тоже без промедления и обязательно сказать о международной поездке. Это как раз тот случай, когда лишняя задержка только осложняет дело.

Самое неприятное в энтеровирусах то, что они любят курортную суету и невнимательность. Турист может считать, что отделался обычным недомоганием, а потом слечь уже на второй день. Поэтому ведомство и просит держать в голове простую схему: вода, руки, еда, контакт.

FAQ

Можно ли пить лёд в напитках на курорте?

Если нет полной уверенности в том, из какой воды его сделали, лучше не рисковать. Роспотребнадзор отдельно советует отказаться от льда в баре.

Опасны ли только конкретные страны?

Нет. Речь идёт о странах, где энтеровирусы циркулируют круглый год, а летом риск выше из-за наплыва туристов и плотной инфраструктуры.

Что делать при температуре и сыпи?

Прекратить отдых, уйти в номер, связаться со страховой и вызвать врача. Важно сразу сообщить, что вы находитесь в международной поездке.

Есть ли вакцина от энтеровируса?

Нет, именно поэтому ведомство делает упор на личную гигиену, воду и осторожность с едой.

Читайте также